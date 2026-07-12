Deliric a povestit cum o răsfață pe Inna: “Orice bărbat adevărat face treabă bună și la tigaie”

Deliric a oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO după ce a susținut un concert pe scena festivalului Beach, Please! Rapperul este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, are o relație de șase ani cu Inna, iar fanii vor să le urmăească fiecare mișcare. Deși, de puține ori ne lasă să pătrundem în universul lui de acasă, de data aceasta a deschis această ușă și a vorbit cu sensibilitate despre relația cu logodnica lui. În spatele imaginii de bad-boy se află un bărbat tandru și iubitor, iar asta nu o spunem noi, ci chiar rapperul. Care este limbajul lui Deliric de iubire, cum trece peste dezamăgirile venite de la unii oameni, dar și ce planuri are pentru următoarea perioadă, aflăm de la rapper.

Deliric a demonstrat că știe să impresioneze publicul nu doar prin prisma showului de excepție pe care l-a făcut în cadrul festivalului, ci prin emoțiile pe care le-a împărtășit chiar înainte, lăsând să iasă la suprafață latura sa sensibilă. Rapperul a vorbit despre relația cu logodnica sa, Inna, care îl trasnformă într-un om tandru și iubitor, versiune la care nu multă lume are acces, ne spune el. Printre altele, cântărețul a vorbit și despre festivalul care va avea loc la Nibiru și va fi dedicat rapperilor, dar și despre planurile pe care le are în această vară.

Deliric, dezvăluiri rare despre relația cu Inna: „Îi spun că o iubesc, o mângâi, îi gătesc”

CANCAN.RO: Ai coborât de pe scenă, cum e acolo pe scenă?

Deliric: E extraordinar, e cel mai frumos sentiment pe care îl poți avea. Eu sunt, în general foarte focusat pe treabă și mă relaxez foarte greu. Când sunt pe scenă este o formă de meditație. Când vreau să meditez nu reușesc să îmi potolesc mintea, dar pe scenă reușesc să-mi potolesc mintea că vibrez alături de mii de oameni.

CANCAN.RO: Sunt curioasă cum ești tu acasă?

Deliric: Sunt cel mai mișto bărbat pe care l-a văzut vreo femeie. Sunt extraordinar, gătesc, iubesc femeia, îi spun că o iubesc, o mângâi pe păr, sunt minunat.

CANCAN.RO: Gătești?

Deliric: Normal că gătesc. Orice bărbat adevărat face treabă bună și la tigaie. Să nu puneți botul la vrăjeală de genul toxic masculinity. Un bărbat adevărat știe să învârtă și tigaia. Gătesc vegan, fără carne, fără lapte, fără ouă. Respect și iubesc animalele.

CANCAN.RO: Cum ți-ai cucerit iubita?

Deliric: Fiind un bărbat extraordinar. Eu spun acum din perspectiva ei, restul nu mă văd așa pentru că păstrez treaba asta pentru viața intimă.

CANCAN.RO: Noi nu mai găsim bărbați adevărați, știi?

Deliric: Eu cred că nici voi nu căutați bărbați adevărați și vă duceți după fentă. În loc să vreți bărbați adevărați care știu să gătească, să vă ia în brațe, vă duceți după gentuțe și alte prostii. E vina voastră că dați semnalele greșit.

CANCAN.RO: Spune-mi despre generația nouă, ce părere ai?

Deliric: E o generație care are parte de mult mai multe oportunități decât am avut noi și sper să le aprecieze pe măsură.

Rapperul nu are regrete, dar recunoaște că: „Sunt dezamăgit la fiecare pas”

CANCAN.RO: Unde îți petreci vara?

Deliric: Peste tot. O să fiu la Nibiru mai multe zile, mai am concerte, mă mai duc pe la un Untold, mai când în București. Nu e foarte stresant să cânți, e o plăcere.

CANCAN.RO: Și în vacanță nu pleci?

Deliric: Printre picături. Viața mea este o vacanță combinată cu muncă. Eu am un magazin mare și frumos la Nibiru, de vacanță

CANCAN.RO: Spune-mi trei lucruri care nu-ți plac?

Deliric: Nu-mi place să mănânc carne de porc, îmi place porcul animalul, nu-mi place minciuna și nu îmi place agresivitatea online, dar și în general.

CANCAN.RO: Ai avut parte de agresivitate în online?

Deliric: Cred că toți avem parte și nu doar ăștia cunoscuți. Văd foarte mult asta online și cred că ar trebui să fim puțin mai empatici cu noi și cu alții, și cu animalele.

CANCAN.RO: Ai fost dezamăgit vreodată?

Deliric: Întotdeauna sunt dezamăgit la fiecare pas, dar îmi trece repede pentru că cred că vom vedea lumina de la capătul tunelului.

CANCAN.RO: Dacă tu cel de acum te-ai întâlni cu Deliric de la 15 ani ce i-ai spune?

Deliric: I-aș spune că doarmă mai mult, să aibă mai multă grijă de el pentru că și Deliric de la 15 ani era ca orice puști de vârsta aceea, un pic teribilist. I-aș mai spune să se bucure de fiecare oportunitate pe care o are.

CANCAN.RO: Ai vreun regret?

Deliric: Regrete nu am pentru că mă gândesc că face parte din drumul nostru prin viață tot, iar fără părțile mai puțin plăcute nu am reuși să ne bucurăm de cele bune, așa că regretele nu își au locul. Sunt focusat pe mersul înainte.

CANCAN.RO: Ce proiecte urmează?

Deliric: Avem concerte, am fost foarte focusat pe deschiderea magazinului și nu știu să îți spun altceva în afara de concertele de pe vara și Festivalul Porc fest. E un festival pentru rapperi aici la Nibiru. Beach, Please! e un festival foarte mare, pentru toate genurile, noi încercăm ceva mai nișat, fix pentru rapperi. Vor fi 18 artiști de la noi și o să aducem și artiști de afară pe care îi iubești dacă ești rapper. Va avea loc pe 22-23 august.

CANCAN.RO: Ce nu știe publicul despre tine?

Deliric: Par deschis și vorbesc mult, dar eu sunt foarte introvertit și e un stres foarte mare să vorbesc cu voi. Îmi e frică de voi.

CANCAN.RO: Ce te sensibilizează cel mai mult?

Deliric: Când văd animale care suferă, mame care plâng și bombe peste copii și mame, război. Sunt multe.

CANCAN.RO: Cum e în dragoste? E bine?

Deliric: În general, da. Vă recomand să faceți dragoste, e sănătoasă, nu mă refer doar la cea fizică, ci și la la cea sentimentală. Nu prea vorbesc despre viața mea personală, nu-mi place. S-a întâmplat să ajung într-o relație cu o persoană cunoscută, dar niciodată nu s-a știut ce fac eu acasă. E bine, e armonie, îi gătesc.

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