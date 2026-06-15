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România scapă de caniculă, dar vin furtunile. Zonele lovite de ploi și vijelii

De: Emanuela Cristescu 15/06/2026 | 10:37
România scapă de caniculă, dar vin furtunile. Zonele lovite de ploi și vijelii
România scapă de caniculă, dar vin furtunile. Zonele lovite de ploi și vijelii
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Meteorologii au anunțat că vremea se schimbă radical în toată țara. În următoarea perioadă sunt așteptate descărcări electrice frecvente, ploi torențiale și intensificări serioase ale vântului. Și temperaturile vor fi mai scăzute decât cele din weekend.

În regiunile sudice și în Lunca Dunării, deși termometrele vor mai reuși să atingă izolat pragul de 30 de grade, atmosfera va deveni extrem de instabilă, fiind prognozate ploi consistente. În Dobrogea și în Bărăgan, cerul se va acoperi de nori âîn special după-amiaza, când se vor declanșa averse puternice, tunete, fulgere și vijelii. În aceste zone, valorile maxime nu vor mai depăși 26 de grade.

Vremea se schimbă radical

Nici pe litoral veștile nu sunt foarte bune pentru cei aflați în vacanță. Dacă prima parte a zilei va fi una acceptabilă, după-amiaza aduce o schimbare radicală: se vor înregistra ploi cu descărcări electrice și vijelii pe plajă. Temperatura aerului va fi de 26 de grade, însă un mare dezavantaj rămâne apa mării, care se menține deosebit de rece. De marți, vremea devine și mai răcoroasă la malul mării, cu maxime de doar 24 de grade și un vânt activ.

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, temperaturile scad considerabil față de ziua precedentă, oprindu-se la o maximă de 25 de grade, pe fondul unor ploi de scurtă durată și al unui vânt tăios. În Bucovina și în jumătatea de nord a Moldovei, soarele va fi prezent, însă valorile termice rămân sub normele climatologice ale perioadei, situându-se în jur de 23-24 de grade.

România scapă de caniculă, dar vin furtunile. Zonele lovite de ploi și vijelii
România scapă de caniculă, dar vin furtunile. Zonele lovite de ploi și vijelii

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, cerul va fi senin în cea mai mare parte a zilei și șansele de ploaie sunt minime, însă vântul va pune probleme, suflând cu viteze de 40-45 km/h. În vestul țării, răcirea este de-a dreptul brutală: dacă duminică s-au înregistrat 30 de grade în sudul Banatului, luni maxima se va opri la doar 24 de grade.

La altitudini mari, vântul va sufla cu o putere deosebită, atingând la rafală viteze de 80 km/h. În centrul Transilvaniei, ploile vor apărea izolat la munte, iar noaptea va deveni extrem de rece, termometrele urmând să coboare până la pragul de 4 grade în depresiuni. Singura regiune mai ferită rămâne Oltenia, unde se vor mai atinge 30 de grade, deși vor mai exista ploi locale.

Prognoza pentru Capitală

În București, săptămâna debutează sub semnul unei vremi capricioase și al unei scăderi a temperaturii până la 27 de grade. Luni vom avea un cer schimbător, averse temporare, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Marți, atmosfera se ameliorează semnificativ și se încălzește ușor, termometrele urmând să indice 28 de grade sub un cer dominant însorit. Miercuri se anunță o zi excelentă, călduroasă, cu mult soare și o maximă ce va atinge din nou pragul de 30 de grade la amiază.

Joi, vremea se strică din nou. O masă de aer rece va coborî temperaturile la cel mult 26 de grade, aducând reprize noi de ploaie pe parcursul zilei, înainte ca cerul să se degajeze complet în timpul nopții.

VEZI ȘI: Prognoza meteo azi, 15 iunie 2026. România nu scapă de grindină, ploi, vijelii și descărcări electrice: zonele vizate de urgia naturii

 A început fenomenul care poate da peste cap vremea pe glob. Meteorologii urmăresc atent evoluția

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