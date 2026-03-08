Noi zboruri pentru românii blocați în Orientul Mijlociu. Anunțul făcut de Ilie Bolojan

Mulți români au rămas blocați în Orientul Mijlociu. Ilie Bolojan a declarat că vor fi noi zboruri pentru cei care se întorc în România.

În acest moment încă se află români în țări din Orient. Aceștia au fost nevoiți să aștepte până când zborurile au fost reluate. Chiar și așa, și acum sunt puține curse, iar unele dintre ele se amână de pe o zi pe alta.

Acest context l-a făcut pe Ilie Bolojan să ia o măsură importantă. El a declarat sâmbătă seară că va sprijini românii prin organizarea unor zboruri suplimentare.

Bolojan suplimentează zborurile din Orient spre România

Premierul României, Ilie Bolojan, a făcut sâmbătă câteva declarații cu privire la războiul care are loc și efectele negative pe care le are. Mii de români au rămas blocați acolo, iar acesta a spus că va lua o măsură importantă. Începând de săptămâna viitoare se vor suplimenta zboruri din Orient spre țara noastră și deja au fost planificate două zboruri prin Oman. Echipele de siguranță consulară au fost și ele sporite.

Bolojan a mai precizat că zborurile care au prioritate sunt cele care vor include români prinși în zonele de conflict. Până acum, au fost aduși acasă peste 1.000 de persoane.

Până în acest moment, prin zboruri de repatriere asistată şi prin Mecanismul European de Protecţie Civilă, au fost aduşi în ţară peste 1000 de cetăţeni români. Pe măsură ce situaţia de securitate permite, organizăm noi acţiuni pentru evacuarea celor aflaţi în zonele afectate. Sunt în pregătire operaţională avansată alte zboruri în următoarele zile, fie în cooperare europeană, fie zboruri charter de repatriere asistată, contra cost. La începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman, a explicat acesta.

Premierul a mai adăugat în postare că face tot posibilul ca românii să ajungă în siguranță la casele lor.

Echipele de asistenţă consulară au fost suplimentate. Mulţumesc Ministerului Afacerilor Externe, personalului consular, ambasadelor şi tuturor celor implicaţi în sprijinirea şi repatrierea românilor. Înţeleg nerăbdarea şi îngrijorarea celor care doresc să revină în ţară, precum şi neliniştea familiilor lor. Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranţă, cât mai curând şi în condiţii sigure, a spus el.

VEZI ȘI: Iustina și Cornel de la Insula Iubirii s-au întors în România. Mesajul transmis după ce au rămas blocați în Dubai

Emily Burghelea se întoarce în România, după ce a rămas blocată cu familia în Mauritius: ”Este oficial! Plecăm”