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Selly s-a ținut de cuvânt! Cât costă o shaorma în Nibiru, la „Beach, Please!”

De: David Ioan 09/07/2026 | 07:41
Selly s-a ținut de cuvânt! Cât costă o shaorma în Nibiru, la Beach, Please!
Selly s-a ținut de cuvânt! Cât costă o shaorma în Nibiru, la "Beach, Please!"
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În fiecare vară, festivalurile devin terenul perfect pentru promisiuni mari, declarații îndrăznețe și gesturi care pot schimba percepția publicului. „Beach, Please!” nu face excepție, iar atmosfera din Nibiru a fost completată anul acesta de un detaliu aparent banal, dar urmărit cu interes: prețurile la mâncare.

Înainte de startul festivalului, Selly a lansat o afirmație care a stârnit curiozitate:

„Vrem să avem prețuri mai mici decât bulgarii. Prea mult ne-am dus noi la ei, să vină și ei la noi.”

O frază care a ridicat ștacheta și a creat așteptări clare.

Cât costă o shaorma în Nibiru, la „Beach, Please!”

La fața locului, meniul de la Promenada Shaorma confirmă că promisiunea nu a rămas doar în zona declarațiilor. Prețurile afișate sunt structurate astfel încât să ofere opțiuni pentru toate preferințele.

Foto: CANCAN.RO

Shaorma de pui începe de la 35 de lei pentru varianta kebab, continuă cu 37 de lei pentru porția medie și ajunge la 42 de lei pentru cea mare. Versiunea arăbească, considerată premium, este listată la 60 de lei.

Pentru carnea de vită, tarifele sunt ușor mai ridicate: 40 de lei kebabul, 42 de lei varianta medie, 47 de lei cea mare și 65 de lei arăbeasca. Opțiunea mixtă, vită + pui, păstrează același nivel: 40 de lei kebabul, 42 de lei medie, 47 de lei mare și 65 de lei arăbeasca.

Selly s-a ținut de cuvânt!

În zona finală a analizei, prețurile afișate indică o strategie clară: organizatorii au încercat să mențină tarifele într-un interval controlat, fără să depășească nivelul practicat în destinațiile turistice din Bulgaria.

Diferențele nu sunt spectaculoase, dar sunt suficiente pentru a confirma intenția declarată public. În contextul unui festival unde costurile logistice sunt ridicate, menținerea acestor prețuri arată o abordare calculată, orientată spre imagine și percepție.

Pentru participanți, rezultatul este simplu: oferta de mâncare se încadrează în standardele unui festival mare, cu prețuri care nu ies din tiparul pieței și cu o promisiune respectată. Faptul că Selly a livrat ceea ce a anunțat anterior contribuie la consistența brandului „Beach, Please!”, fără artificii și fără exagerări. Prețurile nu sunt cele mai mici din industrie, dar sunt aliniate cu mesajul transmis și cu așteptările publicului.

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