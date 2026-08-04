Bianca Dan l-a pus la zid pe Marian Grozavu! Ce mesaj i-a transmis fosta concurentă de la Insula iubirii

Relația dintre Marian Grozavu și Bianca Dan pare departe de a fi fost încheiată definitiv, cel puțin la nivelul schimburilor de replici din spațiul public. Deși, după participarea la Insula Iubirii, cei doi au decis să își mai acorde o șansă și chiar au făcut planuri de viitor împreună, în prezent fiecare își susține propria versiune asupra motivelor care au dus la despărțirea definitivă.

După revenirea din emisiune, Marian și Bianca au rămas împreună mai multe luni, încercând să reconstruiască relația afectată de experiența trăită în Thailanda. La un moment dat, afaceristul i-a oferit și un inel, semn că își dorea ca povestea lor să continue departe de camerele de filmat. Totuși, încercarea de împăcare nu a avut finalul pe care și l-au imaginat.

Ce mesaj a transmis Bianca Dan

În urmă cu ceva timp, Bianca Dan a anunțat că relația s-a încheiat definitiv, explicând că despărțirea nu a fost provocată de lipsa sentimentelor, ci de diferențele dintre ei și de faptul că nu mai priveau viața în aceeași direcție. De atunci, fiecare și-a văzut de propriul drum, iar conflictul părea să fi rămas în trecut.

Situația s-a schimbat însă după apariția unor comentarii făcute de Marian Grozavu în mediul online, pe care Bianca le-a interpretat drept aluzii la adresa sa. (VEZI AICI) Acest lucru a determinat-o să publice un mesaj în care a dorit să lămurească mai multe aspecte legate de relația lor și de perioada petrecută împreună.

În intervenția sa, Bianca a respins informațiile potrivit cărora fostul partener i-ar fi suportat costurile unei intervenții medicale. Ea a explicat că, într-adevăr, Marian i-a fost alături în perioada recuperării, însă susține că sprijinul a fost reciproc, deoarece și ea s-a implicat în îngrijirea casei și a fost alături de el în aceeași perioadă.

„Nu agreez discutiile in contradictoriu. Dimpotriva, sunt genul de om care incearca mereu sa aplaneze conflictele. Cred ca asta s-a vazut si in emisiune. Tocmai de aceea ma intristeaza ca fix omul pe care l-am sprijinit moral simte nevoia sa arunce cu tot felul de afirmatii la adresa mea.

Vreau sa clarific cateva lucruri: Nu mi-a platit nicio operatie. In schimb a fost alaturi de mine pe parcursul recuperarii, asa cum si eu i-am fost alaturi lui si am avut grija de casa si de el, chiar daca eram proaspat operata.

De asemenea, nu am plecat imediat dupa ce mi-am revenit. Am mai ramas inca 4-5 luni. Daca intentia mea ar fi fost sa plec imediat ce ma recuperam, as fi facut-o mult mai devreme, pentru ca dupa aproximativ doua luni eram deja independenta. Am spus-o de multe ori: nu mai eram fericita. Si nu dau vina pe el pentru asta. Pur si simplu nu mai eram conectati ca si cuplu, iar aceasta ruptura exista cu mult inainte de participarea la Insula. L-am rugat sa inceteze cu reactiile si comentariile din grupurile in care este prezent. Eu nu fac parte din astfel de grupuri, imi vad de viata mea si nu imi plac barfa sau scandalul. Sper ca aici sa se incheie tot.

Nu consider ca mai este nevoie de alte comentarii, mai ales ca eu nu am intervenit niciodata in ceea ce face el de cand drumurile noastre s-au despartit. Nu l-as ataca niciodata. In acelasi timp, vreau sa clarific si faptul ca nu se pune problema ca el mi-ar fi dat o a doua sansa dupa Insula, deoarece el a fost cel care si-a dorit impacarea. Inchei aici orice discutie pe acest subiect. Ii doresc sa fie bine. Eu nu port razboaie cu oamenii pe care i-am iubit, pe care i-am purtat in suflet si alaturi de care am impartit tot ce am avut. Uneori chiar si ultima felie de paine. pe care, de cele mai multe ori, i-o lasam lui, spunand ca eu m-am saturat.”, a transmis Bianca.

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