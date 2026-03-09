Acasă » Știri » Accident grav în Cluj-Napoca! Un microbuz cu 10 pasageri, implicat în coliziune

Accident grav în Cluj-Napoca! Un microbuz cu 10 pasageri, implicat în coliziune

De: Alina Drăgan 09/03/2026 | 20:35
Accident grav în Cluj-Napoca! Un microbuz cu 10 pasageri, implicat în coliziune
Accident grav în Cluj-Napoca

Un accident rutier grav a avut loc pe centura Cluj-Napoca. Un microbuz ce transporta 10 persoane a fost lovit frontal de o autoutilitară. În urma impactului, patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Cum s-a întâmplat totul?

Accidentul a avut loc astăzi, 9 martie, pe Centura Nord-Est, între Cluj-Napoca și comuna Apahida. Se pare că o autoutilitară, condusă de un bărbat de 61 de ani din Cluj-Napoca, a intrat pe contrasens și a lovit un microbuz, condus de o femeie de 43 de ani din comuna Bonțida.

Accident grav în Cluj-Napoca

Accidentul în care a fost implicată o autoutilitară și un microbuz a avut loc pe Centura Nord-Est, între Cluj-Napoca și comuna Apahida. Alarma a fost dată imediat după impact, iar la fața locului au intervenit trei autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, și două echipaje SAJ.

„Din primele date, în accident au fost implicate un microbuz și o autobasculantă, însă din fericire nu există victime încarcerate. Echipajele au găsit la fața locului 11 persoane care au reușit să se autoevacueze, iar patru dintre acestea primesc îngrijiri medicale. Mai exact, este vorba despre doi bărbați și două femei. Toate persoanele implicate în evenimentul rutier sunt conștiente și cooperante”, a transmis ISU Cluj.

Accident grav în Cluj-Napoca

La fața locului au fost găsite 11 persoane, dintre care patru au avut nevoie de îngrijiri mediale și au fost transportate la spital

„În urma impactului, microbuzul cu 10 ocupanți s-a răsturnat pe partea carosabilă. Patru persoane cu vârste cuprinse între 25 și 58 de ani, pasageri în microbuz, au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale”, a declarat IPJ Cluj.

Autoritățile continuă acum cercetările pentru a afla cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatele au fost negative pentru ambii șoferi implicați în accidentul rutier.

Gabriela Cristea, la un pas de accident din cauza unui șofer teribilist. L-a reclamat la Poliție: ”E datoria mea”

Profesor de liceu, ucis în fața casei după ce elevii săi i-au făcut o farsă: ”Inimile noastre sunt sfâșiate!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât de scumpă e viața în Spania? Un român a dezvăluit prețul traiului zilnic
Știri
Cât de scumpă e viața în Spania? Un român a dezvăluit prețul traiului zilnic
Momente grele pentru Florinel Coman! Soția, fiica și soacra fotbalistului sunt blocat în Qatar: „Alerte, explozii, ne străduim să evadăm”
Știri
Momente grele pentru Florinel Coman! Soția, fiica și soacra fotbalistului sunt blocat în Qatar: „Alerte, explozii, ne străduim…
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Momentul în care racheta Tomahawk care a omorât 168 de persoane, majoritatea copii, lovește baza iraniană aflată lângă o școală
Adevarul
Momentul în care racheta Tomahawk care a omorât 168 de persoane, majoritatea copii,...
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru plata datoriilor Primăriei Capitalei
Mediafax
Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru...
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K....
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
Click.ro
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție...
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Digi 24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
go4it.ro
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât de scumpă e viața în Spania? Un român a dezvăluit prețul traiului zilnic
Cât de scumpă e viața în Spania? Un român a dezvăluit prețul traiului zilnic
Momente grele pentru Florinel Coman! Soția, fiica și soacra fotbalistului sunt blocat în Qatar: „Alerte, ...
Momente grele pentru Florinel Coman! Soția, fiica și soacra fotbalistului sunt blocat în Qatar: „Alerte, explozii, ne străduim să evadăm”
Mesajul pe care Anca Molnar i l-a trimis soțului printr-o străină. Ce a descoperit la cimitir două ...
Mesajul pe care Anca Molnar i l-a trimis soțului printr-o străină. Ce a descoperit la cimitir două săptămâni mai târziu l-a lăsat fără cuvinte!
Schimbări legislative pentru șoferii cu permis de la 16 ani! Regulile pe care trebuie să le respecte
Schimbări legislative pentru șoferii cu permis de la 16 ani! Regulile pe care trebuie să le respecte
Benzina și motorina, mai ieftine în Bulgaria! Motivul pentru care vecinii de peste graniță plătesc ...
Benzina și motorina, mai ieftine în Bulgaria! Motivul pentru care vecinii de peste graniță plătesc mai puțin la pompă
Ce mesaj emoționant ar fi primit Marian Godină de la familia sa dacă ar fi câștigat recompensa: ...
Ce mesaj emoționant ar fi primit Marian Godină de la familia sa dacă ar fi câștigat recompensa: „Ne este dor de tine”
Vezi toate știrile
×