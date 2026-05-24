BANC | De ce este stomacul mai inteligent decât creierul

De: Elisa Tîrgovățu 24/05/2026 | 17:23
Pe măsură ce weekendul se încheie și începutul unei noi săptămâni se apropie, e momentul perfect pentru puțină voie bună. Pentru a vă mai scoate din rutina și grijile legate de ziua de luni, CANCAN.RO le-a pregătit cititorilor un banc savuros, menit să aducă zâmbete și câteva clipe de relaxare. Iar dacă nu v-ați pus niciodată întrebarea care parte a corpului este mai „isteață”, stomacul sau creierul, răspunsul amuzant îl veți descoperi în gluma de mai jos.

Știați că stomacul este mai inteligent decât creierul?

Stomacul te anunță când este gol. Creierul niciodată!

Alte bancuri amuzante

Care este secretul succesului

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:
– Tată, care este secretul succesului?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii corecte.
– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?
– Un cuvânt.
– Care e ăla?
– Experiența.
– Si de unde ai experiența?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii greșite.

„Cum o să te recunosc”

Pe chat:
– Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16?
– Ok, dar cum o să te recunosc?
– Sunt nevastă-ta, tâmpitule!

Soțul și soția ideală

– Dragul meu, du-te să vezi meciul ăla, că te așteaptă prietenii!
– Stai puțin, iubito, să termin de șters vesela!

Toate ciupercile sunt periculoase

– Fiule, tine minte, toate ciupercile sunt periculoase..
– Chiar și ghebele?
– Chiar și ghebele fiule.
– Cum așa?
– Păi când culegeam ghebe am întâlnit-o pe mă-ta.

Bubulina la oftalmolog

Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:
– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.
– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.
– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.
– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?
– De ce, Bulă?
– Pentru că deja vezi mai bine…

