Ce afaceri are Nadia Comăneci în America. Averea ei s-a mărit considerabil în 2025

Nadia Comăneci a făcut carieră în gimnastică, dar acum face bani din afaceri. Numele ei este un brand în S.U.A., iar parcursul ei rămâne un model pentru multe staruri americane. Toate astea îi garantează din plin succesul! Nadia Comăneci participă astăzi la evenimente exclusiviste și are recunoașterea pe care o merită.

Fosta gimnastă se ocupă, alături de soțul său, de „Bart Conner Gymnastics Academy”, o academie de gimnastică și care formează tineri sportivi. Ba mai mult, cei doi mai au împreună și „Perfect 10 Production Company”, o companie de producție care se ocupă de realizarea și promovarea de evenimente, competiții și materiale dedicate gimnasticii. În plus, Nadia Comăneci face profit și din afacerile cu articole sportive.

Cum l-a întâlnit Nadia Comăneci pe Bart Conner

Nadia Comăneci a pus ochii pe cel care avea să îi fie soț la un concurs, la New Work. Blond, cu o carismă aparte, Bart Conner activa pe atunci în echipa masculină de gimnastică a SUA. Ea avea 14 ani, iar el 17. La început, nimeni nu se aștepta ca povestea lor să evolueze în acest mod, erau practic doi copii. Timpul a fost, însă, de partea lor. Au păstrat legătura, iar ani mai târziu s-au revăzut în America, acolo unde Nadia Comăneci a ales la un moment dat să trăiască.

Prietenia de la început s-a transformat treptat într-o mare dragoste. Zeița de la Monntreal și Bart Conner fac din viața lor o astfel de poveste de peste 30 ani. Nadia Comăneci și Bart au ajuns în fața altarului pe 27 aprilie 1996. Nași le sunt Adrian Năstase și soția lui, Dana.

„Am locuit cu toţii timp de o săptămână la Hotel Lido, rebotezat Hotel Nadia, deoarece îl ocupaserăm în întregime. Cununia în sine a fost ieşită din comun. O veche tradiţie populară spune că mirele sau mireasa se pot călca pe picior şi cine va călca va decide în casă. Eu l-am tot călcat pe picior şi, când am făcut-o pentru prima data, m-a întrebat ce se întâmplase. E prea târziu, i-am şoptit în glumă, de acum o să am ultimul cuvânt”, povestea Nadia Comăneci în cartea ei, Scrisori către o tânără gimnastă.

Dylan Paul, fiul lor, a venit pe lume pe 3 iunie 2006 , iar de atunci viața lor a căpătat alte valențe.

