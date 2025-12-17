Acasă » Exclusiv » Un pas greșit, departe de gazon! Adrian Mutu a „faultat” codul rutier

Un pas greșit, departe de gazon! Adrian Mutu a „faultat” codul rutier

De: Delina Filip 17/12/2025 | 23:20
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
11 poze
Vezi galeria foto

Adi Mutu este unul dintre foștii sportivi cărora nu ai cum să le treci cu vederea nicio apariție. Oriunde merge, Briliantul atrage atenția căci are un stil inconfundabil. Și de data aceasta a intrat în raza CANCAN.RO, deși și-ar fi dorit să nu-l recunoască nimeni. Era într-o alergătură continuă, așa că „a comis-o”. Iată ce treabă a avut antrenorul în mijlocul zilei. 

Adi Mutu este unul dintre fotbaliștii cu care România s-a mândrit și, chiar și după cariera sa de excepție, a continuat să fie un promotor al fotbalului. Antrenorul a fost mereu pe primele pagini ale ziarelor atât cele de la noi, cât și din Italia. Și, când ești cunoscut de o lume întreagă, vrei mereu să arăți impecabil. Asta a făcut și Mutu care însă a uitat un lucru important!

Graba strică treaba! Adi Mutu a intrat în acțiune

CANCAN.RO e mereu pe urmele vedetelor, iar de data aceasta a fost pe urmele lui Adrian Mutu, chiar dacă erau destul de rapide. Spunem asta pentru că fostul fotbalist a fost surprins la volanul bolidului său, un Mercedes GLE 53 Coupe, în zona Dorobanți. Și, cum timpul este prețios pentru un om atât de ocupat, remarcăm că antrenorul era pe grabă. Destinația: un barber-shop cunoscut din zona Perla, mai exact Expert Barbers, acolo unde Adi Mutu urma să își pună la punct look-ul.

Adi Mutu
Adi Mutu „a comis-o”! Ce manevră a făcut la volan

Cu ochii pe ceas, antrenorul nu a mai ținut cont de toate regulile de circulație și a făcut rapid o manevră pentru a ajunge cât mai repede la destinație. A parcat mașina în apropierea barber-shop-ului și a coborât imediat, semn că agenda zilei era încărcată.

Și-a ascuns chipul după o pereche de ochelari și o glugă

Îmbrăcat sport, într-un trening lejer și încălțat cu adidași cu talpă înaltă, Adrian Mutu avea geaca în mână atunci când s-a dat jos de la volan. Totuși, nu a stat mult pe gânduri și și-a pus pufoaica pe el. E mijlocul iernii,totuși,  chiar dacă afară e soare cu dinți. Și, că tot vorbeam de soare, vă spunem că fost fotbalist a purtat o pereche de ochelari de soare. Părea că vrea să își ascundă chipul sub ei, căci imediat cum a ieșit din mașină și-a pus geaca pe el și gluga pe cap.

Briliantul nu a vrut să fie recunoscut de trecători
Briliantul nu a vrut să fie recunoscut de trecători

Ținând cont că la scurt timp a intrat într-un barber-shop, înțelegem de ce a decis să își pună gluga pe cap. Gestul este de înțeles, mai ales că, la scurt timp, urma să intre la frizer, iar până atunci, frizura nu era chiar una „de apariție”. Când ești recunoscut oriunde mergi, vrei să arăți impecabil în orice moment. Grăbit, discret și concentrat pe următoarea oprire din programul zilei, Adi Mutu a dispărut rapid în barber-shop, lăsând în urmă doar mașina de lux și câteva priviri curioase.

CITEȘTE ȘI: 1 Decembrie ca la carte la Cotroceni. Adrian Mutu, Cosoi și Maticiuc, invitați speciali la prima recepție a lui Nicușor Dan!

ACCESEAZĂ ȘI: Adevărul despre relația dintre Adi Mutu și Cristi Chivu: „Rivalitatea nu a făcut altceva decât lucruri bune”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Adio, arest la domiciliu! Ce „mișcare” plănuiește Toto Dumitrescu
Exclusiv
Adio, arest la domiciliu! Ce „mișcare” plănuiește Toto Dumitrescu
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Exclusiv
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
Mediafax
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci...
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
Gandul.ro
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Bradul de Crăciun al Alexiei Eram a stârnit controverse în mediul online: „Atâta fandoseală”. Cum arată acesta
Adevarul
Bradul de Crăciun al Alexiei Eram a stârnit controverse în mediul online: „Atâta...
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Mediafax
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
Putin insistă că nu va ataca Uniunea Europeană: „Sunt minciuni și simple aberații”. Declarațiile în întregime ale dictatorului rus
Digi 24
Putin insistă că nu va ataca Uniunea Europeană: „Sunt minciuni și simple aberații”. Declarațiile în...
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune...
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
Gandul.ro
Fenomen meteo neobișnuit în România! Meteorologii ANM au observat schimbarea bizară
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ultimul „Iepuraș” Playboy: povestea tinerei care a intrat în istorie chiar înainte ca revista ...
Ultimul „Iepuraș” Playboy: povestea tinerei care a intrat în istorie chiar înainte ca revista să se schimbe pentru totdeauna
Horoscop 18 decembrie 2025. Zodia care își pierde răbdarea din cauza stresului
Horoscop 18 decembrie 2025. Zodia care își pierde răbdarea din cauza stresului
Președintele Nicușor Dan, din Marea Britanie la Bruxelles. Va participa la ședința Consiliului European ...
Președintele Nicușor Dan, din Marea Britanie la Bruxelles. Va participa la ședința Consiliului European care vizează Ucraina
Adio, arest la domiciliu! Ce „mișcare” plănuiește Toto Dumitrescu
Adio, arest la domiciliu! Ce „mișcare” plănuiește Toto Dumitrescu
„Assassin’s Creed” revine din umbră! Netflix pregătește serialul care vrea să repare eșecul ...
„Assassin’s Creed” revine din umbră! Netflix pregătește serialul care vrea să repare eșecul filmului și să cucerească fanii jocului
Iubire pe blitz, nervi pe Dorobanți și morală reciclată. Andreea Raicu și Tudor Chirilă, un cuplu ...
Iubire pe blitz, nervi pe Dorobanți și morală reciclată. Andreea Raicu și Tudor Chirilă, un cuplu exploziv!
Vezi toate știrile
×