BANC | „Bulă, ce e cu tine, de ce plângi?”

Pentru că este marți, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.
– Bulă, ce e cu tine, de ce plângi?
– Am vrut fată, nu băiat. Nu se poate așa nenorocire!
– De unde vii, de la maternitate?
– Nu, Ștrulă. Vin din Thailanda.
La examen
Un student intră în sala de examen complet nepregătit. Profesorul îl privește și spune:
– Ai învățat ceva?
– Sigur, domnule profesor!
– Atunci spune-mi, care este formula apei?
Studentul stă pe gânduri câteva secunde și răspunde:
– H… I… J… K… L… M… N… O.
Profesorul îl privește nedumerit:
– Ce înseamnă asta?
– Păi nu e H până la O?
Profesorul oftează și zice:
– Bine… Atunci spune-mi cine a descoperit America.
Studentul răspunde imediat:
– Nu știu.
– Cum adică nu știi?
– Păi dacă a fost descoperită, înseamnă că nu mai e nevoie s-o caut eu!
Pescarul lăudăros
Doi prieteni merg la pescuit. După câteva ore, unul dintre ei prinde un peștișor cât palma. Celălalt nu prinde nimic.
La întoarcere, pescarul fără noroc spune:
– Ce facem? Nevasta mea iar o să râdă că vin cu mâna goală.
Celălalt îi răspunde:
– Uite, îți dau peștele meu.
Ajunge omul acasă și îi spune soției:
– Dragă, nici nu-ți imaginezi! Era să prind un pește de doi metri!
– Și unde e?
– L-am scăpat…
– Atunci ăsta mic?
– Ăsta a venit după mine să mă întrebe unde e tatăl lui!
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