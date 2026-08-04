BANC | „Bulă, ce e cu tine, de ce plângi?”

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– Bulă, ce e cu tine, de ce plângi?

– Am vrut fată, nu băiat. Nu se poate așa nenorocire!

– De unde vii, de la maternitate?

– Nu, Ștrulă. Vin din Thailanda.

Alte bancuri amuzante

La examen

Un student intră în sala de examen complet nepregătit. Profesorul îl privește și spune:

– Ai învățat ceva?

– Sigur, domnule profesor!

– Atunci spune-mi, care este formula apei?

Studentul stă pe gânduri câteva secunde și răspunde:

– H… I… J… K… L… M… N… O.

Profesorul îl privește nedumerit:

– Ce înseamnă asta?

– Păi nu e H până la O?

Profesorul oftează și zice:

– Bine… Atunci spune-mi cine a descoperit America.

Studentul răspunde imediat:

– Nu știu.

– Cum adică nu știi?

– Păi dacă a fost descoperită, înseamnă că nu mai e nevoie s-o caut eu!

Pescarul lăudăros

Doi prieteni merg la pescuit. După câteva ore, unul dintre ei prinde un peștișor cât palma. Celălalt nu prinde nimic.

La întoarcere, pescarul fără noroc spune:

– Ce facem? Nevasta mea iar o să râdă că vin cu mâna goală.

Celălalt îi răspunde:

– Uite, îți dau peștele meu.

Ajunge omul acasă și îi spune soției:

– Dragă, nici nu-ți imaginezi! Era să prind un pește de doi metri!

– Și unde e?

– L-am scăpat…

– Atunci ăsta mic?

– Ăsta a venit după mine să mă întrebe unde e tatăl lui!

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