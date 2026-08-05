Doliu în lumea yachtingului! A murit fotograful care a făcut celebră America’s Cup

Lumea navigației este în doliu după moartea lui Carlo Borlenghi, unul dintre cei mai apreciați fotografi din istoria sporturilor nautice. Timp de peste patru decenii, italianul a surprins cele mai spectaculoase momente din America’s Cup, regatele oceanice și cursele dedicate superiahturilor, iar imaginile sale au ajuns să definească vizual una dintre cele mai prestigioase competiții sportive din lume. Carlo Borlenghi s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, lăsând în urmă o moștenire impresionantă și milioane de fotografii care au făcut istorie.

A murit la 70 de ani, în orașul său natal

Carlo Borlenghi a murit în primele ore ale zilei de 3 august 2026, în Bellano, localitatea natală aflată pe malul Lacului Como. Potrivit presei italiene, în seara precedentă i se făcuse rău, însă părea că își revenise. În dimineața următoare, inima sa s-a oprit.

Fotograful lasă în urmă pe soția sa, Alessandra, familia și o comunitate internațională a navigației care îl considera una dintre cele mai importante figuri ale acestui sport.

Pasiunea pentru fotografie a început pe Lacul Como

Născut în 1956, Carlo Borlenghi și-a descoperit pasiunea pentru fotografie și navigație încă din adolescență, fotografiindu-și prietenii la regatele organizate pe Lacul Como.

La puțin timp după ce a trecut de 20 de ani, revista Uomo Mare, supliment al Uomo Vogue, l-a trimis să fotografieze regatele desfășurate în largul orașului Alassio.

Deși nu știa să înoate, marea agitată nu l-a ținut departe de meseria pe care o iubea.

„Eram îngrijorat, dar în același timp eram foarte entuziasmat și fascinat. Cred că în fotografiile mele reușesc să pun în valoare marea într-un mod diferit de mulți alții, tocmai pentru că îmi este frică de ea”, mărturisea el ani mai târziu.

America’s Cup i-a schimbat viața

Anul 1983 avea să îi schimbe definitiv cariera. Borlenghi a devenit fotograful oficial al echipei Azzurra, primul challenger italian din istoria America’s Cup, la Newport, în Rhode Island. De atunci, nu a mai lipsit de la nicio ediție a competiției. A fotografiat echipe precum Italia, Il Moro di Venezia, Luna Rossa și Alinghi, iar ulterior a devenit chiar fotograful oficial al America’s Cup.

A surprins întreaga evoluție a competiției, de la elegantele iahturi din clasa 12 Metre până la spectaculoasele ambarcațiuni cu aripi portante AC72 și AC75.

„Fotografiile sale nu doar că au consemnat istoria, ci au devenit parte din istorie”, au scris cei care i-au adus un ultim omagiu.

A documentat cele mai importante curse de navigație din lume

Activitatea lui Carlo Borlenghi nu s-a limitat la America’s Cup. El a documentat Whitbread Round the World Race, Volvo Ocean Race, regatele Rolex organizate în întreaga lume, aventurile oceanice ale lui Giovanni Soldini și numeroase competiții olimpice, offshore și de Grand Prix.

În paralel, a devenit fotograful oficial al unor prestigioase competiții dedicate superiahturilor, precum Dubois Cup, Loro Piana Superyacht Regatta și Perini Navi Cup.

Puțini știu că între 2004 și 2006 a fotografiat și cursele offshore de bărci cu motor din categoria Class 1, o latură mai puțin cunoscută a activității sale.

Omul care înțelegea cursa înainte ca ea să se desfășoare

Cei care au lucrat cu el spun că succesul lui Carlo Borlenghi nu s-a datorat doar talentului fotografic.

Magnus Wheatley, jurnalist specializat în America’s Cup, afirma că italianul înțelegea cursa înainte ca momentele importante să se întâmple.

„Ceea ce îl făcea pe Carlo excepțional nu era doar perfecțiunea tehnică, ci și înțelegerea instinctivă și profundă a curselor cu vele. Știa unde urma să se concentreze presiunea la linia de start, când prova avea să ridice valuri spectaculoase și când privirea timonierului trăda victoria sau înfrângerea. Fotografiile lui transmiteau în egală măsură mișcare, atmosferă și umanitate.”

Într-un alt omagiu, Wheatley a scris că Borlenghi era întotdeauna dispus să îi ajute pe cei aflați la început de drum și că nu înceta niciodată să inspire prin căldura și generozitatea sa.

A format o generație întreagă de fotografi

Carlo Borlenghi nu și-a dorit niciodată ca discipolii să îi copieze stilul. Prin Studio Borlenghi, el le-a oferit fotografilor care i-au trecut pragul libertatea de a-și dezvolta propria viziune, nu de a o reproduce pe a lui.

Unii dintre colaboratori au lucrat alături de el aproape două decenii, iar moștenirea sa va continua prin arhiva impresionantă de imagini și prin generațiile de fotografi pe care le-a format. De-a lungul carierei, Carlo Borlenghi a primit numeroase distincții.

În 2003 a câștigat Omega Award pentru cel mai bun fotograf sportiv din Italia, iar în 2007 a fost recompensat la Salonul Nautic de la Paris cu Grand Prix de l’Image Course au Large. În același an, președintele Italiei, Giorgio Napolitano, i-a acordat o distincție pentru contribuția sa la lumea navigației.

Lucrările sale au fost expuse la Paris, Milano și în alte orașe importante, confirmând că fotografiile sale își aveau locul nu doar în revistele de specialitate, ci și în galerii și muzee.

Un omagiu din partea celor care au lucrat cu el

Constructorul de superiahturi Heesen Yachts, unul dintre colaboratorii săi, a transmis un mesaj emoționant după aflarea veștii.

„Am avut privilegiul să lucrăm cu el la unele dintre cele mai emblematice ședințe foto ale iahturilor noastre și ne-am bucurat cu adevărat de colaborarea cu acest maestru. Gândurile noastre se îndreaptă către familia sa și către toți cei care au navigat alături de el.”

Dispariția lui Carlo Borlenghi lasă un gol uriaș în lumea navigației. America’s Cup va continua, iahturile vor continua să concureze, însă imaginile care au făcut celebra competiție cunoscută în întreaga lume vor rămâne pentru totdeauna legate de numele fotografului italian.

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