Acasă » Știri » Doliu în lumea yachtingului! A murit fotograful care a făcut celebră America’s Cup

Doliu în lumea yachtingului! A murit fotograful care a făcut celebră America’s Cup

De: Paul Hangerli 05/08/2026 | 06:30
Doliu în lumea yachtingului! A murit fotograful care a făcut celebră America's Cup
S-a stins fotograful legendă al Yachtingului, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lumea navigației este în doliu după moartea lui Carlo Borlenghi, unul dintre cei mai apreciați fotografi din istoria sporturilor nautice. Timp de peste patru decenii, italianul a surprins cele mai spectaculoase momente din America’s Cup, regatele oceanice și cursele dedicate superiahturilor, iar imaginile sale au ajuns să definească vizual una dintre cele mai prestigioase competiții sportive din lume. Carlo Borlenghi s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, lăsând în urmă o moștenire impresionantă și milioane de fotografii care au făcut istorie.

A murit la 70 de ani, în orașul său natal

Carlo Borlenghi a murit în primele ore ale zilei de 3 august 2026, în Bellano, localitatea natală aflată pe malul Lacului Como. Potrivit presei italiene, în seara precedentă i se făcuse rău, însă părea că își revenise. În dimineața următoare, inima sa s-a oprit.

Fotograful lasă în urmă pe soția sa, Alessandra, familia și o comunitate internațională a navigației care îl considera una dintre cele mai importante figuri ale acestui sport.

Pasiunea pentru fotografie a început pe Lacul Como

Născut în 1956, Carlo Borlenghi și-a descoperit pasiunea pentru fotografie și navigație încă din adolescență, fotografiindu-și prietenii la regatele organizate pe Lacul Como.

La puțin timp după ce a trecut de 20 de ani, revista Uomo Mare, supliment al Uomo Vogue, l-a trimis să fotografieze regatele desfășurate în largul orașului Alassio.

Deși nu știa să înoate, marea agitată nu l-a ținut departe de meseria pe care o iubea.

„Eram îngrijorat, dar în același timp eram foarte entuziasmat și fascinat. Cred că în fotografiile mele reușesc să pun în valoare marea într-un mod diferit de mulți alții, tocmai pentru că îmi este frică de ea”, mărturisea el ani mai târziu.

America’s Cup i-a schimbat viața

Anul 1983 avea să îi schimbe definitiv cariera. Borlenghi a devenit fotograful oficial al echipei Azzurra, primul challenger italian din istoria America’s Cup, la Newport, în Rhode Island. De atunci, nu a mai lipsit de la nicio ediție a competiției. A fotografiat echipe precum Italia, Il Moro di Venezia, Luna Rossa și Alinghi, iar ulterior a devenit chiar fotograful oficial al America’s Cup.

A surprins întreaga evoluție a competiției, de la elegantele iahturi din clasa 12 Metre până la spectaculoasele ambarcațiuni cu aripi portante AC72 și AC75.

„Fotografiile sale nu doar că au consemnat istoria, ci au devenit parte din istorie”, au scris cei care i-au adus un ultim omagiu.

A documentat cele mai importante curse de navigație din lume

Activitatea lui Carlo Borlenghi nu s-a limitat la America’s Cup. El a documentat Whitbread Round the World Race, Volvo Ocean Race, regatele Rolex organizate în întreaga lume, aventurile oceanice ale lui Giovanni Soldini și numeroase competiții olimpice, offshore și de Grand Prix.

În paralel, a devenit fotograful oficial al unor prestigioase competiții dedicate superiahturilor, precum Dubois Cup, Loro Piana Superyacht Regatta și Perini Navi Cup.

Puțini știu că între 2004 și 2006 a fotografiat și cursele offshore de bărci cu motor din categoria Class 1, o latură mai puțin cunoscută a activității sale.

Omul care înțelegea cursa înainte ca ea să se desfășoare

Cei care au lucrat cu el spun că succesul lui Carlo Borlenghi nu s-a datorat doar talentului fotografic.

Magnus Wheatley, jurnalist specializat în America’s Cup, afirma că italianul înțelegea cursa înainte ca momentele importante să se întâmple.

„Ceea ce îl făcea pe Carlo excepțional nu era doar perfecțiunea tehnică, ci și înțelegerea instinctivă și profundă a curselor cu vele. Știa unde urma să se concentreze presiunea la linia de start, când prova avea să ridice valuri spectaculoase și când privirea timonierului trăda victoria sau înfrângerea. Fotografiile lui transmiteau în egală măsură mișcare, atmosferă și umanitate.”

Într-un alt omagiu, Wheatley a scris că Borlenghi era întotdeauna dispus să îi ajute pe cei aflați la început de drum și că nu înceta niciodată să inspire prin căldura și generozitatea sa.

A format o generație întreagă de fotografi

Carlo Borlenghi nu și-a dorit niciodată ca discipolii să îi copieze stilul. Prin Studio Borlenghi, el le-a oferit fotografilor care i-au trecut pragul libertatea de a-și dezvolta propria viziune, nu de a o reproduce pe a lui.

