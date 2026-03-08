Acasă » Știri » Noi zboruri pentru românii blocați în Orientul Mijlociu. Anunțul făcut de Ilie Bolojan

Noi zboruri pentru românii blocați în Orientul Mijlociu. Anunțul făcut de Ilie Bolojan

De: Denisa Crăciun 08/03/2026 | 13:52
Noi zboruri pentru românii blocați în Orientul Mijlociu. Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap / Facebook

Mulți români au rămas blocați în Orientul Mijlociu. Ilie Bolojan a declarat că vor fi noi zboruri pentru cei care se întorc în România. 

În acest moment încă se află români în țări din Orient. Aceștia au fost nevoiți să aștepte până când zborurile au fost reluate. Chiar și așa, și acum sunt puține curse, iar unele dintre ele se amână de pe o zi pe alta.

Acest context l-a făcut pe Ilie Bolojan să ia o măsură importantă. El a declarat sâmbătă seară că va sprijini românii prin organizarea unor zboruri suplimentare.

Ilie Bolojan
Ilie Bolojan

Bolojan suplimentează zborurile din Orient spre România

Premierul României, Ilie Bolojan, a făcut sâmbătă câteva declarații cu privire la războiul care are loc și efectele negative pe care le are. Mii de români au rămas blocați acolo, iar acesta a spus că va lua o măsură importantă. Începând de săptămâna viitoare se vor suplimenta zboruri din Orient spre țara noastră și deja au fost planificate două zboruri prin Oman. Echipele de siguranță consulară au fost și ele sporite.

Bolojan a mai precizat că zborurile care au prioritate sunt cele care vor include români prinși în zonele de conflict. Până acum, au fost aduși acasă peste 1.000 de persoane.

Până în acest moment, prin zboruri de repatriere asistată şi prin Mecanismul European de Protecţie Civilă, au fost aduşi în ţară peste 1000 de cetăţeni români. Pe măsură ce situaţia de securitate permite, organizăm noi acţiuni pentru evacuarea celor aflaţi în zonele afectate. Sunt în pregătire operaţională avansată alte zboruri în următoarele zile, fie în cooperare europeană, fie zboruri charter de repatriere asistată, contra cost. La începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman, a explicat acesta.

Premierul a mai adăugat în postare că face tot posibilul ca românii să ajungă în siguranță la casele lor.

Echipele de asistenţă consulară au fost suplimentate. Mulţumesc Ministerului Afacerilor Externe, personalului consular, ambasadelor şi tuturor celor implicaţi în sprijinirea şi repatrierea românilor. Înţeleg nerăbdarea şi îngrijorarea celor care doresc să revină în ţară, precum şi neliniştea familiilor lor. Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranţă, cât mai curând şi în condiţii sigure, a spus el.

VEZI ȘI: Iustina și Cornel de la Insula Iubirii s-au întors în România. Mesajul transmis după ce au rămas blocați în Dubai

Emily Burghelea se întoarce în România, după ce a rămas blocată cu familia în Mauritius: ”Este oficial! Plecăm”

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
S-au încins spiritele la Survivor 2026. Marian Godină și Patricia Vizitiu și-au aruncat vorbe grele: „Îi lipsește alcoolul”
Știri
S-au încins spiritele la Survivor 2026. Marian Godină și Patricia Vizitiu și-au aruncat vorbe grele: „Îi lipsește alcoolul”
Cum va fi vremea de Paște 2026. Anunțul făcut de ANM: temperaturi neașteptate
Știri
Cum va fi vremea de Paște 2026. Anunțul făcut de ANM: temperaturi neașteptate
Buget 2026 sub tensiune: PSD acuză Guvernul că ignoră creșterea salariului minim și taie venituri
Mediafax
Buget 2026 sub tensiune: PSD acuză Guvernul că ignoră creșterea salariului minim și...
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Mirabela Grădinaru, prima doamnă a României, începe să iasă din umbra președintelui Nicușor Dan
Adevarul
Mirabela Grădinaru, prima doamnă a României, începe să iasă din umbra președintelui Nicușor...
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
Digi24
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Presa iraniană anunță un consens majoritar pentru alegerea noului lider suprem după moartea lui Ali Khamenei
Mediafax
Presa iraniană anunță un consens majoritar pentru alegerea noului lider suprem după moartea...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei,...
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din...
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Digi 24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful...
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
go4it.ro
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste...
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-au încins spiritele la Survivor 2026. Marian Godină și Patricia Vizitiu și-au aruncat vorbe grele: ...
S-au încins spiritele la Survivor 2026. Marian Godină și Patricia Vizitiu și-au aruncat vorbe grele: „Îi lipsește alcoolul”
Lidia Buble, surprinsă de iubitul milionar în miezul zilei! Cum o răsfață Horațiu Nicolau pe artistă. ...
Lidia Buble, surprinsă de iubitul milionar în miezul zilei! Cum o răsfață Horațiu Nicolau pe artistă. Mai rar asa gentleman!
Cum va fi vremea de Paște 2026. Anunțul făcut de ANM: temperaturi neașteptate
Cum va fi vremea de Paște 2026. Anunțul făcut de ANM: temperaturi neașteptate
Cel mai scump ceas din lume a fost vândut pentru 17,8 milioane de dolari. A aparținut actorului Paul ...
Cel mai scump ceas din lume a fost vândut pentru 17,8 milioane de dolari. A aparținut actorului Paul Newman
Elena Burcioiu, o româncă de 21 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Ce s-a întâmplat pe ...
Elena Burcioiu, o româncă de 21 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Ce s-a întâmplat pe 2 martie 2026: unde a fost găsit telefonul tinerei
Ora de vară 2026. Data la care România dă ceasurile înainte: ora 03:00 devine ora 04:00
Ora de vară 2026. Data la care România dă ceasurile înainte: ora 03:00 devine ora 04:00
Vezi toate știrile
×