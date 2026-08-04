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Afecțiunea de care suferă Selina, iubita lui Victor Slav: ”Știu că v-am îngrijorat”

De: Anca Chihaie 04/08/2026 | 08:32
Afecțiunea de care suferă Selina, iubita lui Victor Slav: ”Știu că v-am îngrijorat”
Victor Slav și Selina / sursa foto: captura Antena 1
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Selina, partenera de viață a lui Victor Slav, a trecut prin momente dificile după ce a ajuns pe mâna medicilor din cauza unei probleme de sănătate. Apariția unei fotografii în care apărea cu perfuzia la mână i-a alarmat pe urmăritorii săi din mediul online, iar numeroase persoane au vrut să afle ce s-a întâmplat și care este starea ei.

La scurt timp după ce imaginea a stârnit îngrijorare în rândul comunității sale, Selina a revenit cu explicații și a dezvăluit că a suferit o criză biliară, motiv pentru care a avut nevoie de îngrijiri medicale și de o perioadă de recuperare.

Ce mesaj a transmis Selina

Din fericire, situația este una favorabilă, iar iubita lui Victor Slav se află în afara oricărui pericol. Aceasta urmează recomandările medicilor, se odihnește și se concentrează pe recuperare, astfel încât să își poată relua activitățile obișnuite cât mai curând.

Mesajul transmis de Selina a venit după ce sute de persoane i-au scris pentru a afla dacă starea ei de sănătate este gravă. Vedeta a ținut să îi liniștească pe cei care o urmăresc și le-a dat de înțeles că evoluția este una bună, iar simptomele care au dus la internare sunt acum sub control.

„Dragilor, vreau să vă mulțumesc pentru toată grija, mesajele pline de bunătate şi gândurile bune pe care mi le-ați trimis în ultimele 24 de ore! Ştiu că v-am speriat puțin cu poza de ieri cu perfuzia, dar vreau să vă liniştesc: sunt pe drumul cel bun, mă simt mai bine şi mă odihnesc cum trebuie pentru a- mi reveni complet in urma acestei crize biliare.

Faptul că v-ați mobilizat atâţia să mă întrebați de sănătate și să vă arătați îngrijorarea înseamnă enorm pentru mine. Sunt extrem de recunoscătoare să am o comunitate atât de faină, caldă şi atentă alături de mine. Vă îmbrățișez pe toți cu mare drag şi sper să ne revedem pe aici foarte curând, in forma maxima!
And stay safe!!”, a transmis Selina.

Foto: Instagram

Criza biliară este o afecțiune care poate provoca dureri intense în partea dreaptă a abdomenului, greață și vărsături, iar în unele cazuri necesită tratament de urgență și monitorizare medicală. Specialiștii recomandă repaus, hidratare și respectarea unui regim alimentar adecvat pentru a evita reapariția simptomelor.

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