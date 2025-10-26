Fiica lui Virgil Ianțu a pierdut teren! L-a scăpat din ochi pe tânărul milionar și… Sebastian Dobrincu și-a făcut de cap cu două domnișoare!

După o vară plină, cu promenade pe Calea Victoriei și o vacanță de vis în Grecia alături de fiica lui Virgil Ianțu, pe Sebastian Dobrincu toamna l-a prins singur. Milionarul și Jasmine nu s-au mai afișat deloc împreună, astfel că, cel mai probabil relația lor s-a terminat. În plus, invitat la o emisiune, Sebastian a preferat să nu dea detalii despre fiica lui Virgil Ianțu, ocolind subiectul. Dar nu vă gândiți că antreprenorul a stat să își plângă de milă, dimpotrivă. CANCAN.RO l-a surprins pe Sebastian Dobrincu în timp ce își făcea de cap nu cu una, ci cu două domnișoare!

Sebastian Dobrincu are o viață sentimentală care de multe ori surprinde. După despărțirea de Ioana Ignat, milionarul a avut o scurtă relație cu Otniela, ca mai apoi să se întoarcă în brațele fostei. Au mai încercat ei să dreagă situația, dar știm cu toții că ciorba reîncălzită nu mai are același gust. Așadar, milionarul a mers mai departe iar viața l-a dus fix în brațele lui Jasmine Ianțu. Cei doi au petrecut clipe superbe unul alături de celălalt (vezi aici detalii), doar că, de la un timp, nimeni nu i-a mai văzut împreună. Și acum, tam-nesam, antreprenorul s-a afișat alături de două tinere. Iată cum l-am surprins!

Sebastian Dobrincu e tânăr și neliniștit! A petrecut cu două fete în club

CANCAN.RO a ieșit la vânătoare de vedete și în raza noastră a intrat nimeni altul decât Sebastian Dobrincu. Milionarul, care pare liber de contract, având în vedere că nu s-a mai afișat cu nimeni de ceva vreme, și-a făcut de cap într-un club din Capitală. Nu singur, ci alături de două domnișoare dornice de distracție!

Atmosfera s-a încins în cloub, iar tânărul milionar și cele două domnișoare au dansat cât i-au ținut picioarele. Nu au ținut cont de nimeni și nimic și, acompaniați de pahare de alcool, cu toții s-au distrat pe cinste.

Milionarul știe că între două nu-l plouă!

Pe la mijlocul nopții, gașca veselă a părăsit clubul, nu înainte ca milionarul să achite nota de plată, desigur. Ulterior, cei trei au ieșit afară și au comandat mașini de ride-sharing. Ei bine, dacă vă gândiți că seara s-a terminat pentru fostul Ioanei Ignat în brațele calde ale uneia dintre fetele care l-au acompaniat în club, ei bine, vă-nșelați. Tânărul milionar și fetele au luat-o pe drumuri separate, cu mașini diferite.

Sebastian Dobrincu ajunge în fața casei, plătește cursa și intră înăuntru, fără să mai contempleze la seara cu pricina. Până la urmă, știți cum se spune, cine fuge după doi iepuri, nu prinde niciunul. Bine, poate că în cazul lui Sebastian Dobrincu, nici nu îi stătea capul la „vânătoare”.

CITEȘTE ȘI: Sebastian Dobrincu şi fiica lui Virgil Ianţu au dat-o pe faţă: plimbare romantică de dimineaţă, apoi… S-au REFUGIAT în apartamentul milionarului

ACCESEAZĂ ȘI: Sebastian Dobrincu şi fiica lui Virgil Ianţu şi-au oficializat relaţia pe tărâm grecesc! Fostul jurat de la ProTV nu mai e „liber de contract”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.