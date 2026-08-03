Marian Grozavu o face praf pe Bianca Dan, după ce fosta concurentă de la Insula Iubirii l-a acuzat că o terorizează: „Este fake! Dacă știam că se ajunge aici, n-aș fi iertat-o”

Marian Grozavu a avut prima reacție după declarațiile controversate ale Biancăi Dan! Relația celor doi nu s-a încheiat după Insula Iubirii, ci a continuat o bună perioadă și înapoi în România. Ulterior, Marian i-a oferit inelul brunetei și atât el, cât și ea, erau pregătiți să dea uitării ce s-a întâmplat pe Insula Iubirii. Doar că, la câteva luni, Bianca a anunțat despărțirea definitivă, explicând că separarea nu a avut loc din lipsă de iubire, ci din cauza viziunii diferite asupra vieții. Când părea că lucrurile s-au mai liniștit între ei și fiecare își vedea de drumul său, un comentariu al lui Marian Grozavu a determinat-o pe Bianca să facă declarații dure. Nici celebrul concurent de la Insula Iubirii nu se lasă mai prejos. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Marian Grozavu răspunde acuzațiilor fostei partenere și explică de la ce a pornit valul de reacții.

Marian Grozavu nu se lasă și răspunde acuzațiilor aduse de fosta lui iubită, Bianca Dan. După ce fosta concurentă de la Insula Iubirii a susținut că afaceristul continuă să facă aluzii la adresa ei în mediul online și nu se oprește, Marian îi dă replica. Afaceristul nu își explică motivul pentru care fosta parteneră a decis să facă astfel de declarații, în care susține că este căutată constant de el, când de fapt, cei doi nu ar mai vorbi de săptămâni bune.

Marian Grozavu, prima reacție după declarațiile controversate ale Biancăi Dan: „M-a deranjat ipocrizia ei”

Marian Grozavu s-a arătat dezamăgit de declarațiile Biancăi pe care le consideră fără un fundament real. Acesta susține că bruneta una zice, alta face! Deși afirmă că nu își dorește să fie asociată cu el și să se vorbească despre relația lor, tot ea este cea care readuce subiectul în atenția publicului prin declarațiile sale.

” Nu știu ce joc face ea. Cred că faptul că eu am renunțat să mai vorbesc cu ea, chiar dacă ea tot îmi zicea să rămânem prieteni, a determinat-o să vorbească. După ce te desparți, nu ai cum să rămâi prieten. Faptul că nu am mai vorbit cu ea, a făcut-o să intre în jocul asta și să-mi atragă atenția”, a spus el.

Bianca susținea că totul a pornit de la un comentariu pe care Marian Grozavu i l-a dat la un videoclip, lucru confirmat și de el. Bărbatul spune că a decis să aibă acel comentariu la adresa ei pentru că a considerat că atitudinea fostei iubite nu este sinceră. Mai exact, bărbatul susține că a fost deranjat să o vadă pe Bianca apropiată de Ema Oprișan, în condițiile în care, potrivit lui, cele două nu s-ar înțelege în realitate.

„Eu nu mai vorbesc cu ea de două săptămâni, nu o caut, nu o deranjez. Când a participat la emisiune la Neatza, s-a afișat cu Ema, au făcut un TikTok împreună în condițiile în care ea cu Ema nu se suportă. Ele nu se suportă deloc. Am văzut videoul și am comentat: „Drama Queen”, asta a fost. Am comentat că m-a deranjat ipocrizia ei. Hai să ne pupăm, hai să ne luăm în brațe când eu știu foarte bine că nu se halesc una pe cealaltă. Adică totul este fake, din punctul meu de vedere”, a susținut Marian Grozavu pentru CANCAN.RO.

Mai mult, Bianca a dezvăluit că a suferit mult din cauza situației cu Marian. La auzul acestor declarații, afaceristul s-a declarat contrariat, mai ales că fosta lui parteneră a recunoscut că a încercat să își refacă viața după separarea de el, lucru care nu i-a ieșit.

„Eu nu înțeleg ce înseamnă ea să sufere. Ea trebuie să fie fericită că este într-o relație. Eu i-am oferit tot, inel de logodnă, cerere în căsătorie, tot ce a vrut ea. În zilele noastre e greu să îți faci relație, unii la prima problemă pleacă. Ea este cea care m-a dezamăgit pe mine. Într-o relație se discută, nu se pleacă așa. Știi că omul acela te cere de soție, îi face tot ce vrea. E o persoană care m-a dezamăgit mult, ea nu are cu ce să mă atace pentru că eu i-am oferit absolut tot”, a spus Marian.

„Am ajutat-o să-și pună silicoane și s-a despărțit de mine imediat cum s-a vindecat după operație”

Marian Grozavu și Bianca Dan au decis să dea o nouă șansă relației după experiența de la Insula Iubirii, iar fostul concurent spune că a făcut totul cu inima deschisă. Acesta nu doar că și-ar fi dorit o familie alături de brunetă, dar a sprijinit-o în toate deciziile: inclusiv în cea de a-și îmbunătăți aspectul fizic prin intermediul unei intervenții estetice pe care el a plătit-o. Acum, Marian consideră că Bianca l-a folosit inclusiv pentru acest lucru.

„Eu dacă știam că se ajunge la nivelul ăsta, n-aș fi iertat-o de la Insulă. Eu am decis să îi mai dau o șansă, am ajutat-o să-și pună silicoane, eu am vorbit cu medicul să își pună. Ea s-a despărțit de mine a fost la trei săptămâni după, imediat cum s-a vindecat după operație”, a mai spus el pentru CANCAN.RO.

Totuși, afaceristul susține că nici el nu este lipsit de păcate și a decis să lămurească și ieșirea lui cu o altă domnișoară. Acesta susține că nu s-a pus problema unei întâlniri între el și o altă femeie, ci pur și simplu despre o ieșire la cafea cu un grup de prieteni.

„Am mai făcut și eu greșeli. Eu în perioada asta am mai ieșit cu niște prieteni la o cafea și s-a găsit un binevoritor care să-mi facă poze cu cine eram eu la masă și să-i trimită ei. Ea a zis că eu mi-am făcut relație. S-au făcut mai bine patru luni de când noi abia mai vorbim, iar acum ea se supără?! Nu înțelege că eu eram cu un grup de prieteni. Și acum zice și ea că e cu cineva. Face asta din răzbunare. Dacă ar fi fost cu cineva real, nu ar fi ieșit să spună că suferă după mine. Ea înainte să declare ceea ce a declarat, cu două săptămâni înainte mă sunase să mâncăm. Adică eu mă gândesc că dacă tu ești într-o cunoaștere cu cineva, la ce îți mai suni fostul?!”, a mai spus Marian Grozavu.

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