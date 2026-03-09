Vacanțele românilor din Orientul Mijlociu ar putea fi în pericol. Ce se întâmplă cu banii plătiți, de fapt

Este mare vâlvă în rândul oamenilor care se află pe grupurile de turism de pe Facebook. Problema principală este, după cum ați și dedus, tensiunea provocată în urma atacurilor SUA și ale Israelului asupra Iranului. În acest moment, tot mai mulți români care aveau vacanțele planificate în Egipt discută și se sfătuiesc pe platforma de socializare dacă să meargă sau nu în Orientul Mijlociu. Părerile sunt împărțite, iar un consultant de turism și-a expus părerea cu privire la această nedumerire și a spus ce se întâmplă cu banii plătiți. Departamentul de Stat al SUA a transmis cetățenilor americani că sunt anumite zone în care nu ar trebui să călătorească, dar și MAE a clasat aceste zone ca fiind pericluoase încă din vara anului trecut.

Peninsula Sinai de Nord și de Mijloc, Deșertul de Vest, zona de frontieră cu Libia și cu Republica Sudan sunt menționate atât de Ministerul Afacerilor Externe, cât și de Departamentul de Stat al SUA, ca fiind regiuni nesigure și care trebuie evitate. O excepție, potrivit americanilor, ar fi călătoria care se face cu un operator de turism pregătit pentru situații de urgență.

Ce spun specialiștii

Răzvan Pascu a declarat că în ciuda situației din Orientul Mijlociu nu se observă panică în rândul turiștilor, dar și că cei care vor să anuleze vacanța planificată vor fi sancționați:

În condițiile în care tur-operatorul organizează în continuare excursia, hotelul este deschis și zborurile se efectuează, cine vrea să renunțe în momentul acesta la excursii, va trebui să plătească comisioane și penalizări agențiilor de turism care organizaseră pachetul, spune consultantul de turism.

Totuși, dacă agenția sau compania aeriană suspendă vacanța și transportul, tot aceasta va fi cea care va da toți banii înapoi oamenilor. În contextul în care vizita este programată peste o perioadă mai lungă de timp, poți primi o altă expediție din catalogul agenției:

Depinde foarte mult de perioada excursiei, pentru că dacă excursia contractată este peste mai mult timp, de exemplu, nu știu, peste două, trei, patru luni, sunt tur-operatori cu care se poate discuta, astfel încât, chiar dacă nu-ți retragi banii, să te muți pe o altă excursie din portofoliu tur operatorului, a mai zis acesta.

Ce spun românii?

O administratoare a grupului a declarat că s-ar gândi de două oi înainte să facă decizia de a zbura în Egipt:

„Îți e frică de moarte? Mie nu. Îți e frică că o să ai probleme la serviciu dacă depășești concediul? Mie nu – am peste 30 de zile de concediu, aproape o lună și jumătate. Dacă mă apuc, stau până mă uită colegii pe statul de plată. Îți e frică că lași părinții acasă fără ajutor? Și bineînțeles că întrebările pot continua…

Un român stabilit în Egipt îi îndeamnă să își facă provizioane:

Îți scriu din postura omului care trăiește de 20 de ani în Egipt. Vino, dar ai o rezervă de bani, în caz că se închide spațiul aerian și ești nevoit să îți plătești cazare extra și bilete de avion pentru repatriere. Statul român nu va mișca un deget pentru turiștii români.

Un alt utilizator a spus că este o stiuație incertă:

Poți spune că Egiptul este safe acum, dar nu știi ce va fi mâine. Așa s-a întâmplat și în Dubai. Oamenii au ignorat mesajele autorităților și acum nu știu cum să ajungă acasă.

