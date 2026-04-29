Ce a răspuns Răzvan Kovacs când a fost întrebat dacă o iubește pe Ella Vișan. Raspunsul a surprins

Nu mai este o noutate faptul că Răzvan Kovacs și Ella Vișan sunt împreună, mai ales după ce, foștii concurenți de la „Insula iubirii”, au decis să se afișeze în mediul online. De această dată, proaspătul cuplu a apărut în cadrul unui podcast. Cei doi îndrăgostiți au vorbit despre relația lor, care este la început. Întrebat dacă o iubește pe blondină, răspunsul DJ-ului a fost cu totul neașteptat și a stârnit reacții în lanț.

Ella Vișan și Răzvan Kovacs au dezvăluit că prima lor conversație a avut loc în luna martie a acestui an. Ei susțin că relația lor este încă într-o etapă incipientă, însă recunosc că lucrurile au evoluat rapid între ei. În același timp, DJ-ul a surprins prin reacția sa atunci când a fost întrebat dacă are sentimente de iubire pentru tânără. Ce a răspuns Răzvan Kovacs când a fost întrebat dacă o iubește pe Ella Vișan

Răzvan Kovacs a fost pus în fața faptului împlinit și a fost întrebat direct dacă o iubește pe Ella Vișan , iar răspunsul său a fost negativ. DJ-ul a explicat totuși că relația lor a evoluat destul de rapid, chiar dacă nu a ajuns încă în punctul în care să vorbească despre iubire.

Cei doi ar fi stabilit că vor lua totul pas cu pas. La rândul ei, întrebată dacă îl iubește pe Răzvan, Ella a oferit ferm un răspuns negativ.

„Hai să nu grăbim lucrurile, suntem ok (…) Ideea este că lucrurile între noi au avansat destul de rapid, dar am stabilit de comun acord că trebuie să luăm lucrurile step by step, oricum ar fi, că nu trebuie să ne grăbim, iar în ceea ce privește afirmațiile de genul: > nu, nu este cazul încă”, a spus Răzvan Kovacs, în cadrul unui pocast. DJ-ul a mărturisit că nu a simpatizat-o pe Ella