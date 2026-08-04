A ales să iubească din nou și s-a recăsătorit după ce și-a condus soțul pe ultimul drum. Mesajul ei a devenit viral

La puțin peste un an de la moartea soțului său, Tanner Martin, răpus de cancer colorectal în stadiul IV, influencerița Shay Martin a anunțat că s-a recăsătorit. Într-un mesaj emoționant, ea a explicat că noul început nu înseamnă că și-a uitat marea iubire și a subliniat că soțul ei și-a dorit ca ea și fiica lor să fie iubite și ocrotite după dispariția sa.

Shay Martin și-a refăcut viața după moartea lui Tanner

Shay Martin a anunțat duminică, 2 august pe Instagram, că s-a recăsătorit, la aproximativ un an după ce soțul ei, Tanner Martin, a murit din cauza unui cancer colorectal în stadiul IV.

Într-o declarație exclusivă pentru People, influencerița a confirmat căsătoria și a explicat de ce a ales să vorbească public despre această etapă din viața sa.

„Sunt recunoscătoare tuturor celor care ne-au urmărit povestea și cărora chiar le pasă de mine și de AmyLou. Înțeleg și că oamenii au întrebări și sunt curioși să afle unde ne-a purtat viața. Acesta este unul dintre motivele pentru care am decis să public acel videoclip pe Instagram”, a spus ea.

Dorința lui Tanner pentru viitorul familiei sale

Shay a povestit că înainte de moartea lui Tanner au avut numeroase discuții despre viitorul ei și al fiicei lor, AmyLou.

„Am vrut ca oamenii să audă direct de la mine ce conversații am avut cu Tanner despre viitorul meu și al lui AmyLou și despre speranța lui că, într-o zi, voi găsi pe cineva care să o iubească pe AmyLou ca pe propriul copil și să respecte viața pe care Tanner și cu mine am construit-o împreună”, a declarat ea.

Shay Martin a ținut să transmită că recăsătorirea nu înseamnă că dragostea pentru Tanner a dispărut.

„Dragostea nu șterge dragostea. Tanner va fi întotdeauna tatăl lui AmyLou și va rămâne mereu o parte importantă din familia și povestea noastră. Îl voi iubi întotdeauna pe Tanner. Mai presus de orice, sper ca oamenii să își amintească sfatul pe care ni l-a lăsat tuturor: «Fiți buni și presupuneți întotdeauna intenții bune»”, a spus ea.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Shay a vorbit și despre sprijinul primit din partea noului ei soț.

„Nu mi-a cerut niciodată să-l las pe Tanner în urmă. Îmi respectă amintirile cu Tanner și îl respectă pe Tanner. Celebrează dragostea pe care am avut-o și o am pentru Tanner și o iubește pe AmyLou exact așa cum Tanner și-ar fi dorit să fie iubită”, a mărturisit ea.

Vedeta a adăugat că „a merge înainte nu este același lucru cu a trece peste”.

„Îmi amintesc că mă gândeam, chiar și în cei cinci ani în care Tanner s-a luptat cu boala, că nu mă voi mai recăsători niciodată. Credeam că voi rămâne singură pentru tot restul vieții. Cu timpul însă m-am schimbat și am înțeles că există suficientă dragoste pentru toată lumea. Dragostea nu se termină niciodată și nu voi absolvi niciodată durerea”, a spus Shay.

Povestea care a emoționat milioane de oameni

Shay și Tanner Martin au devenit cunoscuți pe rețelele sociale după ce au început să documenteze lupta lui cu cancerul colorectal, boală diagnosticată în 2020, când Tanner avea doar 25 de ani.

În februarie 2023, medicii i-au spus că boala nu mai putea fi vindecată și i-au estimat o speranță de viață de doi până la cinci ani.

De-a lungul anilor, cei doi au împărtășit cu urmăritorii lor evoluția tratamentelor și momentele importante din viața lor, inclusiv vestea că Shay era însărcinată, anunț făcut în noiembrie 2024.

Fiica lor, AmyLou, s-a născut în mai 2025, iar o lună mai târziu Tanner a murit, la vârsta de 30 de ani. Decesul său a fost anunțat printr-un videoclip preînregistrat.

Și-a transformat durerea într-o misiune

După moartea lui Tanner, Shay a continuat să folosească pagina lor comună de pe rețelele sociale pentru a vorbi despre doliu și pentru a crea o comunitate dedicată persoanelor care au pierdut pe cineva drag.

Ea a precizat însă că acel cont nu a fost creat pentru a deveni „un reality show”.

„Voi continua să împărtășesc din viața mea în felul în care simt că este potrivit pentru mine și familia mea. Prima mea responsabilitate este față de familia mea, nu față de internet”, a explicat ea, adăugând că moștenirea lăsată de Tanner a fost „bunătatea, speranța și presupunerea intențiilor bune”, valori pe care își dorește să le ducă mai departe.

La începutul acestui an, Shay a lansat podcastul Grief Witnessed, dedicat persoanelor care au trecut prin pierderea unei ființe dragi. În paralel, s-a implicat și în campanii de conștientizare privind cancerul colorectal. În luna martie a depus mărturie în fața membrilor Congresului Statelor Unite, în numele organizației Fight Colorectal Cancer, vorbind despre experiența trăită alături de Tanner. De asemenea, a colaborat cu compania Guardant Health, promovând testul de sânge Shield, destinat depistării cancerului colorectal.

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