Acasă » Știri » Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc. Nunta de poveste pregătită în insula pe care s-a născut starul portughez

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc. Nunta de poveste pregătită în insula pe care s-a născut starul portughez

De: Paul Hangerli 04/08/2026 | 08:30
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc. Nunta de poveste pregătită în insula pe care s-a născut starul portughez
Nunta lui Ronaldo va avea loc în această săptămână, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

După aproape un deceniu de relație și la un an de la logodnă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez sunt gata să spună „da”. Presa internațională scrie că ceremonia va avea loc în Madeira, insula natală a fotbalistului, iar evenimentul promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase ale anului. În jurul nunții au apărut deja zvonuri despre o listă impresionantă de invitați, însă multe dintre numele vehiculate nu au fost confirmate oficial.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez își unesc destinele după aproape 10 ani împreună

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez formează un cuplu din 2016, după ce s-au cunoscut la Madrid. În august 2025, fotbalistul a cerut-o în căsătorie, iar acum, la un an de la logodnă, cei doi sunt pregătiți să își oficializeze relația.

Potrivit presei britanice și portugheze, nunta va avea loc în Madeira, insula în care s-a născut și a copilărit Cristiano Ronaldo.

Ceremonia ar urma să aibă loc în Funchal

Conform informațiilor apărute în presa locală, catedrala din Funchal, capitala insulei Madeira, este rezervată pentru o ceremonie importantă programată sâmbăta viitoare. În mod tradițional, nunțile organizate aici încep la ora 15:00.

Pentru petrecerea de după ceremonie, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi rezervat luxosul hotel de cinci stele Savoy Palace, aflat în apropiere.

O sursă citată de publicația The Sun susține că oaspeții hotelului au fost informați că două etaje și mai multe zone de bar vor fi închise vineri și sâmbătă pentru organizarea evenimentului.

Cristiano Ronaldo a confirmat că nunta urma să aibă loc după Cupa Mondială

Deși data exactă nu fusese anunțată oficial, Cristiano Ronaldo declara încă din noiembrie că intenționează să se căsătorească după Campionatul Mondial din 2026.

Fotbalistul a explicat că Georgina își dorește o ceremonie discretă și privată, fără să ofere alte detalii despre organizare.

Într-un interviu mai vechi acordat lui Piers Morgan, Ronaldo spunea în glumă:

„Sper să ajung la nuntă cu trofeul de campion în brațe.”

Portugalia a fost însă eliminată de la Cupa Mondială de reprezentativa Spaniei, care avea să câștige trofeul.

O listă de invitați demnă de un eveniment All-Star

În ultimele zile, pe rețelele sociale și în presa internațională au început să circule numele unor invitați celebri care ar putea participa la nuntă.

Printre cei vehiculați se numără foști colegi și rivali din fotbal precum Rio Ferdinand, Vinícius Júnior, Rodrygo, Kylian Mbappé, Lionel Messi și Neymar, dar și personalități din alte domenii, precum David și Victoria Beckham, Rafael Nadal, Khabib Nurmagomedov, Jennifer Lopez, Rihanna, Drake, Travis Scott, Vin Diesel, Piers Morgan și creatorul de conținut IShowSpeed.

Cu toate acestea, până în acest moment nu există o listă oficială a invitaților, iar majoritatea acestor nume rămân la nivel de speculație.

Un zvon viral a fost deja infirmat

Unul dintre cele mai răspândite zvonuri susținea că IShowSpeed ar fi fost deja invitat și că ar urma să transmită ceremonia în direct.

Informația a fost însă dezmințită în urmă cu câteva luni, după ce s-a dovedit că provenea dintr-o postare virală fără nicio confirmare oficială.

Astfel, deși lista neoficială promite un adevărat spectacol cu vedete din fotbal, muzică, Hollywood și mediul online, rămâne de văzut cine va primi cu adevărat invitația la ceea ce se anunță una dintre cele mai mediatizate nunți ale anului.

