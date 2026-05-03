Accident grav pe A3. Șapte mașini au fost implicate și o persoană a fost rănită

De: Andreea Stăncescu 03/05/2026 | 20:12
Un accident rutier s-a produs duminică după-amiază pe autostrada A3, pe sensul de mers către București, provocând blocaje majore de trafic. Au fost implicate șapte autoturisme, care au intrat într-o coliziune în lanț, într-o perioadă în care circulația era deja intensă. Incidentul s-a petrecut în apropierea localității Râfov, din județul Prahova, într-un moment în care mulți români se întorceau acasă după minivacanța de 1 Mai.

Impactul a dus la rănirea unei persoane, un bărbat în vârstă de 54 de ani, care a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital de echipajele de intervenție sosite la fața locului. Autoritățile au acționat rapid pentru a gestiona situația, însă, din cauza numărului mare de vehicule implicate și a fluxului ridicat de mașini, traficul a fost complet oprit pentru o perioadă.

Accident grav pe autostradă

Pentru a evita aglomerarea și mai mare a zonei, circulația a fost deviată pe rute alternative, inclusiv pe DN1, până la eliberarea carosabilului. Șoferii implicați în accident au fost testați pentru consum de alcool, iar rezultatele au indicat că niciunul nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe Autostrada 3, în dreptul kilometrului 48 al sensului de mers spre București, în apropierea localității Râfov, județul Prahova. Acolo a avut loc o coliziune între șapte autoturisme. În urma accidentului, o persoană necesită îngrijiri medicale. Traficul rutier va fi deviat de pe Autostrada 3 și Autostrada 7 spre DN 1. Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 16:30”, a transmis Poliția Română.

La aproximativ o oră după producerea accidentului, autoritățile au permis reluarea parțială a circulației, deschizând banda de urgență pentru a debloca fluxul de mașini. Polițiștii rutieri au rămas în zonă pentru a dirija traficul și pentru a preveni alte incidente. Autostrada A3 a fost extrem de aglomerată pe parcursul întregii zile, pe fondul întoarcerii turiștilor de pe litoral. În aceste condiții, conducătorii auto au fost sfătuiți să circule cu prudență sporită și să respecte indicațiile autorităților.

