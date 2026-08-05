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Frații Velea și-au pus garderoba la punct, dar Antonia a avut ultimul cuvânt! O simplă sesiune de shopping s-a transformat într-o misiune în toată regula

De: Delina Filip 05/08/2026 | 07:50
Frații Velea și-au pus garderoba la punct, dar Antonia a avut ultimul cuvânt! O simplă sesiune de shopping s-a transformat într-o misiune în toată regula
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Antonia este fără doar și poate una dintre cele mai urmărite artiste, astfel că orice ieșire pe care o are alături de copii, de partener sau singură este de interes pentru iubitorii de monden. De data aceasta CANCAN.RO a surprins-o pe partenera de viață a lui Alex Velea în mall la o sesiune de shopping: într-unul dintre puținele sale momente de relaxare. Nu era singură, ci alături de cei doi băieți ai săi care le calcă pe urme părinților lor celebri. Și nu ne referim doar la cariera muzicală (căci frații Velea și-au început promițător drumul în muzică sub îndrumarea atentă a părinților), ci la stilul vestimentar. Dar au și un profesor pe măsură: Antonia a analizat fiecare articol înainte de a-l pune în coșul de cumpărături pentru fiii ei. Iată imaginile cu artista în postura de consultant vestimentar pentru copiii ei. 

Pe la orele după-amiezii, Antonia și cei doi băieți ai ei și ai lui Alex Velea, Akim și Dominic, au ieșit în mall Băneasa pentru a își înnoi garderoba. Relaxați și bine dispuși, cei trei au luat la pas magazinele de haine pentru a-și alege ținutele care le sunt pe plac. E de înțeles, mai ales acum de când cei mici sunt staruri și au propriile lor melodii, cei doi au nevoie de ținute super-cool.

Antonia, consultant vestimentar pentru cei doi băieți ai ei

Au intrat inițial în Zara acolo unde nu au zăbovit degeaba, ci au trecut direct la treabă. Cei mici au mers cu mama lor la raionul pentru copii acolo unde au luat la analizat hainele de pe umerașe și rafturi. Antonia a demonstrat că este o mamă atentă și răbdătoare, căci a avut grijă ca ambii băieți să găsească ceea ce își doreau.

Antonia a ieșit cu băieții ei la shopping
Antonia a ieșit cu băieții ei la shopping

Artista era îmbrăcată lejer, într-o ținută casual formată dintr-un tricoul negru oversized, o pereche de pantaloni trei sferturi, masculini, cu imprimeu army și cu sandale în picioare, Antonia știa foarte clar cum să îi îndrume pe cei doi băieți ai săi. E de înțeles, mai ales că artista se pricepe la moda masculină pe care deseori o adoptă chiar ea. Nu de puține ori, artista a purtat ținute oversized, masulile, cu influențe street-wear, așa că are deja ochiul format pentru a-și da seama încă de pe umeraș dacă ținutele li se potrivesc băieților săi sau nu. Ce noroc și pe Alex Velea! Nu mai este el nevoit să bată magazinele cu băieții lui și bonus: Se poate alege și cu un cadou din partea jumătății sale, care să-i mai vină și perfect! Așa da!

Sesiune de shopping bifată pe jumătate

După ce au dat o tură prin Zara, fiul cel mare al Antoniei s-a plictisit, așa că a preferat să iasă și să își aștepte mama și fratele mai mic pe o bancă în fața magazinului. Între timp, artista și Akim au mers la casă pentru ca vedeta să plătească ceea ce achiziționaseră, apoi au mers într-un alt magazin pentru a se asigura că și mezinul familiei își găsește ce dorește.

Au plecat cu pungile pline, dar nu pe deplin satisfăcuți
Au plecat cu pungile pline, dar nu pe deplin satisfăcuți

Ajunși în H&M misiunea a părut mai simplă, căci au încheiat mai repede și au ieșit și cu pungile pline, semn că au bifat o nouă rundă de shopping reușită. Dar, sesiunea nu s-a încheiat aici. Vorba aceea, ori facem cumpărături, ori nu mai facem! Așa că, artista și băieții ei au mers către un magazin cu încălțăminte sport. Și aici, cei mici nu s-au dezis de la a proba câteva modele înainte de a da verdictul final, care nu a fost pe placul lor neapărat, căci de acolo au plecat cu punga goală. Așa că, după câteva ore petrecute prin magazine, shoppingul s-a încheiat cu succes, chiar dacă nu toate articolele de pe „lista” lor au fost bifate. Anotnia și băieții ei au părăsit mallul încărcați cu pungi, zâmbete și cu ținute noi pentru garderoba lor pe care, cu siguranță, abia așteaptă să le poarte.

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