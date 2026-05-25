BANC | Curiosul Bulă și psihologul

– Domnule Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am.

– Da, domnule psiholog. Vă ascult.

– Pe o scară de la 1 la 10, cât de curios sunteți?

– Doctore, de unde ai cumpărat scara?

Alte bancuri haioase

La școală, profesoara îi întreabă pe copii ce meserie au părinții lor.

— Tatăl meu e doctor, spune Ionel.

— Al meu e avocat, zice Gigel.

— Al meu e inginer, spune Maria.

Ajunge și la Bulă:

— Bulă, tatăl tău ce face?

— Dansator într-un club de noapte…

Se face liniște în clasă. Profesoara schimbă repede subiectul și după ore îl cheamă pe Bulă.

— Bulă, chiar e dansator tatăl tău?

— Nu, doamnă… e programator, dar mi-a fost rușine să spun.

Bulă merge cu taică-su la pescuit pentru prima dată. După două ore fără niciun pește, Bulă întreabă:

— Tată, de unde știm că sunt pești aici?

— Pentru că aici pescuiesc oamenii de ani de zile.

Mai trece o oră. Nimic.

Bulă oftează:

— Cred că peștii au aflat între timp.

După încă puțin, taică-su prinde în sfârșit un pește mic.

Bulă îl privește atent și zice:

— Tată… dacă ăsta e primul pește prins azi, cred că ar trebui să-l lăsăm să mai cheme și pe ceilalți.

