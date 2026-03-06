Acasă » Știri » Emily Burghelea se întoarce în România, după ce a rămas blocată cu familia în Mauritius: ”Este oficial! Plecăm”

Emily Burghelea se întoarce în România, după ce a rămas blocată cu familia în Mauritius: ”Este oficial! Plecăm”

De: Anca Chihaie 06/03/2026 | 17:11

După câteva săptămâni pline de incertitudine petrecute în Mauritius, influencerița Emily Burghelea anunță că, în sfârșit, a găsit o soluție pentru a reveni în România alături de familia ei. Vacanța care trebuia să fie una relaxantă s-a transformat într-o experiență tensionată, după ce planurile de întoarcere au fost date complet peste cap de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

Inițial, Emily Burghelea plecase în Mauritius împreună cu soțul și copiii pentru câteva zile de relaxare. Totul decurgea normal, iar familia se pregătea să se întoarcă în țară conform programului stabilit. Cu două zile înainte de plecare, însă, situația internațională s-a schimbat brusc, iar spațiul aerian din mai multe zone din Orientul Mijlociu a fost restricționat sau închis temporar.

Emily Burghelea va ajunge în România

Zborul cu care familia Burghelea trebuia să revină în Europa avea escală în Dubai, însă anularea curselor și blocarea rutelor aeriene au făcut imposibilă continuarea călătoriei. În scurt timp, toate variantele alternative de zbor au fost ocupate, iar familia s-a trezit fără bilete și fără o soluție rapidă pentru a ajunge acasă.

„Este oficial! Plecăm! Am eliberat tot, am luat copiii, suntem pregătiți”, a transmis Emily în mediul online.

Situația a devenit și mai complicată când perioada rezervată pentru cazare în Mauritius a ajuns la final, iar ei au fost nevoiți să caute rapid o altă opțiune pentru a rămâne pe insulă până la găsirea unei soluții de transport. În acele momente, Emily a vorbit deschis pe rețelele sociale despre stresul prin care trece, explicând că nu știe cât timp vor mai rămâne blocați acolo.

Pe parcursul acelor zile tensionate, familia a încercat constant să găsească alternative de transport. Au verificat zeci de rute și companii aeriene, însă majoritatea variantelor erau deja epuizate sau presupuneau escală în zone afectate de conflict.

„Am încercat să găsim bilete spre casă pentru noi toți și pe altă rută, să nu mai trebuiască să trecem prin Dubai, dar sunt exagerat de scumpe și avem 3-4 escale, pe lângă faptul că sunt sold out majoritatea și următoarele ar fi pe 9, dar nu știu dacă se țin toate. Trebuie să stăm vreo două zile pe drum, 3-4 escale și, la un moment dat, trebuie să ne despărțim, trebuie să ne luăm bagajele, gândiți-vă: bagaje, copii, aeroport, este ceva rău de tot și, ce credeți, biletele pentru noi toți sunt mai scumpe decât dacă am lua o cazare aici pentru trei luni plus o lună garanție. Vă dați seama cât de scumpe sunt. Efectiv, au luat-o razna și treaba e că nu se țin toate zborurile. Asta e marea problemă, de fapt. Că nu ai siguranță în nimic. Deci mai bine ne mutăm aici, efectiv, și o să stăm aici. Dar problema este că avem și evenimente de lansare în România pentru a-i beneficia. Nu știu, efectiv, ce să fac. Este o situație foarte, foarte critică.”, a mai transmis vedeta.

