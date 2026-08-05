Călin Donca îl ironizează pe trapperul din Șatra B.E.N.Z. după ce artistul l-a taxat dur în online și i-a dat block! „Suferă de o traumă. Este foarte grav!”

Scandalul din mediul online capătă o nouă turnură. După ce Keed a spus public că nu mai vrea să vadă videoclipurile lui Călin Donca și că a decis să-l blocheze pentru a-și proteja „sănătatea mintală”, omul de afaceri a venit cu o replică pe măsură. Donca i-a oferit un răspuns fără menajamente artistului prin intermediul CANCAN.RO și a ținut să menționeze că nici măcar nu a auzit vreodată numele celui care l-a criticat.

Bogdan David Ioniță, cunoscut mai bine sub numele de scenă, Keed, este un membru fondator al trupei Șatra B.E.N.Z. Artistul a postat zilele trecute un videoclip în care își exprima nemulțumirea față de conținutul pe care îl postează omul de afaceri, Călin Donca. Keed a explicat că aparițiile lui Donca în mediul online îl enervează atât de tare încât „îi sare sângele pe nas”.

Vreau să vă anunț că am luat o decizie foarte importantă pentru sănătatea mea mintală și pentru nervii mei și să vă povestesc de ce. Nu există clip de-al lui Călin Donca la care să mă uit și să nu îmi sară sângele pe nas. Nu știu exact cum se numește ce face el, pentru că sunt foarte multe chestii pe care le face și sunt foarte greșite, și am decis să îi dau block că îmi apare într-una, a spus Keed pe rețelele sociale.

Călin Donca: „Suferă de o traumă, îi sare sângele pe nas”

Replica lui Călin Donca nu a întârziat să apară. Omul de afaceri a mărturisit pentru CANCAN.RO, că, înainte de reacția lui Keed, nici nu știa cine este artistul și că a aflat de declarațiile acestuia abia după ce numele său a ajuns în atenția publică. Donca a privit, însă, situația într-o manieră complet diferită și consideră că block-ul primit este, de fapt, un lucru bun. Ba mai mult, acesta spune că, dacă un anumit tip de conținut îi deranjează pe utilizator, soluția este cât se poate de simplă.

Este prima dată când aud numele lui și, după ce am verificat ceea ce a spus despre mine, este foarte folositor ce a făcut, acela de a mă bloca, mai ales că a spus că suferă de o traumă, îi sare sângele pe nas la fiecare videoclip. Este foarte grav, ținând cont că postăm 40 de videoclipuri pe zi, pentru patriotism, susținând producătorii locali. Comunitatea mea a ajuns la milioane de vizualizări, dar sunt mulți care nu suportă faptul că un român susține alți români.

Și, bineînțeles, dacă nu le place acest conținut, eu îi rog pe mulți să blocheze, pentru ca să își mențină sănătatea mintală în limitele pe care și le doresc. Nu am auzit de numele lui, nici nu am știut cum se scrie. Dar dacă este un om care are o comunitate despre frumusețe, Iisus, Soare, Pământ, atunci, fiecare cu genul lui de comunitate. Adică eu nu mă aștept să plac la toți românii. Eu mă aștept să plac la cei care, ca și mine, au aceleași valori. Așa cum am spus, am un conținut de familie, arăt copiii cum îi educ, arăt magazinele cum le cresc susținând producătorii locali.

Dacă oamenii au alte pretenții și sunt oameni care poate nu au copii sau poate nu preferă produsele românești, atunci, cu siguranță, nu sunt pe placul lor și ajung chiar la traume severe. Este obligatoriu să reacționeze rapid, să își păstreze sănătatea și să facă copii mai mulți decât am făcut eu., a mărturisit Călin Donca pentru CANCAN.RO

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