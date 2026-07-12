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BANC | „Cum îi spui cuiva ‘Mi-e dor de tine!’ fără să pari disperat?”

De: Alina Drăgan 12/07/2026 | 16:32
BANC | Cum îi spui cuiva 'Mi-e dor de tine!' fără să pari disperat?
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Este weekend, vremea de relaxare și voie bună. Dăm startul cu un banc care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul pe buze. Astăzi aflam cum să ne exprimă sentimentele fără să părem disperați. Deznodământul este hilar.

– Cum îi spui cuiva „mi-e dor de tine” fără să pari disperat?

– Mi-e dor de tine dacă vrei.

Cele două cuvinte

Două tipe stau la bârfă la o cafea.

Una zice: – Uite dragă, să vezi și tu ce minte îngustă are bărbatu-meu. De două zile stă bosumflat pe mine. A făcut accident de circulație alaltăieri când m-a dus cu maşina în oraș, la coafor, și zice că e din cauza mea, că n-am tăcut eu din gură.

– Păi, poate l-ai bătut la cap și s-a enervat.

– Nu dragă, tot drumul am tăcut, n-am scos decât două cuvinte chiar acolo în intersecţie.

– Pentru două cuvinte? Chiar că e culmea cu acuzațiile lui. Și ce ai zis, dragă, de zice că e vina ta?

– Dreapta liber.

Alte bancuri amuzante

Un avocat mergea cu trenul și se așază lângă un țăran.

Avocatul îi spune:

— Hai să jucăm un joc! Îți pun eu o întrebare. Dacă nu știi răspunsul, îmi dai 10 lei. Apoi îmi pui tu o întrebare. Dacă nu știu eu răspunsul, îți dau 100 de lei.

Țăranul acceptă.

Avocatul întreabă:

— Care este distanța dintre Pământ și Lună?

Țăranul scoate 10 lei și i-i dă fără să spună nimic.

Apoi întreabă:

— Ce urcă dealul în trei picioare și îl coboară în patru?

Avocatul începe să caute pe telefon, în cărți, sună prieteni profesori, caută pe internet. După aproape o oră renunță și îi dă 100 de lei.

Curios, îl întreabă:

— Bine, dar care e răspunsul?

Țăranul zâmbește, scoate 10 lei și i-i întinde:

— Nu știu nici eu.

 

Un tip se mută într-un apartament nou. Seara privește prin fereastră. În blocul de vis-a- vis, vede o tânără foarte frumoasă pe care a început s-o urmărească în fiecare seară. După o vreme, într-o dimineață îi sună telefonul…

– Alo, bună dimineața, sunt vecina de vis-a-vis. Scuze pentru deranj, da’ n-ai văzut aseară unde mi-am pus sutienul?!

 

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