Unii dintre colaboratori au lucrat alături de el aproape două decenii, iar moștenirea sa va continua prin arhiva impresionantă de imagini și prin generațiile de fotografi pe care le-a format. De-a lungul carierei, Carlo Borlenghi a primit numeroase distincții.

În 2003 a câștigat Omega Award pentru cel mai bun fotograf sportiv din Italia, iar în 2007 a fost recompensat la Salonul Nautic de la Paris cu Grand Prix de l’Image Course au Large. În același an, președintele Italiei, Giorgio Napolitano, i-a acordat o distincție pentru contribuția sa la lumea navigației.

Lucrările sale au fost expuse la Paris, Milano și în alte orașe importante, confirmând că fotografiile sale își aveau locul nu doar în revistele de specialitate, ci și în galerii și muzee.

Un omagiu din partea celor care au lucrat cu el

Constructorul de superiahturi Heesen Yachts, unul dintre colaboratorii săi, a transmis un mesaj emoționant după aflarea veștii.

„Am avut privilegiul să lucrăm cu el la unele dintre cele mai emblematice ședințe foto ale iahturilor noastre și ne-am bucurat cu adevărat de colaborarea cu acest maestru. Gândurile noastre se îndreaptă către familia sa și către toți cei care au navigat alături de el.”

Dispariția lui Carlo Borlenghi lasă un gol uriaș în lumea navigației. America’s Cup va continua, iahturile vor continua să concureze, însă imaginile care au făcut celebra competiție cunoscută în întreaga lume vor rămâne pentru totdeauna legate de numele fotografului italian.

CITEȘTE ȘI: Tragedie în fotbalul românesc! Fostul antrenor al Universității Craiova, Silviu Stănescu, a murit

 Sportivul Allan Nascimento a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mohamed Salah, tot mai aproape de transferul anului. Trabzonspor negociază ultimele detalii și a pregătit deja un avion privat
Știri
Mohamed Salah, tot mai aproape de transferul anului. Trabzonspor negociază ultimele detalii și a pregătit deja un avion…
Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a întâmplat după Insula Iubirii, de fapt
Știri
Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a întâmplat după Insula Iubirii, de…
„Film de groază” pentru un turist care a închiriat un Airbnb. Descoperirea neașteptată
Mediafax
„Film de groază” pentru un turist care a închiriat un Airbnb. Descoperirea neașteptată
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză energetică
Gandul.ro
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză...
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă și ce avantaje și dezavantaje sunt prezentate
Adevarul
România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă...
Proiectul ignorat ani la rând care putea preveni criza de la Cernavodă. Radu Miruță: „Nu s-a mai întâmplat nimic din aprilie 2024”
Digi24
Proiectul ignorat ani la rând care putea preveni criza de la Cernavodă. Radu...
Messi, gest de mare campion! A donat 80.000 de euro. Cuza sprijinită de legendă
Mediafax
Messi, gest de mare campion! A donat 80.000 de euro. Cuza sprijinită de...
Parteneri
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă...
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport.ro
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin Cataramă: „E mult de muncă!”
Click.ro
Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin...
Italia: Un bilet de loterie în valoare de 1 milion de euro a fost recuperat după ce fusese aruncat la gunoi
Digi 24
Italia: Un bilet de loterie în valoare de 1 milion de euro a fost recuperat...
„Lăsați-vă barbă și schimbați traseele”. Kievul bagă spaima în ruși: „ghid anti-asasinare” distribuit de Min. Apărării de la Moscova
Digi24
„Lăsați-vă barbă și schimbați traseele”. Kievul bagă spaima în ruși: „ghid anti-asasinare” distribuit de Min....
Eclipsa solară din 12 august afectează sistemele electronice ale mașinilor noi? Ce recomandă specialiștii
Promotor.ro
Eclipsa solară din 12 august afectează sistemele electronice ale mașinilor noi? Ce recomandă specialiștii
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
go4it.ro
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Descopera.ro
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză energetică
Gandul.ro
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză energetică
Tags:
ULTIMA ORĂ
Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a ...
Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a întâmplat după Insula Iubirii, de fapt
Mohamed Salah, tot mai aproape de transferul anului. Trabzonspor negociază ultimele detalii și a pregătit ...
Mohamed Salah, tot mai aproape de transferul anului. Trabzonspor negociază ultimele detalii și a pregătit deja un avion privat
Olga Barcari, dezvăluiri despre boala Alinei Pușcău! Când au apărut primele simptome: „Ea și ...
Olga Barcari, dezvăluiri despre boala Alinei Pușcău! Când au apărut primele simptome: „Ea și în Asia Express avea cancer”
Nuntă de poveste pentru cei doi actori într-un castel din secolul al XII-lea. Jurămintele au emoționat ...
Nuntă de poveste pentru cei doi actori într-un castel din secolul al XII-lea. Jurămintele au emoționat toți invitații
Pe ce dată scăpăm de caniculă, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București ...
Pe ce dată scăpăm de caniculă, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și celelalte orașe din România
Frații Velea și-au pus garderoba la punct, dar Antonia a avut ultimul cuvânt! O simplă sesiune de ...
Frații Velea și-au pus garderoba la punct, dar Antonia a avut ultimul cuvânt! O simplă sesiune de shopping s-a transformat într-o misiune în toată regula
Vezi toate știrile