Adevărul despre relația dintre Adi Mutu și Cristi Chivu: „Rivalitatea nu a făcut altceva decât lucruri bune”

În cea mai nouă ediție a podcastului DON MUTU, Adrian Mutu a spus adevărul despre relația de prietenie dintre el și Cristian Chivu. Cândva foști colegi la echipa națională a României și buni prieteni, de-a lungul vremii au existat mai multe zvonuri cum că relația dintre ei s-ar fi răcit și nu ar mai fi atât de apropiați ca în vremurile de glorie. Care este, de fapt, adevărul.

Pe lângă respectul care i-a unit în timp ce împărțeau vestiarul echipei naționale a României, de-a lungul vremii, relația de colegialitate dintre Adrian Mutu și Cristian Chivu a fost subiectul unor așa zise rivalități și orgolii. Cele mai multe zvonuri având legătură cu postul de lider al naționalei, urmând să se răsfrângă și asupra abilităților lor de antrenori. NU RATA: Adrian Mutu e în stare de șoc, după cutremurătoarea veste primită: ”Am pierdut un frate!”

Adrian Mutu și Cristian Chivu se cunosc de când aveau 13 ani. Au intrat în lumea sportului împreună, iar acum îi leagă o prietenie veche, de peste 30 de ani. Recent, fostul număr 10 al echipei naționale a României a vorbit despre relația pe care o are acum cu fostul lui coleg. Adrian Mutu susține că între el și Cristian Chivu nu a existat niciodată o rivalitate sau o concurență pentru rolul de lider al echipei naționale

Nu e adevărat. Sunt prieten cu el. Rivalitatea nu a făcut altceva decât lucruri bune. Pentru că ne ambiționam fiecare să excelăm la echipele noastre. Noi ne cunoaștem de la 13 ani. Am fost la grupele de copii și juniori de la echipele naționale, pentru că el era dintr-o parte a țării, eu eram de la Pitești.

Ne întâlneam la echipele naționale și practic de la 15 ani am fost împreună. Am trecut prin multe etape împreună. Grupele de juniori, apoi echipa națională de tineret, plus echipa mare. E o prietenie veche, de 30 de ani, între mine și el”, a declarat Adrian Mutu, pentru fanatik.ro