Paula Chirilă câștigă mai bine decât logodnicul cu 15 ani mai tânăr. Cum au găsit echilibrul în relație: „Ce-mi oferă el nu se cumpără cu bani”

Celebra actriță Paula Chirilă ne spune că viața cu un adolescent nu e cea mai simplă. Carla, fiica ei, are acum 17 ani și nu mai este mami principalul confident. De curând cerută în căsătorie de iubitul ei, Paula Cirila mărturisește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO că „Dan mi-a schimbat direcția și m-a făcut să cred”. Este bărbatul vieții ei, venit într-un moment în care își luase adio de la vreo relație. Cu sinceritate, talentata actriță ne spune cum au gestionat, amândoi, diferențele materiale dintre ei. Cum au decis să procedeze și ce contează cu adevărat. Paula Chirilă își amintește cum, timp de luni de zile, pleca după emisie să bea un ceai într-un pahar de plastic cu Dan, numai pentru a-l cunoaște mai bine.

Perioadele grele au lovit-o și pe Paula Chirilă. A trebuit să joace comedie cu inima frântă, să dea autografe pe holurile spitalului când tatăl ei era în comă și cum a trebuit să-și reprime lacrimile la înmormântarea lui pentru că avea prea multe lucruri de pus la punct. Frumoasa actriță recunoaște că nu a fost mereu Paula de azi, o mare parte din viața ei s-a considerat o ratată, o actriță de comedie de 2 lei care nu va obține niciodată notorietate. Dar s-a înșelat și spune că, de și-ar lua viața de la început de un milion de ori, fix același lucru l-ar face.

Paula Chirilă: „Sufăr că nu mai vine să-mi spună tot”

CANCAN.RO:Mamă de adolescent deja, Carla are 17 ani. Cum reziști?

Paula Chirilă: Contrar așteptărilor, eu mă înțelg bine cu Carla. Nu este un copil care să-mi facă probleme, să fie dificil. Are și puseele ei de personalitate pe care i le cultiv, am grijă pentru că nu vreu să-i strivesc nici caracterul nici personalitatea. În rest, ea de mică a fost încăpățânată, nu simt o schimbare majoră (râde, n.red.). Mă uit la ea și o văd transformându-se dintr-o fetiță într-o domnișoară frumoasă.

CANCAN.RO: Care sunt cele mai mari provocări la care te supune un adolescent?

Paula Chirilă: Când era mai mică îmi povestea mai mult. Acum are prietene cu care vorbește, cărora li se confesează. Asta e provocarea mea, sufăr că nu mai vine la mine să-mi spună tot. O mai îndemn la discuții și simt că reușesc să scot frânturi de realitate, văd cam pe unde se mai află, mai reușesc să-i ‘iau temperatura’. I-am spus mereu că, orice ar vrea să mă întrebe, să vină.

Am avut o discuție cu ea, acea discuție, pentru că fetele n-au ce să-i explice, sunt de aceeași vârstă. Decât să ceară informații din cine știe ce medii, mai bine află de la mine varianta reală. I-am ținut o lecție de anatomie plus sexologie. I-am spus cum suntem construiți, ce se întâmplă cu fiecare, înainte și după ce atingem dezvoltarea sexuală. Inclusiv ce se întâmplă în timpul unui act sexual. Totul fără rușine, ca un profesor am fost. I-am zis că toată lumea face asta, de la o anumită vârstă și că aș prefera ca ea să înceapă mai târziu ca să fie dezvoltată complet și să ia o decizie în cunoștință de cauză. La început părea rușinată, dar apoi s-a relaxat și m-a ascultat cu mare atenție.

CANCAN.RO: Când avea 5 ani, era mai simplu să-i spui NU. Cum e azi, când are 17?

Paula Chirilă: Nu era simplu nici atunci, că era la fel de ambițioasă, nu se lăsa până nu obținea ceva. Acum e mult mai greu că îmi cere să aduc argumente, începe să pledeze, face Power Point-uri și-mi explică 10 minute de ce ar trebui s-o las undeva…este foarte creativă. Îmi place mult de ea, e simpatică rău. Este greu să-ți refuzi copilul, dar când spun NU o fac spre binele ei. Când vrea ceva de la mine mă întreabă: este un moment bun să te rog ceva? Te văd bine dispusă, hai să-ți zic ceva. Carla speculează orice moment și îmi place istețimea ei, faptul că-i merge mintea.

CANCAN.RO: Care este cel mai important sfat pe care i l-ai dat Carlei, de când există?

Paula Chirilă: I-am spus că, atunci când vrea să afle ceva, să vină la mine. Aici găsește răspunsurile, nu la fetițele de vârsta ei. Și să aibă grijă la ce fac oamenii, nu la ce spun.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai grea întrebare pe care ți-a pus-o Carla?

