Acasă » Știri » Vacanțele românilor din Orientul Mijlociu ar putea fi în pericol. Ce se întâmplă cu banii plătiți, de fapt

Vacanțele românilor din Orientul Mijlociu ar putea fi în pericol. Ce se întâmplă cu banii plătiți, de fapt

De: Iancu Tatiana 09/03/2026 | 10:47
Vacanțele românilor din Orientul Mijlociu ar putea fi în pericol. Ce se întâmplă cu banii plătiți, de fapt
Excursii în Egipt. SURSA: Pexels.com

Este mare vâlvă în rândul oamenilor care se află pe grupurile de turism de pe Facebook. Problema principală este, după cum ați și dedus, tensiunea provocată în urma atacurilor SUA și ale Israelului asupra Iranului. În acest moment, tot mai mulți români care aveau vacanțele planificate în Egipt discută și se sfătuiesc pe platforma de socializare dacă să meargă sau nu în Orientul Mijlociu. Părerile sunt împărțite, iar un consultant de turism și-a expus părerea cu privire la această nedumerire și a spus ce se întâmplă cu banii plătiți. Departamentul de Stat al SUA a transmis cetățenilor americani că sunt anumite zone în care nu ar trebui să călătorească, dar și MAE a clasat aceste zone ca fiind pericluoase încă din vara anului trecut.

Peninsula Sinai de Nord și de Mijloc, Deșertul de Vest, zona de frontieră cu Libia și cu Republica Sudan sunt menționate atât de Ministerul Afacerilor Externe, cât și de Departamentul de Stat al SUA, ca fiind regiuni nesigure și care trebuie evitate. O excepție, potrivit americanilor, ar fi călătoria care se face cu un operator de turism pregătit pentru situații de urgență.

Ce spun specialiștii

Răzvan Pascu a declarat că în ciuda situației din Orientul Mijlociu nu se observă panică în rândul turiștilor, dar și că cei care vor să anuleze vacanța planificată vor fi sancționați:

În condițiile în care tur-operatorul organizează în continuare excursia, hotelul este deschis și zborurile se efectuează, cine vrea să renunțe în momentul acesta la excursii, va trebui să plătească comisioane și penalizări agențiilor de turism care organizaseră pachetul, spune consultantul de turism.

Totuși, dacă agenția sau compania aeriană suspendă vacanța și transportul, tot aceasta va fi cea care va da toți banii înapoi oamenilor. În contextul în care vizita este programată peste o perioadă mai lungă de timp, poți primi o altă expediție din catalogul agenției:

Depinde foarte mult de perioada excursiei, pentru că dacă excursia contractată este peste mai mult timp, de exemplu, nu știu, peste două, trei, patru luni, sunt tur-operatori cu care se poate discuta, astfel încât, chiar dacă nu-ți retragi banii, să te muți pe o altă excursie din portofoliu tur operatorului, a mai zis acesta.

Ce se întâmplă cu vacanțele românilor. SURSA: Pexels.com
Ce se întâmplă cu vacanțele românilor. SURSA: Pexels.com

Ce spun românii?

O administratoare a grupului a declarat că s-ar gândi de două oi înainte să facă decizia de a zbura în Egipt:

„Îți e frică de moarte? Mie nu. Îți e frică că o să ai probleme la serviciu dacă depășești concediul? Mie nu – am peste 30 de zile de concediu, aproape o lună și jumătate. Dacă mă apuc, stau până mă uită colegii pe statul de plată. Îți e frică că lași părinții acasă fără ajutor? Și bineînțeles că întrebările pot continua…

Un român stabilit în Egipt îi îndeamnă să își facă provizioane:

Îți scriu din postura omului care trăiește de 20 de ani în Egipt. Vino, dar ai o rezervă de bani, în caz că se închide spațiul aerian și ești nevoit să îți plătești cazare extra și bilete de avion pentru repatriere. Statul român nu va mișca un deget pentru turiștii români.

Un alt utilizator a spus că este o stiuație incertă:

Poți spune că Egiptul este safe acum, dar nu știi ce va fi mâine. Așa s-a întâmplat și în Dubai. Oamenii au ignorat mesajele autorităților și acum nu știu cum să ajungă acasă.

Citește și:

Mărturiile românilor din infernul războiului din Orientul Mijlociu: ”Nu e voie să postezi. Te arestează!”

Imaginile momentului din Teheran, după atacurile devastatoare: ”Cerul de deasupra orașului este acoperit de nori”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un nou tip de pensie pentru români. Ministrul Finanțelor a dat vestea
Știri
Un nou tip de pensie pentru români. Ministrul Finanțelor a dat vestea
Sărbătoare cu cruce neagră astăzi. Ce tradiții și superstiții trebuie respecte credincioșii pe 9 martie
Știri
Sărbătoare cu cruce neagră astăzi. Ce tradiții și superstiții trebuie respecte credincioșii pe 9 martie
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi românii care decid să renunțe la concediu
Adevarul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își...
Ce se întâmplă cu sancțiunile americane asupra Rusiei după razboiul din Iran. Anunțul guvernului SUA
Digi24
Ce se întâmplă cu sancțiunile americane asupra Rusiei după razboiul din Iran. Anunțul...
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei litrul
Mediafax
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei,...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Provocările anului 2026 în funcție de ziua nașterii. Numerolog și psiholog Alexandra Rusu: „Energia colectivă a anului face ca oamenii să iasă din ceea ce nu îi mai reprezintă”
Click.ro
Provocările anului 2026 în funcție de ziua nașterii. Numerolog și psiholog Alexandra Rusu: „Energia colectivă...
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara
Digi 24
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive...
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
„Bijuteriei” i-ar sta mai bine într-un muzeu: Automobil rar, surprins pe Valea Oltului, cu remorcă
Promotor.ro
„Bijuteriei” i-ar sta mai bine într-un muzeu: Automobil rar, surprins pe Valea Oltului, cu remorcă
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Sunetul anilor '90 revine: Dispozitive retro la preț mic în Dedeman
go4it.ro
Sunetul anilor '90 revine: Dispozitive retro la preț mic în Dedeman
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Un nou tip de pensie pentru români. Ministrul Finanțelor a dat vestea
Un nou tip de pensie pentru români. Ministrul Finanțelor a dat vestea
Sărbătoare cu cruce neagră astăzi. Ce tradiții și superstiții trebuie respecte credincioșii pe ...
Sărbătoare cu cruce neagră astăzi. Ce tradiții și superstiții trebuie respecte credincioșii pe 9 martie
O angajată a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. Totul a pornit de la decizia de a ...
O angajată a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. Totul a pornit de la decizia de a mânca același lucru la prânz în fiecare zi.
Lidia Buble și Horațiu Nicolau au probleme în relație? Vedeta în căutarea unui nou partener: „Poate ...
Lidia Buble și Horațiu Nicolau au probleme în relație? Vedeta în căutarea unui nou partener: „Poate plec de aici cu hăndrălăul”
Premierul Nepalului va fi Balendra Shah. Cum a ajuns un rapper în vârstă de 35 de ani să-l învingă ...
Premierul Nepalului va fi Balendra Shah. Cum a ajuns un rapper în vârstă de 35 de ani să-l învingă pe Sharma KP Oli
Ce salariu are un medic stomatolog în România, în 2026. Cât câștigă lunar
Ce salariu are un medic stomatolog în România, în 2026. Cât câștigă lunar
Vezi toate știrile
×