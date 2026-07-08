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Jasmine Ianțu, prima reacție după scandalul cu iubi din LOFT. Seara perfectă s-a transformat într-un episod tensionat

De: Delina Filip 08/07/2026 | 16:52
Jasmine Ianțu, prima reacție după scandalul cu iubi din LOFT. Seara perfectă s-a transformat într-un episod tensionat
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Jasmine Ianțu a oferit prima reacție după imaginile surprinse de CANCAN.RO cu cearta ei și a iubitului său de la Loft. Vă facem o scurtă recapitulare a serii cu pricina în care fiica lui Virgil Ianțu și partenerul ei au fost protagoniștii unui episod care semăna mai mult a tutore- copil, decât a iubit-iubită. Cu toate că seara începuse liniștit, ei doi, alături de câțiva prieteni și câteva pahare de vin la bord, s-a terminat copleșitor pentru fosta lui Sebastian Dobrincu. A fost dojenită de iubit în club, apoi el a condus-o către un taxi, unde și acolo a avut de furcă cu ea. Seara s-a încheiat tensionat, iar acum am stat de vorbă cu Jasmine Ianțu pentru a afla cum stau lucrurile între ei. Iată ce răspuns a oferit. 

Se spune că nu iese fum fără foc, iar în Loft zilele trecute au ieșit scântei între fiica lui Virgil Ianțu și iubitul ei. Deși seara a început relaxat pentru Jasmine și partenerul ei, care inițial se delectau cu vin spumant alături de prietenii lor, lucrurile au escaladat. Jasmine a fost scoasă de iubit din club și dojenită. El, aplecat peste scaunul ei, părea că îi reproșează unele lucuri, gesticulează, îi explică, ba chiar la un moment dat, o prinde de bărbie, încercând să-i atragă atenția, în timp ce ea nu zicea mai nimic. Episodul nu se încheie nici după cearta din club, ci continuă la taxi, acolo unde tânăra nu vrea să plece fără partener. Dar, din păcate pentru ea, n-a fost nici chip să-l convingă să se urce în mașină cu ea. Ce l-a supărat atât de tare?! Am contactat-o pe fiica lui Virgil Ianțu pentru a afla.

Jasmine Ianțu, prima reacție după cearta din club cu iubitul

CANCAN.RO a contactat-o pe Jasmine Ianțu pentru a afla ce l-a supărat atât de tare pe iubitul ei în seara cu pricina, dar și cum sunt lucrurile acum între ei. Nu știm dacă tânăra a fost sau nu deranjată mai mult de dojeneala iubitului sau de faptul că s-a aflat de cearta lor (n.r. sau poate nu, ținând cont că ne-a și mulțumit pentru imaginile respective), dar fiica lui Virgil Ianțu a preferat să se rezume la un răspuns scurt.

„Da, prefer să nu răspund la nicio întrebare. Vă mulțumesc pentru imagini, nu am alt răspuns”, a spus Jasmine Ianțu pentru CANCAN.RO.

Jasmine Ianțu a oferit prima reacție după ce a fost dojenită de iubit în club
Jasmine Ianțu a oferit prima reacție după ce a fost dojenită de iubit în club

Se pare că cei doi amorezi sunt încă sub efectul „ședinței” de zilele trecute din Loft și încearcă să lase episodul în urmă. Dar știți cum se spune, ale tinereții valuri, cum vin, așa pleacă.

Cei doi au avut parte de un episod tensionat
Cei doi au avut parte de un episod tensionat

Discretă atunci când vine vorba de viața personală, fiica lui Virgil Ianțu a preferat de fiecare dată să se abțină în privința declarațiilor despre partenerii săi, cu toate că nu erau străini de lumea mondenă. De departe cea mai mediatizată relație a ei a fost cu Sebastian Dobrincu. Deși erau zilnic aproape pe primele pagini ale ziarelor, Jasmine a preferat de fiecare dată să fie foarte rezervată în declarații în privința relației sale. Se pare că tânăra aplică aceeași metodă și în privința noului iubit. Rămâne de văzut acum dacă episodul tensionat din Loft a fost doar o neînțelegere de moment sau dacă între cei doi există, într-adevăr tensiuni mai profunde. Până atunci, tânăra pare decisă să lase faptele să vorbească în locul declarațiilor.

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