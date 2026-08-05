Vincenzo Castellano a cerut-o în căsătorie pe Elena Economu! După doi ani de iubire, fostul soț al Antoniei se pregătește de nuntă

„DA” pentru toată viața! Vincenzo Castellano a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Elena Economu. Emoțiile au fost evidente, iar bruneta a spus „da” fără nicio ezitare, marcând începutul unui nou capitol în povestea lor de dragoste. După o relație trăită departe de ochii publicului, fostul soț al Antoniei este pregătit să ajungă din nou în fața altarului, de această dată alături de femeia care i-a cucerit definitiv inima.

Vincezo Castellano și Elena Economu sunt împreună de aproximativ doi ani. Primele informații despre relația lor au apărut în iunie 2024, atunci s-au afișat împreună pe rețelele de socializare. Încă din primele clipe ale relației lor, Vincenzo s-a declarat cucerit de frumoasa brunetă.

Vincenzo Castellano a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Elena Economu

Înainte de a-și găsi liniștea în brațele actualei partenere, Elena, fiica cunoscutului milionar constănțean Tudorel Economu, viața sentimentală a afaceristului italian a fost marcată de două povești mari de dragoste din care au rezultat doi copii. Vincenzo a trecut mai întâi printr-un mariaj intens mediatizat cu celebra Antonia, alături de care are o fetiță, Maya. Ulterior, el a încercat să își reconstruiască o familie alături de Ramona, o relație care a durat trei ani și în urma căreia a devenit tatăl unui băiețel. Deși ambele legături din trecut s-au destrămat în cele din urmă, italianul a rămas un tată dedicat pentru ambii săi copii.

Dar să revenim acum asupra marelui eveniment. Nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării. Cu marea și apusul drept decor, terasa a fost amenajată special pentru marele moment, fiind împodobită cu zeci de pietre decorative albe și roz, care au creat o atmosferă de poveste. Acolo, în mijlocul decorului romantic, Vincenzo a îngenuncheat și a pus întrebarea care avea să le schimbe viața. Emoționată până la lacrimi, Elena și-a dus mâinile la față în momentul în care a realizat ce se întâmplă, înainte de a-i spune marele „Da!”. După emoțiile cererii, cei doi s-au îmbrățișat și s-au sărutat în lumina ultimelor raze de soare. Vincenzo i-a oferit și un buchet impresionant de trandafiri albi, iar zâmbetele lor spun totul despre fericirea trăită în acel moment într-un cadru desprins parcă dintr-un film romantic.

Pentru unul dintre cele mai importante momente din viața lor, cei doi au ales ținute perfect asortate. Elena a purtat o rochie mini albă, mulată pe corp, cu mâneci lungi transparente și un detaliu spectaculos: o fundă lungă din mătase. Vincenzo a optat pentru un outfit complet alb, lejer, format din pantaloni și o bluză cu mânecă lungă, care s-a potrivit perfect cu atmosfera romantică a apusului. În fotografiile publicate ulterior, Elena și-a etalat cu mândrie inelul de logodnă. Acesta este unul spectaculos, din aur alb, cu o piatră mare, ovală, în centru, înconjurată de pietre mai mici, care îi accentuează strălucirea.

Atunci când iubirea adevărată învinge, trecutul nu mai are nicio importanță. Nu ne rămâne decât să sperăm că îi vom vedea cât mai curând în fața ofițerului de stare civilă, pregătiți să își unească destinele și să își întemeieze o familie frumoasă. Iar, de ce nu, poate că următorul mare pas va fi să îi vedem și în rolul de părinți. Totul este bine atunci când se termină cu bine.

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