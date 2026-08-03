Produsul premium redus începând de astăzi în LIDL România. Costă doar 20.49 lei, toată săptămâna aceasta

Lidl a dat startul unei noi campanii de reduceri, iar unul dintre produsele premium aflate la mare căutare în magazinele din România poate fi cumpărat, începând de astăzi, la un preț considerabil mai mic. Oferta este valabilă pe parcursul întregii săptămâni și îi vizează pe clienții care vor să profite de promoțiile pregătite de retailer înainte ca stocurile să se epuizeze.

Produsul care atrage atenția în noul catalog este Cămara Noastră Salam de Sibiu I.G.P, unul dintre cele mai apreciate sortimente din această categorie. Acesta beneficiază de o reducere de 17%, iar până la finalul perioadei promoționale poate fi achiziționat cu 20,49 lei.

Oferta face parte dintr-o campanie amplă lansată de Lidl, care include reduceri la zeci de produse alimentare, de la lactate și mezeluri până la produse de băcănie, conserve, dulciuri și cafea. În cazul mai multor articole, promoțiile sunt disponibile exclusiv prin aplicația Lidl Plus.

Zeci de produse au intrat la reducere în magazinele Lidl

Pe lângă Salamul de Sibiu, retailerul a inclus în oferta săptămânii și alte produse cu reduceri consistente. Printre acestea se numără Pilos Cașcaval Dalia 300 g, redus cu 26%, la 8,49 lei, dar și Chef Select Pateuri cu umplutură, care costă 10,99 lei după o reducere de 32%.

Clienții care folosesc aplicația Lidl Plus beneficiază și de promoții suplimentare. Milbona Unt irlandez 250 g poate fi cumpărat cu 8,49 lei, în timp ce Milbona/Pilos Brânză topită felii este redusă la 5,49 lei. Tot prin aplicație, Pilos Smântână 200 g ajunge la doar 1,83 lei pentru a doua bucată cumpărată.

Reducerile continuă și la categoria mezelurilor, unde Pikok Salam Victoria costă 10,49 lei, iar Cămara Noastră Cârnați măcelărești sunt disponibili la 2,99 lei pentru 100 de grame. Tot în oferta săptămânii se regăsesc Baroni Costiță de porc fiartă, Pikok Pate, Pikok Cârnați Silezia XXL, dar și produse pentru gătit, precum Deluxe Sos de roșii pentru paste sau Belbake Făină albă tip 650.

Nici iubitorii de cafea nu au fost uitați. Bellarom Cafea Gold Crema 1 kg beneficiază de o reducere de 19% și poate fi cumpărată cu 58,99 lei, iar la categoria deserturilor, Sondey Biscuiți sandwich cu cremă de cacao au intrat și ei în promoție.

Surpriză pentru clienți

În paralel cu promoțiile săptămânale, Lidl continuă să investească în digitalizarea magazinelor. Clienții din București și Ilfov pot utiliza funcția Scan & Go, disponibilă în aplicația Lidl Plus, care permite scanarea produselor direct de pe raft și adăugarea lor instant în coșul virtual.

Prin această funcționalitate, cumpărătorii pot urmări permanent valoarea coșului și își pot organiza mai ușor bugetul, reducând totodată timpul petrecut la casele de marcat.

Retailerul își consolidează astfel poziția pe piața din România, unde operează deja peste 400 de magazine. Planurile companiei prevăd deschiderea a aproximativ 40 de noi unități până la sfârșitul anului 2026, în timp ce investițiile anunțate se ridică la aproape 954 de milioane de lei, profitul din anul precedent urmând să fie reinvestit integral în dezvoltarea rețelei.

VEZI ȘI: Lidl a introdus o nouă metodă de plată. Cum vor putea face cumpărături clienții din București și Ilfov

Lidl recheamă un produs cumpărat de români. Cine nu trebuie să îl consume sub nicio formă