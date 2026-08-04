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Sportivul Allan Nascimento a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului

De: Elisa Tîrgovățu 04/08/2026 | 08:52
Sportivul Allan Nascimento a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Sportivul Allan Nascimento a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului / Sursa foto: Social media
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Lumea MMA este în stare de șoc după vestea dispariției lui Allan Nascimento, unul dintre cei mai apreciați sportivi brazilieni UFC. Luptătorul s-a stins din viață la vârsta de 34 de ani. Organizația a anunțat că decesul ar fi survenit în urma unui infarct.

Potrivit informațiilor transmise de UFC, Nascimento a fost găsit fără suflare luni dimineață. În ciuda intervenției echipajelor medicale, nu a mai putut fi salvat. Sportivul originar din São Paulo a fost declarat decedat la fața locului.

Mesaje de condoleanțe în semn de omagiu

Anunțul a provocat numeroase reacții în comunitatea internațională a sporturilor de contact. Reprezentanții UFC au transmis un mesaj de susținere pentru familia și apropiații luptătorului.

„Gândurile noastre și cele mai sincere condoleanțe sunt alături de familia, prietenii, coechipierii și cei dragi ai lui Allan în aceste momente incredibil de dificile”, a transmis UFC într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Cunoscut în lumea luptelor sub porecla „Puro Osso” („Toate oasele”), un apelativ primit încă din adolescență datorită constituției sale foarte slabe, Allan Nascimento a avut o carieră de peste un deceniu în artele marțiale mixte. A devenit profesionist în 2011 și a reușit să ajungă în cea mai importantă promoție de MMA din lume, UFC, unde a debutat oficial în 2021.

Sursa foto: Social media

În octagonul UFC, brazilianul a bifat șase apariții, obținând patru victorii și suferind două înfrângeri. Ambele rezultate negative au venit în urma unor decizii împărțite ale arbitrilor, semn al unor confruntări extrem de echilibrate. Ultimul său meci a avut loc în luna iunie, la UFC Fight Night. Sportivul a pierdut după trei reprize în fața lui Mitch Raposo.

Nascimento era cunoscut nu doar pentru stilul său de luptă, ci și pentru pregătirea alături de una dintre cele mai respectate echipe de MMA din Brazilia. Sportivul făcea parte din academia Chute Boxe Diego Lima, unde s-a antrenat alături de nume importante ale acestui sport.

Pe lângă performanțele din cușcă, Allan Nascimento a rămas în memoria colegilor și fanilor drept un sportiv dedicat și un reprezentant important al generației sale. Dispariția sa prematură lasă un gol uriaș în familia MMA, la doar câteva săptămâni după ultima sa apariție oficială în UFC.

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