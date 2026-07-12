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Brad Pitt și Ines de Ramon, apariție romantică la Cupa Mondială 2026. Au urmărit împreună victoria Spaniei alături de un alt cuplu celebru

De: Paul Hangerli 12/07/2026 | 08:10
Brad Pitt și Ines de Ramon, apariție romantică la Cupa Mondială 2026. Au urmărit împreună victoria Spaniei alături de un alt cuplu celebru
Brad Pitt la date pe stadion, sursa-colaj CANCAN.RO
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Brad Pitt și iubita sa, Ines de Ramon, au fost surprinși împreună la un nou eveniment sportiv important. Cei doi au asistat la meciul dintre Spania și Belgia de la Cupa Mondială 2026, disputat pe stadionul SoFi din apropierea orașului Los Angeles, unde au fost însoțiți de Penélope Cruz și Javier Bardem.

Brad Pitt și Ines de Ramon, împreună la Cupa Mondială

Vineri, 10 iulie, actorul Brad Pitt, în vârstă de 62 de ani, și Ines de Ramon, designer de bijuterii în vârstă de 33 de ani, au urmărit dintr-o lojă partida dintre Spania și Belgia, câștigată de iberici cu scorul de 2-1.

Cei doi au fost fotografiați pe stadionul SoFi din Inglewood, în apropiere de Los Angeles, unde s-au bucurat de meci alături de Penélope Cruz și soțul acesteia, Javier Bardem.

Fiecare și-a ales propria echipă

Cele două cupluri au intrat în atmosfera competiției și au purtat tricouri dedicate meciului.

Brad Pitt a ales un tricou al echipei Statelor Unite, păstrând o poziție neutră în confruntarea dintre Spania și Belgia, în timp ce Ines de Ramon a susținut naționala Spaniei. Designerul a mers și mai departe, purtând machiaj în culorile echipei iberice pentru a marca victoria acesteia.

Spania va întâlni Franța în semifinală, pe 14 iulie, la Dallas Stadium (AT&T Stadium), din Arlington, Texas, iar finala Cupei Mondiale este programată pe 19 iulie.

O relație începută în 2022

Brad Pitt și Ines de Ramon formează un cuplu din noiembrie 2022 și, potrivit apropiaților, relația lor a devenit din ce în ce mai serioasă.

La scurt timp după Marele Premiu al Marii Britanii din 2024, unde au fost văzuți împreună, o sursă declara pentru People:

„Este mai mult decât o simplă relație de întâlniri. Brad iubește foarte multe lucruri la ea. Este persoana potrivită pentru el.”

Locuiesc împreună și își construiesc propriile tradiții

În februarie 2024, surse apropiate cuplului au dezvăluit că Ines de Ramon se mutase recent în locuința actorului, deși își păstra încă propria casă.

Până în octombrie 2025, cei doi locuiau deja împreună în mod permanent.

„Brad o include pe Ines în toate planurile sale de călătorie, iar atunci când sunt acasă preferă să petreacă timp liniștiți împreună. Își transformă cu adevărat casa într-un cămin”, a declarat o sursă pentru People.

Vacanțe, aniversări și proiecte împreună

În ultimii ani, Brad Pitt și Ines de Ramon au sărbătorit împreună Anul Nou, aniversările și alte momente importante din viața lor.

Cu ocazia împlinirii a 62 de ani de către actor, în decembrie anul trecut, o sursă apropiată spunea că, deși este entuziasmat de proiectele sale profesionale, cea mai mare bucurie din viața lui este relația cu Ines.

„Și-au creat propriile tradiții și preferă sărbători restrânse și liniștite. Se întâlnesc cu un grup mic de prieteni și transformă fiecare ocazie într-un moment special”, a precizat sursa.

Ines îl însoțește și pe platourile de filmare

Cei doi și-au făcut debutul oficial pe covorul roșu la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, în septembrie 2024.

De atunci, Ines de Ramon este văzută frecvent alături de Brad Pitt, inclusiv în timpul proiectelor sale cinematografice.

În luna martie, cei doi au petrecut o perioadă pe insula grecească Hydra, unde actorul filma The Riders, un thriller psihologic regizat de Edward Berger și inspirat din romanul lui Tim Winton publicat în 1994. Brad Pitt este și unul dintre producătorii filmului, care încă nu are o dată oficială de lansare.

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