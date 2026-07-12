Câți bani a plătit această turistă pentru o porție cu doar 12 hamsii, în Eforie Nord: „Se pare că asta-i mâncare de lux”

Alex și Yasmin, doi vlogger din România, au reușit să demonteze aproape toate miturile legate de prețurile de speriat promovate pe internet. În plin sezon estival, cei doi au dat o fugă până la mare, în stațiunea Eforie Nord, o destinație în care nu mai călcaseră de foarte mult timp.

Dornici să exploreze litoralul românesc, revenirea (după 3 ani) în stațiunea Eforie Nord le-a adus celor doi vlogger o surpriză uriașă. După un drum lung, început la Craiova, Alex și Yasmin au ajuns la destinație pregătiți să ia pulsul stațiunii.

„Nu am mai fost pe litoral cam de 3 ani. Am plecat din Craiova și avem de mers vreo 3 ore. O să ajungem în Eforie Nord. Ne-a plăcut ultima dată când am fost. Atmosfera era relaxată, am găsit cazare la un preț destul de ok, destul de aproape de mare. Deocamdată vrem să vedem cum s-a schimbat stațiunea, cum sunt prețurile, care e atmosfera”, a spus Yasmin.

Cât costă o porție de hamsii în Eforie Nord

În „vânătoarea” prețurilor corecte, Yasminei i s-a făcut poftă de hamsii, așa că s-au oprit la una dintre terasele care i-a ademenit cu mirosul peștelui proaspăt prăjit. O porție caldă și crocantă de hamsii i-a costat 13 lei. Din imaginile filmate de cei doi, hamsia din farfurie semăna izbitor cu șprotul, un pește servit adesea turiștilor pe pot de hamsie. Chiar și așa, cei doi au fost foarte mulțumiți de gustul peștelui, glumind că porția ar putea fi considerată „mâncare de lux”.

În timp ce se bucurau de peștele prăjit, ei au menționat că până a se decide să mănânce la acest local, ei au descoperit un comerciant care vinde hamsie la doar 10 lei suta de grame, însă, spre deosebire de această porție, acel pește era mai mic ca dimensiune, un semn clar că, cel mai probabil, aceea era hamsia adevărată.

Alexa: ”Am găsit comercianții destul de bine pregătiți. Începem să mergem spre terasele dinspre malul mării. Pe Yasmin au apucat-o poftele din tinerețe. Ce vrei să-ți iei? Yasmin: Cred că hamsii. Alex: Și cum mergeam noi așa am pierdut-o pe Yasmin. Ce îți plăcea să mănâncin când veneai la mare? Yasmin: Shaorma. Nu prea mâncam hamsii, dar mirosea a hamsii când mergem la mare. Alex: Da, am zis să mâncăm rapid că ne-a luat pofta aia mare. Au și caracatiță aici, au de toate. Yasmin: Câte hamsii poți să mănânci de 13 lei? Aici se pare că e mâncare de lux. Ne mai oprisem într-un loc și erau 10 lei pentru suta de grame, dar nu era nimeni acolo și nu am mai avut răbdare. Alex: Foarte bun. Se mănâncă bine în România”, a fost discuția celor doi vloggeri.

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