Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc. Nunta de poveste pregătită în insula pe care s-a născut starul portughez

După aproape un deceniu de relație și la un an de la logodnă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez sunt gata să spună „da”. Presa internațională scrie că ceremonia va avea loc în Madeira, insula natală a fotbalistului, iar evenimentul promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase ale anului. În jurul nunții au apărut deja zvonuri despre o listă impresionantă de invitați, însă multe dintre numele vehiculate nu au fost confirmate oficial.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez își unesc destinele după aproape 10 ani împreună

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez formează un cuplu din 2016, după ce s-au cunoscut la Madrid. În august 2025, fotbalistul a cerut-o în căsătorie, iar acum, la un an de la logodnă, cei doi sunt pregătiți să își oficializeze relația.

Potrivit presei britanice și portugheze, nunta va avea loc în Madeira, insula în care s-a născut și a copilărit Cristiano Ronaldo.

Ceremonia ar urma să aibă loc în Funchal

Conform informațiilor apărute în presa locală, catedrala din Funchal, capitala insulei Madeira, este rezervată pentru o ceremonie importantă programată sâmbăta viitoare. În mod tradițional, nunțile organizate aici încep la ora 15:00.

Pentru petrecerea de după ceremonie, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi rezervat luxosul hotel de cinci stele Savoy Palace, aflat în apropiere.

O sursă citată de publicația The Sun susține că oaspeții hotelului au fost informați că două etaje și mai multe zone de bar vor fi închise vineri și sâmbătă pentru organizarea evenimentului.

Cristiano Ronaldo a confirmat că nunta urma să aibă loc după Cupa Mondială

Deși data exactă nu fusese anunțată oficial, Cristiano Ronaldo declara încă din noiembrie că intenționează să se căsătorească după Campionatul Mondial din 2026.

Fotbalistul a explicat că Georgina își dorește o ceremonie discretă și privată, fără să ofere alte detalii despre organizare.

Într-un interviu mai vechi acordat lui Piers Morgan, Ronaldo spunea în glumă:

„Sper să ajung la nuntă cu trofeul de campion în brațe.”

Portugalia a fost însă eliminată de la Cupa Mondială de reprezentativa Spaniei, care avea să câștige trofeul.

O listă de invitați demnă de un eveniment All-Star

În ultimele zile, pe rețelele sociale și în presa internațională au început să circule numele unor invitați celebri care ar putea participa la nuntă.

Printre cei vehiculați se numără foști colegi și rivali din fotbal precum Rio Ferdinand, Vinícius Júnior, Rodrygo, Kylian Mbappé, Lionel Messi și Neymar, dar și personalități din alte domenii, precum David și Victoria Beckham, Rafael Nadal, Khabib Nurmagomedov, Jennifer Lopez, Rihanna, Drake, Travis Scott, Vin Diesel, Piers Morgan și creatorul de conținut IShowSpeed.

Cu toate acestea, până în acest moment nu există o listă oficială a invitaților, iar majoritatea acestor nume rămân la nivel de speculație.

Un zvon viral a fost deja infirmat

Unul dintre cele mai răspândite zvonuri susținea că IShowSpeed ar fi fost deja invitat și că ar urma să transmită ceremonia în direct.

Informația a fost însă dezmințită în urmă cu câteva luni, după ce s-a dovedit că provenea dintr-o postare virală fără nicio confirmare oficială.

Astfel, deși lista neoficială promite un adevărat spectacol cu vedete din fotbal, muzică, Hollywood și mediul online, rămâne de văzut cine va primi cu adevărat invitația la ceea ce se anunță una dintre cele mai mediatizate nunți ale anului.

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