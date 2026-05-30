Lidl a introdus o nouă metodă de plată. Cum vor putea face cumpărături clienții din București și Ilfov

De: Denisa Crăciun 30/05/2026 | 16:24
Noua metodă de plată Lidl/Sursa foto: Shutterstock
Lanțul de magazine Lidl vine cu o nouă metodă de plată pentru clienții din Capitală și Ilfov. Funcționalitatea Scan & Go din aplicația Lidl Plus a fost extinsă. Începând de joi, 28 mai, oamenii pot reduce timpul petrecut în supermarket cu ajutorul noii tehnici digitalizate.

Lidl este unul dintre cele mai apreciate magazine din România și nu numai, datorită ofertelor săptămânale. În perioada 25-31 mai, are loc săptămâna Alpină, iar clienții pot descoperi produsele preferate de la 13,99 lei. Pe lângă asta, Lidl vine și cu o veste neașteptată pentru cei din București, inclusiv Ilfov. Toate magazinele de aici oferă posibilitatea plății cu ajutorul aplicației Lidl Plus. Scopul principal este reducerea timpului petrecut în spațiul comercial.

Cum funcționează noua metodă de plată pentru bucureșteni

De joi, 28 mai, Lidl vine cu o metodă inedită de plată. Clienții pot scana produsele pe care și le doresc direct de pe raft. Produsele scanate sunt adăugate în coșul virtual în mod automat în aplicația Lidl Plus, astfel că valoarea totală poate fi verificată în timp real. Funcționalitatea se numește Scan & Go și este cea mai nouă metodă de plată.

Astfel, clienții pot pune produsele direct în coșul de cumpărături și pot gestiona mai ușor atât lista de produse, cât și bugetul alocat cumpărăturilor, spun reprezentanții lanțului de supermarket Lidl.

De asemenea, potrivit companiei „extinderea serviciului marchează un nou pas în dezvoltarea soluțiilor digitale prin care Lidl simplifică experiența de cumpărături și le oferă clienților mai mult control asupra produselor alese și asupra valorii coșului de cumpărături”.

Lidl, lider pe piața în România

Lidl și-a câștigat titlul de lider pe piața din România încă din anul 2024, având peste 400 de magazine deschise în țara noastră. În plus, compania intenționează să inaugureze alte 40 de unități până la finalul anului 2026. De asemenea, Lidl are bugetate investiții de 954 de milioane de lei, iar profitul din anul precedent urmează să fie reinvestit integral.

O altă veste bună vine din partea lanțului de supermarket. În perioada 25-31 mai, are loc săptămâna Alpină. Printre produsele reduse se află  carnea de curcan pentru ciorbă are o reducere de 25% și se poate achiziționa la prețul de 8,90 lei și gogoși cu ciocolată la prețul de 14,99 lei (6 bucăți), foietaj cu caise (4,99 lei), foietaj cu umplutură de vișine (1,69 lei), iar pâinea campionilor are o reducere de 31% și se vinde la prețul de 3,99 lei.