Paula Chirilă: Atunci când am decis să divorțez, Carla avea 7 ani și i-am povestit ce s-a întâmplat. Că eu și tati nu ne mai înțelegem, dar că o iubim foarte mult și că vom sta la distanță. Tati se va muta la Cluj, dar ne vom vedea mereu. Ei vorbesc zilnic la telefon de atunci. A ascultat povestea, a făcut o mutră supărată și a zis: „eu acum pe cine mă mai supăr”?

Și mi-a mai zis o chestie, când era mică, avea 5 ani. Abia scria de tipar și voia să mă joc cu ea, dar aveam treabă. A insistat până am ridicat tonul. Atunci a luat o foaie și a scris: „mami, a plecat copilăria din tine”. Mă gândeam de unde știe ea de conceptul de copilărie, cum l-a înțeles. M-am uitat la ea, șocată și i-am zis: „vai, ți-am dat-o ție pe toată” și ea mi-a răspuns: „mulțumesc, o am pe-a mea”. M-a rupt atunci, mi-am dat seama că noi uităm să fim copii. De atunci n-am mai greșit.

Paula Chirilă, despre logodnicul ei, Dan: „Mi-a schimbat direcția și m-a făcut să cred”

CANCAN.RO: Pentru cine bate inima Paulei acum?

Paula Chirilă: Pentru iubitul meu, Dan. Și acum două luni a venit și o cerere în căsătorie, un inel foarte frumos. Deși nu mă mai gândeam că o să mă mai căsătoresc în viața asta, se pare că a venit omul potrivit care mi-a schimbat direcția și m-a făcut să cred în dragoste, căsătorie, loialitate. Cred, azi, că mai există bărbați care doresc să trăiască într-o familie frumoasă. Eu am crezut că au dispărut genul ăsta de bărbați atunci când am divorțat. Când am decis că nu mai vreau pe nimeni în viața mea, a apărut Dan. Îl iubesc foarte mult, este un bărbat extraordinar. Este așa cum am visat să fie bărbatul vieții mele.

CANCAN.RO: După experiențele prin care ai trecut, un act face o relație, sau dragostea și înțelegerea dintre oameni?

Paula Chirilă: Dragostea și înțelegerea fac o relație, nu un act. Înțelepciunea, dorința de a lucra în fiecare zi la relație, de a a avea grijă de ea. E o greșeală pe care eu am făcut-o, m-am delăsat și nu am mai avut grijă de omul de lângă mine. Cu Dan am învățat că lucrurile se pierd dacă nu ești atent. Poate și el a făcut greșeli în căsătoria anterioară și așa am devenit mai înțelepți. Nu este zi în care să nu avem grijă unul de altul, să nu ne luăm că ‘ni se cuvine’ să fim tratați frumos. Grija pentru celălalt nu este o stradă cu sens unic.

CANCAN.RO: Care este cel mai nebunesc, neconvențional lucru pe care l-ai făcut pentru iubire?

Paula Chirilă: Am făcut multe lucruri. Când am decis că-mi place de Dan, că doresc să-l cunosc mai bine, în fiecare seară, după emisie, mă duceam unde lucra el. Chiar dacă mergeam 40 de minunte prin oraș să ajung să beau un ceai într-un pahar de plastic. Nu-mi trebuia nimic în plus. Voiam să-l cunosc pe el, omul, sufletul, așa cum este.

Viața ne-a prins în etape de viață diferite. Eu, după 20 de ani de muncă și independență financiară, el un pic mai puțin așa că l-am întrebat cum va gestiona faptul că eu câștig mai bine. A zis că nu e problemă, dar cum voi gestiona eu, că femeia își dorește stabilitate materială. I-am spus că ce-mi oferă el nu se cumpără cu bani. Stabilitatea emoțională nu are preț.

M-am îndrăgostit de sufletul lui, de talentul lui în multe domenii. A fost sportiv de performanță, un artist, a avut o florărie. În Anglia făcea aranjamente florale pentru familia Beckham, duci și conti. Este un excelent peisagist și va deveni și un actor foarte bun pentru că acum studiază actoria. I-am descoperit acest talent, l-am încurajat și acum a intrat la faculate.

CANCAN.RO: Un actor își face meseria pentru oameni, pentru bucuria lor, chiar dacă el nu e bine de multe ori. De câte ori a trebuit să zâmbești când, de fapt, sufletul tău era zob?

Paula Chirilă: O, de foarte mule ori. Îți dai seama că am trecut, în viață, prin multe cumpene și a trebuit să fac frumos, să zâmbesc, să ies pe scenă și să dau autografe. Tata era în comă la spital și eu, pe holuri, trebuia să fiu amabilă și să dau autografe. Sau cu inima frântă după o decepție, să urc pe scenă să joc comedie. Abia îmi stăpâneam lacrimile, dar trebuia să râd. Am avut eu probleme de sănătate, am jucat în criză de colică biliară, colegii mă urmăreau să știe când să cheme salvarea. Dar adrenalina din spectacol m-a făcut să uit de durere.

CANCAN.RO: Ai regretat vreodată faptul că ai ales actoria? O meserie tare grea și o lume nu tocmai roz.

