Acasă » Exclusiv » TOP 15 vedete care au renunțat la lucrurile scumpe pentru un accesoriu de câțiva lei. Memelușa, Delia și Ruxandra Luca au lansat noul trend al verii

TOP 15 vedete care au renunțat la lucrurile scumpe pentru un accesoriu de câțiva lei. Memelușa, Delia și Ruxandra Luca au lansat noul trend al verii

De: Maria Iancu 12/07/2026 | 07:50
TOP 15 vedete care au renunțat la lucrurile scumpe pentru un accesoriu de câțiva lei. Memelușa, Delia și Ruxandra Luca au lansat noul trend al verii
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dacă în urmă cu câțiva ani șosetele lungi erau asociate mai degrabă cu orele de sport sau drumețiile pe munte, astăzi au devenit un accesoriu nelipsit din garderoba vedetelor. Fie că le poartă la o simplă ieșire în oraș sau le combină, surprinzător, chiar și cu ținute elegante, divele demonstrează că aproape orice poate deveni un trend. Așa cum v-am obișnuit în fiecare weekend, CANCAN.RO vă prezintă un nou TOP savuros, în care am ales 15 doamne și domnișoare care au făcut din șosetele lungi piesa de rezistență a outfitului. Cine a nimerit combinația și cine a riscat mai mult? Comentăm ținutele în rândurile de mai jos.

Ani la rând gențile de firmă și pantofii de mii de euro au fost piesele de rezistență din garderoba vedetelor. Acum însă, situația s-a schimbat, iar în prim-plan a apărut un accesoriu la care nimeni nu s-ar fi gândit: șosetele lungi! Da, ai citit bine. Cândva ascunse cu grijă sub pantaloni, astăzi sunt purtate la vedere și au devenit noua obsesie a divelor.

Accesoriul banal care a cucerit garderoba vedetelor

Delia este, fără doar și poate, omul care poate convinge lumea că orice combinație vestimentară este, de fapt, fashion. Cunoscută pentru pasiunea ei pentru sport și pentru sesiunile de alergare pe care le bifează ori de câte ori îi permite timpul, artista a ieșit la mișcare echipată din cap până-n picioare. Cu o căciulă supradimensionată, colanți, încălțări în culori explozive și nelipsitele șosete lungi trase regulamentar, Delia demonstrează că nici măcar joggingul nu o poate face să renunțe la stilul ei inconfundabil.

Nici Ruxandra Luca nu a rămas indiferentă la trend. Prezentatoarea a ales o ținută sport, numai bună pentru o zi aglomerată prin oraș. Colanții roșii, pantofii sport și șosetele lungi trase până la jumătatea gambei au completat un look relaxat, dar atent pus la punct.

În schimb, Memelușa a mers pe rețeta preferată a influencerițelor: bustieră, colanți negri, sneakers impecabili și nelipsitele șosete albe lungi. Practic, uniforma neoficială a noii generații. Cu geanta pe umăr și telefonul în mână, Teodora părea pregătită să rezolve câteva treburi prin oraș, dar și să mai posteze un story între două opriri.

CITEȘTE ȘI: Ramona Olaru, Cristina Ștefania și Lora au încins atmosfera. Top 25 dive care și-au etalat bijuteriile

