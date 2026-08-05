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BANC | „Bulă, ce ochi frumoși ai! Ce culoare au?”

De: Anca Chihaie 05/08/2026 | 07:10
BANC | Bulă, ce ochi frumoși ai! Ce culoare au?
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Pentru că este miercuri, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Bulă, ce ochi frumoși ai! Ce culoare au?
– Sunt albaștri! Îi am de la tata.
– Wow, ce frumos! Dar mama ta ce ochi are?
– Mama are ochii vineți. Tot de la tata!

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Examenul de conducere

Un tânăr dă examenul pentru permisul auto. Instructorul îi spune:
– Bun, pornim. Prima întrebare: dacă vezi o bătrânică traversând, ce faci?
– Frânez.
– Foarte bine. Dar dacă în spatele bătrânicii apare un copil?
– Frânez și mai tare.
– Excelent. Dar dacă vine și un câine?
– Tot frânez.
– Și dacă în același timp apare și un biciclist?
– Dom’ instructor… eu cred că opresc mașina și îi las pe toți să treacă.
– Perfect! Și apoi?
– Apoi cobor.
– De ce?
– Pentru că sigur nu mai conduc eu. Cu atâția oameni în față și cu dumneavoastră lângă mine, clar mi-ați tras frâna de mână de zece ori și mi-ați spus că am picat!

La doctor

Un bărbat merge la doctor și spune:
– Domnule doctor, am o problemă gravă. Soția mea nu mă ascultă niciodată!
Doctorul îl privește și răspunde:
– Asta nu este o boală, este o situație des întâlnită.
– Nu, nu m-ați înțeles! Vorbesc cu ea și parcă nici nu mă aude.
– Bine, aduceți-o mâine la un consult.
A doua zi vine cu soția. Doctorul o examinează și îi spune bărbatului:
– Am o veste bună și una rea. Pe care o vreți prima?
– Pe cea rea.
– Soția dumneavoastră aude perfect.
– Și cea bună?
– Aude perfect… dar a ales să nu vă asculte!
Bărbatul oftează adânc și spune:
– Deci nu e problemă medicală…
Doctorul zâmbește:
– Nu. Din păcate, e experiență de viață.

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