Stațiunea Nibiru, proiectul cu care Selly a decis să intre în liga mare a destinațiilor turistice, a deschis oficial meniul de băuturi, iar primul lucru care sare în ochi este prețul apei.

Într-un loc nou, intens fotografiat, discutat și împins în trending, cel mai banal produs devine subiect de știre: o apă plată sau minerală de 0.5 litri costă 13 lei.

Cât costă o apă la 0.5 litri, în noua stațiune a lui Selly, Nibiru

În categoria „Soft Drinks”, apa este cea mai ieftină opțiune, restul brandurilor internaționale fiind poziționate între 17 și 19 lei. Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, Cappy Lemonade și Fuzetea sunt prezente în variante de 330 ml și 500 ml, cu prețuri care se aliniază la standardele unui resort care nu vrea să fie perceput ca „ieftin”, ci ca un loc unde imaginea contează mai mult decât diferența de câțiva lei.

Fotografiile din interior, realizate de CANCAN.RO, surprind un spațiu modern, cu design curat și branding atent lucrat. Meniul este afișat clar, zona de servire arată impecabil, iar atmosfera generală transmite ideea de proiect nou, construit pentru publicul care vrea experiență, nu doar consum.

Prețul de 13 lei pentru o apă la jumătate de litru nu este o anomalie în peisajul destinațiilor turistice promovate agresiv. În resorturile de pe litoral sau în zonele montane, apa ajunge frecvent la același nivel. Diferența, în cazul Nibiru, este hype-ul: proiectul lui Selly este urmărit, comentat, analizat, iar orice detaliu – inclusiv prețul apei – devine indicatorul direcției în care se construiește brandul.

Pentru moment, apa la 13 lei devine primul reper de preț din stațiunea Nibiru. Un început care arată clar că Selly mizează pe imagine, pe exclusivitate și pe un concept care vrea să se diferențieze de tot ce există deja pe piață. Pe măsură ce meniul se va extinde, publicul va putea decide dacă experiența justifică tarifele sau dacă hype-ul e mai mare decât produsul.

CITEŞTE ŞI: Beach, Please!, cel mai mare festival din Europa, dă startul celei de a 5-a ediții și deschide porțile stațiunii NIBIRU

Selly, party nebun la Costinești. Cristina Pucean și Albert NBN, printre invitați