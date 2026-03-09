Accident grav în Cluj-Napoca! Un microbuz cu 10 pasageri, implicat în coliziune

Un accident rutier grav a avut loc pe centura Cluj-Napoca. Un microbuz ce transporta 10 persoane a fost lovit frontal de o autoutilitară. În urma impactului, patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Cum s-a întâmplat totul?

Accidentul a avut loc astăzi, 9 martie, pe Centura Nord-Est, între Cluj-Napoca și comuna Apahida. Se pare că o autoutilitară, condusă de un bărbat de 61 de ani din Cluj-Napoca, a intrat pe contrasens și a lovit un microbuz, condus de o femeie de 43 de ani din comuna Bonțida.

Accident grav în Cluj-Napoca

Accidentul în care a fost implicată o autoutilitară și un microbuz a avut loc pe Centura Nord-Est, între Cluj-Napoca și comuna Apahida. Alarma a fost dată imediat după impact, iar la fața locului au intervenit trei autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, și două echipaje SAJ.

„Din primele date, în accident au fost implicate un microbuz și o autobasculantă, însă din fericire nu există victime încarcerate. Echipajele au găsit la fața locului 11 persoane care au reușit să se autoevacueze, iar patru dintre acestea primesc îngrijiri medicale. Mai exact, este vorba despre doi bărbați și două femei. Toate persoanele implicate în evenimentul rutier sunt conștiente și cooperante”, a transmis ISU Cluj.

La fața locului au fost găsite 11 persoane, dintre care patru au avut nevoie de îngrijiri mediale și au fost transportate la spital

„În urma impactului, microbuzul cu 10 ocupanți s-a răsturnat pe partea carosabilă. Patru persoane cu vârste cuprinse între 25 și 58 de ani, pasageri în microbuz, au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale”, a declarat IPJ Cluj.

Autoritățile continuă acum cercetările pentru a afla cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatele au fost negative pentru ambii șoferi implicați în accidentul rutier.

