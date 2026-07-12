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BANC | Bulă, la un interviu de angajare

De: Andreea Stăncescu 12/07/2026 | 08:20
BANC | Bulă, la un interviu de angajare
Bancul cu Bulă care îți va aduce zâmbetul pe buze
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Bulă este unul dintre cele mai îndrăgite personaje din folclorul românesc, fiind celebru pentru întâmplările amuzante în care ajunge de fiecare dată. Cu replicile sale și situațiile neașteptate în care se regăsește, reușește să stârnească hohote de râs și să aducă zâmbetul pe chipul oricui.

Bulă, la un interviu de angajare:
– În CV-ul dumneavoastră scrie că sunteți o persoană extrem de misterioasă și misterul vă definește.
– Da.
– Domnule Bulă, ne puteți da un exemplu din activitatea dumneavoastră anterioară?
– Nu.

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Învățătoarea îl întreabă pe Bulă:
– Dacă ai 10 lei și îți dau încă 10 lei, câți bani ai?
Bulă răspunde:
– 10 lei, doamnă!
– Cum așa?
– Păi, eu nu iau bani de la nimeni, că sunt băiat cinstit!

La ora de engleză, profesoara îl întreabă pe Bulă:
– Bulă, cum îi zici lui Ştrulă, în engleză, „Ştrulă, vino încoace“!
– Ştrulă, come here!
– Bravo, Bulă! Dar cum îi zici „du-te încolo“? Stă Bulă, se gândeşte un pic, apoi răspunde sigur pe el:
– Mă duc în partea cealaltă şi îi zic: „come here“!

Bulă e sunat de un vecin:
– Ce faci, Bulă?
– Bine. În Maldive!
– În Maldive? Ce faci acolo?
– Vacanță, distracție. Mai o plajă, mai un cocktail, mai un sushi. Tu?
– Eu în spatele tău Ia Supermarket și voiam să te întreb dacă vrei să te ajut cu sacul ăla de cartofi până acasă.

Profesorul intră în clasă și spune:
– Astăzi dăm un test surpriză!
Elevii oftează. După câteva minute, profesorul îl întreabă pe Bulă:
– Bulă, dacă ai avea 10 mere și ai da 3 fratelui tău, câte ți-ar rămâne?
– 10.
– Cum adică 10?
– Păi nu-i dau nimic. Fratele meu trebuie să învețe că viața nu e ușoară.
Profesorul, încercând altă întrebare:
– Bine… Dacă un tren pleacă din București cu 80 km/h și altul din Cluj cu 100 km/h, unde se întâlnesc?
Bulă răspunde imediat:
– În ziar, la rubrica „Întârzieri CFR”.
Profesorul, deja exasperat:
– Bulă, ai învățat ceva anul acesta?
– Da.
– Ce?
– Că dumneavoastră puneți întrebări la care Google răspunde mai repede.

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