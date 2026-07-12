TOP 15 vedete care au renunțat la lucrurile scumpe pentru un accesoriu de câțiva lei. Memelușa, Delia și Ruxandra Luca au lansat noul trend al verii

Dacă în urmă cu câțiva ani șosetele lungi erau asociate mai degrabă cu orele de sport sau drumețiile pe munte, astăzi au devenit un accesoriu nelipsit din garderoba vedetelor. Fie că le poartă la o simplă ieșire în oraș sau le combină, surprinzător, chiar și cu ținute elegante, divele demonstrează că aproape orice poate deveni un trend. Așa cum v-am obișnuit în fiecare weekend, CANCAN.RO vă prezintă un nou TOP savuros, în care am ales 15 doamne și domnișoare care au făcut din șosetele lungi piesa de rezistență a outfitului. Cine a nimerit combinația și cine a riscat mai mult? Comentăm ținutele în rândurile de mai jos.

Ani la rând gențile de firmă și pantofii de mii de euro au fost piesele de rezistență din garderoba vedetelor. Acum însă, situația s-a schimbat, iar în prim-plan a apărut un accesoriu la care nimeni nu s-ar fi gândit: șosetele lungi! Da, ai citit bine. Cândva ascunse cu grijă sub pantaloni, astăzi sunt purtate la vedere și au devenit noua obsesie a divelor.

Accesoriul banal care a cucerit garderoba vedetelor

Delia este, fără doar și poate, omul care poate convinge lumea că orice combinație vestimentară este, de fapt, fashion. Cunoscută pentru pasiunea ei pentru sport și pentru sesiunile de alergare pe care le bifează ori de câte ori îi permite timpul, artista a ieșit la mișcare echipată din cap până-n picioare. Cu o căciulă supradimensionată, colanți, încălțări în culori explozive și nelipsitele șosete lungi trase regulamentar, Delia demonstrează că nici măcar joggingul nu o poate face să renunțe la stilul ei inconfundabil.

Nici Ruxandra Luca nu a rămas indiferentă la trend. Prezentatoarea a ales o ținută sport, numai bună pentru o zi aglomerată prin oraș. Colanții roșii, pantofii sport și șosetele lungi trase până la jumătatea gambei au completat un look relaxat, dar atent pus la punct.

În schimb, Memelușa a mers pe rețeta preferată a influencerițelor: bustieră, colanți negri, sneakers impecabili și nelipsitele șosete albe lungi. Practic, uniforma neoficială a noii generații. Cu geanta pe umăr și telefonul în mână, Teodora părea pregătită să rezolve câteva treburi prin oraș, dar și să mai posteze un story între două opriri.

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