Alexandru și logodnica lui au fost găsiți morți într-un șanț, în Italia. Cei doi aveau planuri de nuntă

Doi tineri și-au pierdut viața într-un accident tragic petrecut în apropiere de Milano, Italia. Impactul a avut loc pe un drum neasfaltat, iar românul și iubita lui, care se aflau pe un scuter, nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire.

Tragedie pentru doi tineri îndrăgostiți, care și-au găsit sfârșitul într-un accident rutier produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în sudul orașului Milano.

Alexandru Viorel Ichim, în vârstă de 25 de ani, originar din România, și iubita lui, Sarah Ernani, de 24 de ani, au murit după ce scuterul pe care se aflau a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un zid.

Circumstanțele în care s-a produs accidentul

Tinerii se întorceau acasă după o seară petrecută alături de prieteni în localitatea Mulazzano, din provincia Lodi. În jurul miezului nopții, cei doi se deplasau spre locuința lor din Tribiano, pe drumul comunal 704 care leagă cele două localități. Zona este una izolată, neasfaltată, fără iluminat public și fără camere de supraveghere.

Conform primelor informații, într-o curbă, tânărul ar fi pierdut controlul scuterului din cauze încă necunoscute. Astfel, vehiculul a derapat și a ajuns într-un șanț adânc de aproximativ patru metri, lovindu-se ulterior de un zid de beton. Impactul a fost atât de violent încât cele două victime au fost aruncate la câțiva metri distanță.

Tinerii au fost descoperiți a doua zi

Tragedia a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-o zonă slab circulată. Acesta a fost și motivul pentru care accidentul a rămas neobservat ore bune. Abia în dimineața zilei de duminică, în jurul orei 8, mai multe persoane aflate la alergat au descoperit scuterul prăbușit în șanț și, în apropiere, corpurile celor doi tineri. Aceștia aveau încă echipamentele de protecție pe cap.

La fața locului au ajuns rapid echipaje de intervenție, pompieri și carabinieri. Din nefericire, cadrele medicale nu au mai putut decât să constate decesul. Se presupune că moartea survenise cu câteva ore înainte de descoperire.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a clarifica împrejurările exacte ale accidentului, primele ipoteze neindicând implicarea unui alt vehicul.

CITEȘTE ȘI: Alexandru și iubita lui au murit după ce au căzut cu scuterul într-un șanț adânc de 4 metri: ”Suntem cu toții șocați!”

Accident grav pe A3. Șapte mașini au fost implicate și o persoană a fost rănită