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Drama prin care trece fosta iubită a lui Nicolae Mitea. După ce și-a pierdut părinții, își crește singură băiețelul: “Tatăl copilului e tot la închisoare, nu îmi trimite bani”
Exclusiv
Drama prin care trece fosta iubită a lui Nicolae Mitea. După ce și-a pierdut părinții, își crește singură…
Ce au pățit Bianca Drăgușanu și fiica ei când au vrut să plece din restaurant. Ieșirea s-a încheiat într-un mod neașteptat!
Exclusiv
Ce au pățit Bianca Drăgușanu și fiica ei când au vrut să plece din restaurant. Ieșirea s-a încheiat…
Mii de CLONE ale lui Pitbull au invadat Hyde Park. Fanii artistului au stabilit un record Guinness
Mediafax
Mii de CLONE ale lui Pitbull au invadat Hyde Park. Fanii artistului au...
Livrarea avioanelor Boeing Max către Tarom se amână din nou. Compania aeriană românească explică, în exclusivitate pentru Gândul, motivele întârzierii acestui contract. Când ar putea sosi prima aeronavă americană
Gandul.ro
Livrarea avioanelor Boeing Max către Tarom se amână din nou. Compania aeriană românească...
Simona Halep și Dorin Mateiu nu se mai ascund. Avem dovada OFICIALĂ: s-a întâmplat în Anglia. EXCLUSIV
Prosport.ro
Simona Halep și Dorin Mateiu nu se mai ascund. Avem dovada OFICIALĂ: s-a...
Va elimina Inteligența Artificială tradiția meditațiilor la români? Expert în Educație: „Încurajez toți copiii să folosească AI“
Adevarul
Va elimina Inteligența Artificială tradiția meditațiilor la români? Expert în Educație: „Încurajez toți...
Pragmatism politic sau lipsă de mijloace: de ce nu s-a materializat un atac iranian pe teritoriul SUA, în ciuda temerilor majore
Digi24
Pragmatism politic sau lipsă de mijloace: de ce nu s-a materializat un atac...
Donald Trump susține că a trecut din nou testul cognitiv: „Am răspuns corect la fiecare întrebare”
Mediafax
Donald Trump susține că a trecut din nou testul cognitiv: „Am răspuns corect...
Parteneri
Iulia Albu a apelat la operații estetice! E total schimbată acum: „Procedura a reprezentat primul pas, urmat de un protocol de recuperare, perfuzii și tratamente”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iulia Albu a apelat la operații estetice! E total schimbată acum: „Procedura a reprezentat primul...
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport.ro
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arată livada din gospodăria Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur: „A fost cea mai bună decizie”
Click.ro
Cum arată livada din gospodăria Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur: „A fost cea...
Oana Gheorghiu: S-a putut lucra cu Bolojan atât timp cât s-au mărit taxele, dar nu când am început să ne uităm la companiile de stat
Digi 24
Oana Gheorghiu: S-a putut lucra cu Bolojan atât timp cât s-au mărit taxele, dar nu...
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei de la înmormântarea tatălui său despre noua Republică Islamică
Digi24
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei de la înmormântarea tatălui său...
Schimbări MAJORE în grupul Volkswagen. Ce plănuiesc germanii?
Promotor.ro
Schimbări MAJORE în grupul Volkswagen. Ce plănuiesc germanii?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Război deschis între Apple și creatorii ChatGPT
go4it.ro
Război deschis între Apple și creatorii ChatGPT
Nu timpul petrecut în jocuri video îi afectează pe tineri! Ce au descoperit acum oamenii de știință?
Descopera.ro
Nu timpul petrecut în jocuri video îi afectează pe tineri! Ce au descoperit acum oamenii...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Livrarea avioanelor Boeing Max către Tarom se amână din nou. Compania aeriană românească explică, în exclusivitate pentru Gândul, motivele întârzierii acestui contract. Când ar putea sosi prima aeronavă americană
Gandul.ro
Livrarea avioanelor Boeing Max către Tarom se amână din nou. Compania aeriană românească explică, în...
Tags:
ULTIMA ORĂ
BANC | Bulă, la un interviu de angajare
BANC | Bulă, la un interviu de angajare
Brad Pitt și Ines de Ramon, apariție romantică la Cupa Mondială 2026. Au urmărit împreună victoria ...
Brad Pitt și Ines de Ramon, apariție romantică la Cupa Mondială 2026. Au urmărit împreună victoria Spaniei alături de un alt cuplu celebru
Cum arată casa Irinei Loghin. Cântăreața locuiește într-o vilă spațioasă cu două etaje și ...
Cum arată casa Irinei Loghin. Cântăreața locuiește într-o vilă spațioasă cu două etaje și 9 camere, în Cartierul Francez
Oreste Teodorescu și-a schimbat complet viața. Fostul prezentator TV locuiește la țară, este bunic ...
Oreste Teodorescu și-a schimbat complet viața. Fostul prezentator TV locuiește la țară, este bunic și se bucură de o familie unită
Prințesa Kate va înmâna astăzi trofeul câștigătoarei turneului feminin de la Wimbledon. Revine ...
Prințesa Kate va înmâna astăzi trofeul câștigătoarei turneului feminin de la Wimbledon. Revine în Loja Regală pentru marea finală
Dieta Lidiei Buble. Cum se menține în formă la 33 de ani: ”Am un as în mânecă!”
Dieta Lidiei Buble. Cum se menține în formă la 33 de ani: ”Am un as în mânecă!”
Vezi toate știrile