CITEȘTE ȘI:  Fost coechipier al lui Cristiano Ronaldo: „Nu se va opri”. Simbolul lui Real Madrid este convins că portughezul va intra în istorie cu 1.000 de goluri

Cristiano Ronaldo intră în lumea filmului. Starul portughez va produce și va juca într-un serial, alături de Damian Lewis și Thierry Henry

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sportivul Allan Nascimento a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Știri
Sportivul Allan Nascimento a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Afecțiunea de care suferă Selina, iubita lui Victor Slav: ”Știu că v-am îngrijorat”
Știri
Afecțiunea de care suferă Selina, iubita lui Victor Slav: ”Știu că v-am îngrijorat”
O relație toxică cu mâncarea? 7 din 10 români se simt vinovați că au mâncat prea mult
Mediafax
O relație toxică cu mâncarea? 7 din 10 români se simt vinovați că...
Mărturie-BOMBĂ în dosarul uzinelor de armament! „Mă rugam de el să facă plata””
Gandul.ro
Mărturie-BOMBĂ în dosarul uzinelor de armament! „Mă rugam de el să facă plata””
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii...
O oază discretă a puterii de la Beijing. Locurile unde își petrec vacanța de vară liderii Chinei
Adevarul
O oază discretă a puterii de la Beijing. Locurile unde își petrec vacanța...
Debitul Dunării, subiect de conspirații pe net: „A secat, așa spune propaganda proeuropeană”. Explicații de la Apele Române
Digi24
Debitul Dunării, subiect de conspirații pe net: „A secat, așa spune propaganda proeuropeană”....
Irineu Darău rupe tăcerea despre băieții deștepți din energie: „Îi bagă în fibrilații”
Mediafax
Irineu Darău rupe tăcerea despre băieții deștepți din energie: „Îi bagă în fibrilații”
Parteneri
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă...
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Au cumpărat o casă ieftină în Sicilia, dar au avut un șoc! Ce au descoperit după ce au început renovările: „Cel mai rău lucru care ni se putea întâmpla”
Click.ro
Au cumpărat o casă ieftină în Sicilia, dar au avut un șoc! Ce au descoperit...
Cine a chemat talibanii la Chișinău: anchetă în Republica Moldova
Digi 24
Cine a chemat talibanii la Chișinău: anchetă în Republica Moldova
VIDEO Kaan, avionul de vânătoare de generația a cincea al Turciei, face un pas-cheie spre înlocuirea F-16: test reușit pe pistă
Digi24
VIDEO Kaan, avionul de vânătoare de generația a cincea al Turciei, face un pas-cheie spre...
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
Promotor.ro
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
go4it.ro
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Descopera.ro
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
Mărturie-BOMBĂ în dosarul uzinelor de armament! „Mă rugam de el să facă plata””
Gandul.ro
Mărturie-BOMBĂ în dosarul uzinelor de armament! „Mă rugam de el să facă plata””
Tags:
ULTIMA ORĂ
Sportivul Allan Nascimento a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Sportivul Allan Nascimento a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Afecțiunea de care suferă Selina, iubita lui Victor Slav: ”Știu că v-am îngrijorat”
Afecțiunea de care suferă Selina, iubita lui Victor Slav: ”Știu că v-am îngrijorat”
Test de logică | Rezolvați ecuația din imagine în cel mult 12 secunde
Test de logică | Rezolvați ecuația din imagine în cel mult 12 secunde
A ales să iubească din nou și s-a recăsătorit după ce și-a condus soțul pe ultimul drum. Mesajul ...
A ales să iubească din nou și s-a recăsătorit după ce și-a condus soțul pe ultimul drum. Mesajul ei a devenit viral
BANC | „Bulă, ce e cu tine, de ce plângi?”
BANC | „Bulă, ce e cu tine, de ce plângi?”
„Don” Bittman (64 de ani), la bustul gol, a făcut un șpriț corespunzător în Mamaia. Companie ...
„Don” Bittman (64 de ani), la bustul gol, a făcut un șpriț corespunzător în Mamaia. Companie selectă și discuții la nivel înalt, direct de pe șezlong
Vezi toate știrile