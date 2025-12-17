Un pas greșit, departe de gazon! Adrian Mutu a „faultat” codul rutier

Adi Mutu este unul dintre foștii sportivi cărora nu ai cum să le treci cu vederea nicio apariție. Oriunde merge, Briliantul atrage atenția căci are un stil inconfundabil. Și de data aceasta a intrat în raza CANCAN.RO, deși și-ar fi dorit să nu-l recunoască nimeni. Era într-o alergătură continuă, așa că „a comis-o”. Iată ce treabă a avut antrenorul în mijlocul zilei.

Adi Mutu este unul dintre fotbaliștii cu care România s-a mândrit și, chiar și după cariera sa de excepție, a continuat să fie un promotor al fotbalului. Antrenorul a fost mereu pe primele pagini ale ziarelor atât cele de la noi, cât și din Italia. Și, când ești cunoscut de o lume întreagă, vrei mereu să arăți impecabil. Asta a făcut și Mutu care însă a uitat un lucru important!

Graba strică treaba! Adi Mutu a intrat în acțiune

CANCAN.RO e mereu pe urmele vedetelor, iar de data aceasta a fost pe urmele lui Adrian Mutu, chiar dacă erau destul de rapide. Spunem asta pentru că fostul fotbalist a fost surprins la volanul bolidului său, un Mercedes GLE 53 Coupe, în zona Dorobanți. Și, cum timpul este prețios pentru un om atât de ocupat, remarcăm că antrenorul era pe grabă. Destinația: un barber-shop cunoscut din zona Perla, mai exact Expert Barbers, acolo unde Adi Mutu urma să își pună la punct look-ul.

Cu ochii pe ceas, antrenorul nu a mai ținut cont de toate regulile de circulație și a făcut rapid o manevră pentru a ajunge cât mai repede la destinație. A parcat mașina în apropierea barber-shop-ului și a coborât imediat, semn că agenda zilei era încărcată.

Și-a ascuns chipul după o pereche de ochelari și o glugă

Îmbrăcat sport, într-un trening lejer și încălțat cu adidași cu talpă înaltă, Adrian Mutu avea geaca în mână atunci când s-a dat jos de la volan. Totuși, nu a stat mult pe gânduri și și-a pus pufoaica pe el. E mijlocul iernii,totuși, chiar dacă afară e soare cu dinți. Și, că tot vorbeam de soare, vă spunem că fost fotbalist a purtat o pereche de ochelari de soare. Părea că vrea să își ascundă chipul sub ei, căci imediat cum a ieșit din mașină și-a pus geaca pe el și gluga pe cap.

Ținând cont că la scurt timp a intrat într-un barber-shop, înțelegem de ce a decis să își pună gluga pe cap. Gestul este de înțeles, mai ales că, la scurt timp, urma să intre la frizer, iar până atunci, frizura nu era chiar una „de apariție”. Când ești recunoscut oriunde mergi, vrei să arăți impecabil în orice moment. Grăbit, discret și concentrat pe următoarea oprire din programul zilei, Adi Mutu a dispărut rapid în barber-shop, lăsând în urmă doar mașina de lux și câteva priviri curioase.

