Produsul de lux, adorat de români, la mare reducere începând de astăzi în LIDL. Costă doar 29.99 lei

LIDL vine cu noi serii de promoții care îi vor bucura pe clienții fideli. Săptămâna aceasta aduce noi oferte, iar unul dintre produsele de lux, adorat de români, e la mare reducere începând de astăzi, 25 mai. Rafturile se golesc rapid, așa că aceia interesați sunt sfătuiți să nu amâne vizita la supermarket.

Lanțul de magazine LIDL și-a obișnuit deja clienții cu reduceri săptămânale atractive, iar oferta din această perioadă nu face excepție. LIDL vine cu surprize pentru toate gusturile și buzunarele, de la carne și lactate, până la deserturi, specialități internaționale și produse pentru animalele de companie. Cu prețuri mici și stocuri care se epuizează rapid, promoțiile LIDL atrag mii de cumpărători în fiecare săptămână.

Produsul de lux, adorat de români, la mare reducere

Începutul de săptămână aduce oferte imbatabile la LIDL. Reducerile sunt mari, iar gama este variată. În această săptămână, unul dintre produsele iubite de români este la reducere. Este vorba despre Sushi Jumbo Mixt, de la My Sushi.

Acest produs beneficiază de luni, 25 mai, de o reducere substanțială. Mai exact, cei interesați îl pot achiziționa la prețul de doar 29,99 lei. Oferta este una atractivă, așa că rafturile o să se golească imediat.

Dar promoțiile nu se opresc aici. Carnea tocată de porc beneficiază și ea de o reducere de 16% și se poate achiziționa la prețul de 10,99 lei. De asemenea, se găsesc și cârnați de porc condimentați la doar 14,99 lei, iar carnea de curcan pentru ciorbă are o reducere de 25% și se poate achiziționa la prețul de 8,90 lei.

Pe lista reducerilor se mai regăsesc: gogoși cu ciocolată la prețul de 14,99 lei (6 bucăți), foietaj cu caise (4,99 lei), foietaj cu umplutură de vișine (1,69 lei), pâinea campionilor are o reducere de 31% și se vinde la prețul de 3,99 lei.

Această săptămână aduce și alte oferte interesante: crenvurști din piept de pui – PIKOK (10,49 lei), salam italian – PIKOK (8,99 lei), hering marinat cu legume – Nautica (11,99 lei), brânză camembert – Deluxe (13,69 lei), smântână Pilos (3,29 lei).

