Acasă » Știri » Ce afaceri are Nadia Comăneci în America. Averea ei s-a mărit considerabil în 2025

Ce afaceri are Nadia Comăneci în America. Averea ei s-a mărit considerabil în 2025

De: Simona Tudorache 10/01/2026 | 10:45
Ce afaceri are Nadia Comăneci în America. Averea ei s-a mărit considerabil în 2025
Nadia Comăneci./ sursă foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Nadia Comăneci a făcut carieră în gimnastică, dar acum face bani din afaceri. Numele ei este un brand în S.U.A., iar parcursul ei rămâne un model pentru multe staruri americane. Toate astea îi garantează din plin succesul! Nadia Comăneci participă astăzi la evenimente exclusiviste și are recunoașterea pe care o merită.

Fosta gimnastă se ocupă, alături de soțul său, de „Bart Conner Gymnastics Academy”, o academie de gimnastică și care formează tineri sportivi. Ba mai mult, cei doi mai au împreună și „Perfect 10 Production Company”, o companie de producție care se ocupă de realizarea și promovarea de evenimente, competiții și materiale dedicate gimnasticii. În plus, Nadia Comăneci face profit și din afacerile cu articole sportive.

Cum l-a întâlnit Nadia Comăneci pe Bart Conner

Nadia Comăneci a pus ochii pe cel care avea să îi fie soț la un concurs, la New Work. Blond, cu o carismă aparte, Bart Conner activa pe atunci în echipa masculină de gimnastică a SUA. Ea avea 14 ani, iar el 17. La început, nimeni nu se aștepta ca povestea lor să evolueze în acest mod, erau practic doi copii. Timpul a fost, însă, de partea lor. Au păstrat legătura, iar ani mai târziu s-au revăzut în America, acolo unde Nadia Comăneci a ales la un moment dat să trăiască.

Prietenia de la început s-a transformat treptat într-o mare dragoste. Zeița de la Monntreal și Bart Conner fac din viața lor o astfel de poveste de peste 30 ani. Nadia Comăneci și Bart au ajuns în fața altarului pe 27 aprilie 1996. Nași le sunt Adrian Năstase și soția lui, Dana.

„Am locuit cu toţii timp de o săptămână la Hotel Lido, rebotezat Hotel Nadia, deoarece îl ocupaserăm în întregime. Cununia în sine a fost ieşită din comun. O veche tradiţie populară spune că mirele sau mireasa se pot călca pe picior şi cine va călca va decide în casă. Eu l-am tot călcat pe picior şi, când am făcut-o pentru prima data, m-a întrebat ce se întâmplase. E prea târziu, i-am şoptit în glumă, de acum o să am ultimul cuvânt”, povestea Nadia Comăneci în cartea ei, Scrisori către o tânără gimnastă.

Dylan Paul, fiul lor, a venit pe lume pe 3 iunie 2006 , iar de atunci viața lor a căpătat alte valențe.

Citește și: Ce rentă viageră ia Nadia Comăneci de la statul român în 2025. Suma lunară este colosală!

Citește și:  Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie, la cei 63 de ani ai săi. Imaginile de la piscină s-au viralizat instant

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Iubește din nou! Antrenorul de fotbal în vârstă de 58 de ani și-a tras iubită mai tânără decât el cu 21 de ani
Știri
Iubește din nou! Antrenorul de fotbal în vârstă de 58 de ani și-a tras iubită mai tânără decât…
Cine este cel mai scump fotbalist din lume. Valorează cu aproape 100 de milioane de euro mai mult decât sportivul de pe locul doi
Showbiz internațional
Cine este cel mai scump fotbalist din lume. Valorează cu aproape 100 de milioane de euro mai mult…
Se circulă în condiții de iarnă pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe A1 și pe drumuri din mai...
„Bărbatul fără zâmbet”. Vânat fără succes de ruși, fostul șef al spionilor din Ucraina are o misiune ingrată. Trebuie să-l ajute pe Zelenski să „vândă” ucrainenilor un eventual acord de pace favorabil lui Putin
Gandul.ro
„Bărbatul fără zâmbet”. Vânat fără succes de ruși, fostul șef al spionilor din...
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana...
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro
Digi24
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă...
Anunț de la meteorologi: Ger în toată țara de sâmbătă până marți. Minime de până la -15 grade
Mediafax
Anunț de la meteorologi: Ger în toată țara de sâmbătă până marți. Minime...
Parteneri
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru...
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile
Digi 24
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din...
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o coterie transpartinică, la nivel central și local”
Digi24
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o coterie transpartinică,...
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Promotor.ro
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
China scoate la rampă noul Type 19: blindatul 8×8 al PLA intră în serviciu operațional
go4it.ro
China scoate la rampă noul Type 19: blindatul 8×8 al PLA intră în serviciu operațional
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
„Bărbatul fără zâmbet”. Vânat fără succes de ruși, fostul șef al spionilor din Ucraina are o misiune ingrată. Trebuie să-l ajute pe Zelenski să „vândă” ucrainenilor un eventual acord de pace favorabil lui Putin
Gandul.ro
„Bărbatul fără zâmbet”. Vânat fără succes de ruși, fostul șef al spionilor din Ucraina are...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Influenceriță, găsită moartă în casă după 2 zile de agonizat. Polițiștii au prins suspectul, ...
Influenceriță, găsită moartă în casă după 2 zile de agonizat. Polițiștii au prins suspectul, dar nu le-a venit să creadă motivul crimei
Ce s-a ales de Dl. Problemă. Făcea furori la începutul anilor 2000
Ce s-a ales de Dl. Problemă. Făcea furori la începutul anilor 2000
Paniniul de la Roma – sandwichul lui Spartacus, mâncare serioasă pentru revoluții serioase -detto ...
Paniniul de la Roma – sandwichul lui Spartacus, mâncare serioasă pentru revoluții serioase -detto dalla Pasta Queen, cu mult amore
Ce efect are ‘dieta cu orez’ de la Survivor 2026 asupra concurenților. Beneficii vs. riscuri ...
Ce efect are ‘dieta cu orez’ de la Survivor 2026 asupra concurenților. Beneficii vs. riscuri pe termen lung
Ore de liniște la bloc în 2026 | La ce ore este interzis să faci zgomot sau să asculți muzică la ...
Ore de liniște la bloc în 2026 | La ce ore este interzis să faci zgomot sau să asculți muzică la volum ridicat, în România
Ce job-uri poți avea în România fără 12 clase terminate. Ce salarii primești pentru ele, în 2026
Ce job-uri poți avea în România fără 12 clase terminate. Ce salarii primești pentru ele, în 2026
Vezi toate știrile
×