BANC | Curiosul Bulă și psihologul

De: Anca Chihaie 25/05/2026 | 07:13
Este luni, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

– Domnule Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am.
– Da, domnule psiholog. Vă ascult.
– Pe o scară de la 1 la 10, cât de curios sunteți?
– Doctore, de unde ai cumpărat scara?

Alte bancuri haioase

La școală, profesoara îi întreabă pe copii ce meserie au părinții lor.

— Tatăl meu e doctor, spune Ionel.
— Al meu e avocat, zice Gigel.
— Al meu e inginer, spune Maria.
Ajunge și la Bulă:
— Bulă, tatăl tău ce face?
— Dansator într-un club de noapte…
Se face liniște în clasă. Profesoara schimbă repede subiectul și după ore îl cheamă pe Bulă.
— Bulă, chiar e dansator tatăl tău?
— Nu, doamnă… e programator, dar mi-a fost rușine să spun.

Bulă merge cu taică-su la pescuit pentru prima dată. După două ore fără niciun pește, Bulă întreabă:

— Tată, de unde știm că sunt pești aici?
— Pentru că aici pescuiesc oamenii de ani de zile.
Mai trece o oră. Nimic.
Bulă oftează:
— Cred că peștii au aflat între timp.
După încă puțin, taică-su prinde în sfârșit un pește mic.
Bulă îl privește atent și zice:
— Tată… dacă ăsta e primul pește prins azi, cred că ar trebui să-l lăsăm să mai cheme și pe ceilalți.