Paula Chirilă: Niciodată. Am regretat că nu am descoperit-o mai devreme cu un an. Dacă aș repeta viața asta de un milion de ori, tot actorie aș alege. Dar aș avea mai multă încredere în mine și în talentul meu decât aveam acum 20 de ani.

CANCAN.RO: După atâția ani de carieră vreau să știu dacă există prietenii adevărate în această branșă, sau invidiile și orgoliile sunt prea mari?

Paula Chirilă: Pot exista la oamenii care au alt sistem de valori și altă busolă, oameni care nu au un ego atât de mare și nu sunt mereu în competiție cu cineva. Eu nu m-am simțit niciodată în competiție decât cu mine. Cred că asta ne ține apropiați, faptul că nu concurăm unul cu altul. Fiecare are talentul lui, gradul de notorietate. Eu îmi încurajez mereu prietenii și prietenele să devină mai buni, mai cunoscuți, mai mari.

Cel mai greu moment: „Nu-mi permiteam să plâng”

CANCAN.RO: În plan personal vorbind, când ai fost cea mai puternică? Dar cea mai vulnerabilă?

Paula Chirilă: Cred că în momentul în care mi-am dat seama că nu o să găsesc pe cineva care să corespundă standardelor mele. Am zis că o să fiu singură toată viață, fără un partener. Ajunsesem într-un punct în care eram atât de bine, mental. Eram foarte fericită și foarte puternică, știam că nu o să mă doboare singuratea. Dar n-a ținut mult planul (râde, n.red.). A fost greu în zona familei, când a murit tata și a trebuit să mă ocup, cu fratele meu, de toate cele. Nu-mi permiteam să plâng, trebuia să fiu puternică, să mă abțin, să nu-mi arăt emoția pentru că, altfel, nu m-aș fi putut ocupa de toți cei care veniseră să-și ia rămas bun. A trebui să fiu cea mai bună actriță, să-mi țin toate emoțiile. De mică am fost construită să mă ridic, să mă scutur și să merg mai departe, să nu-mi plâng de milă.

CANCAN.RO: Dar profesional, când ai trăit cel mai bun moment din carieră?

Paula Chirilă: De multe ori, la fiecare premieră. Prima dată aveam 26 de ani, nu eram încă în televiziune. Făcusem un spectacol cu care am mers la festival, la Sibiu. M-am tuns zero pentru acel rol. A fost un spectacol foarte greu, un text la fel. După acel moment, de fiecare dată când jucam în locuri importante primeam aprecieri de la oameni extrem de ‘grei’ în domeniu, a căror opinie cântărește foarte mult. Acel moment mi-a dat de înțeles mie, care jucam comedie cu trupă de umor și nu credeam că valorez mare lucru, că nu e tocmai așa. Odată cu acea prestație mi-a trecut și acea nesiguranță a mea care mă făcea să mă simt mică, insignifiantă, o actriță de 2 lei. Credeam că sunt o ratată și că n-o să fac nimic toată viața. Dar au venit acele confirmări și mi-a trecut.

CANCAN.RO: Te știe toată lumea, de pe scenă și de la televizor. Ești celebră, dar nu te-ai schimbat, ca om. Cum ai reușit?

Paula Chirilă: Pentru că am văzut exemple rele și l-am rugat pe Dumnezeu să nu-mi ia brumă de mințișoară pe care o am, să nu mă lase să uit cine sunt. Să rămân același om educat de părinți, să nu pierd contactul cu realitatea. Să mă păstreze firească, normală, că nu-mi plăcea ce văd în jur. Nu mă lăsa, Doamne, să devin așa. Sunt un om modest, așa am considerat că e frumos. Am apreciat oamenii care nu arată de parcă sunt făcuți din praf de stele. Când te scutură cineva, nu mai rămâne nimic din tine. Mama m-a învățat că cei cu bun simț și autentici au mult mai multe de câștigat. Nu am mințit niciodată pentru că nu poți crea așa un personaj. Dacă e să mă iubească lumea, s-o facă pentru cine sunt decât pentru o variant care nici mie nu-mi place.

CANCAN.RO: Și apropo de asta, cum era Paula la 19 ani și cum e azi?

Paula Chirilă: Eram atât de naivă…și acum mi-am mai păstrat din naivitate și din credința că oamenii sunt buni. Eram atât de naivă că uneori îmi vine să plâng că am creditat oameni care nu meritau. Eram și încrezătoare pe alocuri, îndârjită să reușesc, să mă dezvolt, să devin mai bună. La fel de curioasă am rămas, asta e motorul meu. Îmi place să știu. Munca îmi place la fel de mult, nu mi-au venit niciodată banii degeaba.

CANCAN.RO: Ai plănuit deja o vacanță?

Paula Chirilă: Cred că tot în Grecia mergem, m-am îndrăgostit iremediabil. Dan m-a făcut să descopăr niște zone atât de frumoase, plăcerea explorării unor plaje nebătute de oameni. În ultimii 2 ani am trăit momente uluitoare acolo, abia aștept să mă întorc.

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