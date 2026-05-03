Ema Oprișan, prima reacție după ce Răzvan Kovacs a confirmat despărțirea de Ella Vișan: ”Găsește-ți bărbatul”

Ema Oprișan a oferit o primă reacție la scurt timp după ce Răzvan Kovacs a confirmat oficial despărțirea de Ella Vișan. Fosta concurentă de la Insula iubirii a pus punctul pe „i”.

Pe cât de surprinzător a început relația dintre Răzvan Kovacs și Ella Vișan, pe atât de brusc s-a și încheiat. Speculațiile privind despărțirea lor au apărut în urmă cu doar câteva zile, când Dj-ul și-a șters de pe rețelele sociale toate fotografiile în care apărea alături de Ela. Ulterior, el a început să posteze diverse „săgeți” către femei, interpretate de fani drept mesaje cu subînțeles la adresa fostei sale iubite – vezi AICI.

Ema Oprișan, prima reacție după ce Răzvan Kovacs a confirmat despărțirea de Ella Vișan

După câteva zile de mister, Răzvan Kovacs a confirmat în exclusivitate pentru CANCAN.RO despărțirea de Ella Vișan, invocând presiunea mediatică din jurul relației lor.

„Mi-am șters pozele de pe Instagram. A fost dusă la extrem toată treaba asta, e prea multă presiune media și eu am nevoie de liniște. S-a pus prea multă presiune pe acest subiect, iar mie nu îmi place. Lucrurile dintre noi nu funcționează la un nivel la care să putem numi asta o relație în momentul ăsta, dar nu din cauza ei neapărat, eu sunt ăla vinovat. Eu nu dau vina pe femeile din viața mea, știu că sunt o persoană problematică.”, a spus Răzvan Kovacs pentru CANCAN.RO.

Coincidență sau nu, la scurt timp după ce Răzvan Kovacs a declarat public că nu mai formează un cuplu cu Ella Vișan, Ema Oprișan, încă soția lui în acte, a venit cu prima reacție, postată pe o rețea de socializare. Fără a face referire la situația din jurul relației celor doi, ea a publicat un mesaj cu subînțeles, în care a conturat trăsăturile bărbatului pe care și-l dorește în viața ei. Postarea brunetei a fost interpretată de către unii urmăritori ca un semn că aceasta își dorește să își refacă viața sentimentală.

„Dragă femeie, găsește-ți bărbatul care să-ți fie adevăr când totul în jurul tău e minciună, să-ți fie liniște când totul în jurul tău e haos, să-ți fie confident astfel încât să-ți descarci sufletul”, a fost citatul postat de Ema Oprișan pe o rețea de socializare.

Bărbatul îndrăgostit de Ema îi ironizează pe Răzvan și Ella, după relația fulger: ”Îi doresc unul mai bun”

Răzvan Kovacs, primele declarații după despărțirea de Ella. Replică acidă pentru ispita care l-a ironizat: “S-a eliberat locul de amantă”