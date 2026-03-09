Momente grele pentru Florinel Coman! Soția, fiica și soacra fotbalistului sunt blocat în Qatar: „Alerte, explozii, ne străduim să evadăm”

Familia fotbalistului Florinel Coman trece prin momente grele. Soția sa, Ioana Coman, fiica acestuia, dar și soacra au rămas blocate în Qatar, în urma tensiunilor din Orientul Mijlociu. Cele trei caută metode de a se întoarce în țară, însă nu au succes. Zborul de repatriere în care trebuia să se îmbarce tocmai s-a anulat.

Mulți români au trecut și trec prin clipe dramatice. Aceștia sunt blocați de câteva zile în mijlocul războiului din Orient. Pe unii bombardamentele i-au prins în timpul pelerinajului din Israel, iar pe alţii în timp ce se distrau în extravagantul Dubai. În ceea ce privește familia lui Florinel Coman, aceasta este blocată în Qatar.

Familia lui Florinel Coman, blocată în Qatar

Florinel Coman este în acest moment în România, însă restul familiei sale trece prin momente grele. Soția sa, Ioana Coman, fiica acestuia, dar și soacra au rămas blocat în Qatar. Printre bombardamente și alarme, cele trei caută orice metodă de ajunge acasă.

Însă, situația nu pare prea roz. Soacra fotbalistului a anunțat că zborul de repatriere, în care trebuiau să se îmbrace, programat pentru 11 martie a fost anulat. Cele trei iau acum în calcul să plece prin deșert, până la Riyadh, însă drumul ar fi destul de greu pentru fetița fotbalistului.

„Dragi prieteni, vrem să vă mulțumim din suflet tuturor celor care ne purtați grija și ne sunteți alături în aceste momente. Situația noastră în Doha, Qatar, este imprevizibilă: zborul de repatriere programat pentru 11 martie a fost anulat. Alertele apar constant. Noaptea trecută, la ora 3 dimineața, s-au auzit iar explozii și zgomote puternice în apropiere. Greu de dus… foarte greu de gestionat stresul. Simțim că suntem prinși într-un spațiu periculos din care ne străduim să evadăm. Ne gândim și la posibilitatea de a pleca prin deșert până la Riyadh, însă, având un copil mic cu noi și ținând cont că acel drum este prin deşert şi se parcurge în 12-13 ore, încă căutăm soluții. Deși încercăm să rămânem calmi la exterior, stresul și tensiunea au crescut tot mai mult pe interior, iar incertitudinea zilnică ne-a obosit. Din acest motiv, ne este greu sa răspundem fiecăruia în parte. Sunt foarte multe mesaje care ne emoționează și ne hrănesc sufletul. Vă simțim grija și rugăciunile şi suntem profund recunoscători pentru fiecare gând bun și sprijin pe care ni-l oferiţi”, a scris soacra lui Florinel Coman, în mediul online.

