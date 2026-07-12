FIFA vinde bucăți din gazonul finalei Cupei Mondiale 2026. Un singur fragment costă 450 de dolari, iar ediția de lux ajunge la 3.000 de dolari

FIFA transformă chiar și terenul pe care se va disputa finala Cupei Mondiale 2026 într-un obiect de colecție. Forul internațional a lansat la vânzare fragmente autentice din gazonul stadionului New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), la prețuri cuprinse între 450 și 3.000 de dolari.

Produsele vor fi livrate abia după finala din 19 iulie, iar dacă toate edițiile limitate vor fi vândute, încasările ar putea depăși 11 milioane de dolari.

FIFA scoate la vânzare gazonul finalei Cupei Mondiale

Până și suprafața de joc pe care se va disputa finala Cupei Mondiale din 2026 este de vânzare.

FIFA comercializează online fragmente autentice din gazonul stadionului New York New Jersey Stadium, cunoscut și ca MetLife Stadium, arena care va găzdui ultimul act al competiției pe 19 iulie.

Varianta de bază costă 450 de dolari, iar fiecare bucată de gazon este conservată în rășină și montată într-o carcasă premium din acril.

Pe site-ul oficial, FIFA își promovează produsul astfel:

„Dețineți o adevărată bucată din istoria fotbalului cu un fragment autentic din terenul Cupei Mondiale FIFA 2026, conservat permanent într-o carcasă premium din acril și însoțit de un suvenir USB. Fiecare piesă conține un fragment original din suprafața de joc a finalei, transformând-o într-un obiect de colecție unic, care celebrează unul dintre cele mai importante evenimente sportive din lume.”

Certificat digital, scorul finalei și ediții limitate

Carcasa acrilică va fi inscripționată cu logo-ul Cupei Mondiale 2026, numele stadionului, data finalei și chiar scorul meciului, motiv pentru care comenzile vor fi expediate doar după disputarea finalei.

Fiecare pachet include un stick USB cu un film de autentificare, iar FIFA precizează că acesta reprezintă și un obiect de expunere modern.

Produsele sunt realizate de compania britanică Keep Stub, care oferă patru variante de colecție, la prețurile de 450, 900, 1.200 și 3.000 de dolari.

Fiecare categorie este limitată la doar 2.026 de exemplare. Dacă toate vor fi cumpărate, FIFA și partenerii săi ar putea încasa peste 11,2 milioane de dolari.

Ce primești pentru 3.000 de dolari

Conținutul pachetelor diferă în funcție de preț.

Primele trei ediții conțin un fragment de gazon de aproximativ 2,5 x 2,5 x 2,5 inci, în timp ce versiunea premium „Hero Edition”, care costă 3.000 de dolari, include o bucată de gazon mai mare, de 3 x 3 x 3 inci, un bilet-suvenir metalic gravat cu aur, o replică în miniatură a mingii folosite în finală și un trofeu al Cupei Mondiale realizat din sticlă tăiată în cristal.

În magazinul oficial FIFA apare că fiecare segment de gazon măsoară 17,5 x 17,5 x 17,5, însă forul internațional nu precizează dacă aceste dimensiuni sunt exprimate în inci, centimetri sau milimetri și nu a oferit clarificări.

Livrarea este disponibilă doar în SUA, Marea Britanie și Europa

Fragmentele de gazon pot fi comandate doar de cumpărători din Statele Unite, Marea Britanie și Europa.

„Comenzile nu vor fi expediate înainte de finala Cupei Mondiale FIFA 2026”, a transmis FIFA.

Ironia este că suprafața de joc transformată acum în obiect de colecție a fost criticată chiar în timpul turneului.

Potrivit publicației The Athletic, gazonul a fost adus de la o fermă specializată din Carolina de Nord și instalat la începutul lunii mai.

După meciurile disputate în fazele anterioare ale competiției, mai mulți jucători și antrenori, inclusiv din naționalele Braziliei și Franței, au susținut că terenul este prea uscat și dificil pentru joc. Arena folosește în mod obișnuit gazon artificial pentru meciurile echipelor de fotbal american New York Giants și New York Jets.

Bilete de aproape 33.000 de dolari și alte obiecte exclusiviste

Vânzarea bucăților de gazon vine după ce FIFA a fost criticată și pentru prețurile foarte ridicate ale biletelor.

Un bilet obișnuit la finala Cupei Mondiale ajunge până la 32.970 de dolari, iar pachetele de ospitalitate, care includ mâncare și băuturi, costă 32.500 și 34.500 de dolari.

Nu este singurul produs exclusivist lansat de FIFA. În luna mai, forul internațional a pus în vânzare tricouri în ediție limitată dedicate celor 16 orașe gazdă, la prețul de 375 de dolari fiecare, fiind produse doar câte 999 de exemplare din fiecare model.

Fenomenul comercializării unor fragmente din suprafețe celebre de joc a devenit tot mai popular în lumea sportului. Universitatea Boise State vinde bucăți din celebrul său teren albastru de fotbal american, iar Major League Baseball comercializează recipiente cu pământ de pe terenul World Series 2025. În această săptămână, casa Sotheby’s a vândut două bucăți de parchet folosite în finala NBA de la Madison Square Garden pentru peste 100.000 de dolari fiecare.

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