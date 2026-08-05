BANC | „Bulă, ce ochi frumoși ai! Ce culoare au?”

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– Bulă, ce ochi frumoși ai! Ce culoare au?

– Sunt albaștri! Îi am de la tata.

– Wow, ce frumos! Dar mama ta ce ochi are?

– Mama are ochii vineți. Tot de la tata!

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Examenul de conducere

Un tânăr dă examenul pentru permisul auto. Instructorul îi spune:

– Bun, pornim. Prima întrebare: dacă vezi o bătrânică traversând, ce faci?

– Frânez.

– Foarte bine. Dar dacă în spatele bătrânicii apare un copil?

– Frânez și mai tare.

– Excelent. Dar dacă vine și un câine?

– Tot frânez.

– Și dacă în același timp apare și un biciclist?

– Dom’ instructor… eu cred că opresc mașina și îi las pe toți să treacă.

– Perfect! Și apoi?

– Apoi cobor.

– De ce?

– Pentru că sigur nu mai conduc eu. Cu atâția oameni în față și cu dumneavoastră lângă mine, clar mi-ați tras frâna de mână de zece ori și mi-ați spus că am picat!

La doctor

Un bărbat merge la doctor și spune:

– Domnule doctor, am o problemă gravă. Soția mea nu mă ascultă niciodată!

Doctorul îl privește și răspunde:

– Asta nu este o boală, este o situație des întâlnită.

– Nu, nu m-ați înțeles! Vorbesc cu ea și parcă nici nu mă aude.

– Bine, aduceți-o mâine la un consult.

A doua zi vine cu soția. Doctorul o examinează și îi spune bărbatului:

– Am o veste bună și una rea. Pe care o vreți prima?

– Pe cea rea.

– Soția dumneavoastră aude perfect.

– Și cea bună?

– Aude perfect… dar a ales să nu vă asculte!

Bărbatul oftează adânc și spune:

– Deci nu e problemă medicală…

Doctorul zâmbește:

– Nu. Din păcate, e experiență de viață.

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