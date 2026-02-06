Acasă » Știri » Soțul lui Emily Burghelea este bolnav! Diagnosticul pus de medici a panicat-o pe vedetă: „Simt nevoia să vă cer ajutorul”

Soțul lui Emily Burghelea este bolnav! Diagnosticul pus de medici a panicat-o pe vedetă: „Simt nevoia să vă cer ajutorul”

De: Andreea Stăncescu 06/02/2026 | 19:37
Soțul lui Emily Burghelea, Andrei, se confruntă cu probleme serioase de sănătate, iar vedeta a făcut recent un apel emoționant pentru a cere sprijin și sfaturi. Acesta a primit un diagnostic dur din partea medicilor, situația înrăutățindu-se de la ultimul control pe care l-a făcut. 

Emily Burghelea a mărturisit că Andrei este un tată și soț dedicat pentru familia lor frumoasă formată și din cei trei copii ai lor: Amedea, Damian și Elisabeta. Influencerița are doar cuvinte de laudă pentru partenerul ei de viață, care se pune adesea pe el pe plan secund pentru binele celor dragi.

Ce diagnostic a primit soțul lui Emily Burghelea

Recent, Andrei s-a confruntat cu probleme de sănătate, iar Emily a recunoscut că situația a devenit mai complicată decât anticipau. Soțul ei a fost diagnosticat cu un chist arahnoidian la nivelul capului, un chist de dimensiuni importante care necesită investigații amănunțite și monitorizare atentă. În ciuda veștilor îngrijorătoare, Emily rămâne optimistă și încrezătoare că totul va fi bine, având credință în Dumnezeu și speranța că există o soluție potrivită.

„Mi-aș dori să am puterea să vindec tot cu un pupic, să fac să dispară și durerea, și teama, și grija… Andrei este omul vieții mele, este cel mai bun tată, soțul perfect, genul de persoană al cărui zâmbet este molipsitor… Sufletul lui, energia lui, determinarea lui… bunătatea lui… De multe ori se lasă pe el ca să le fie celor din jur bine și de multe ori… nici nu spune când îl doare ceva… sau dacă îl doare… Și totuși îl doare și totuși rezistă… Și totuși nu spune și se ocupă de toate celelalte probleme ca și cum nimic nu s-ar întâmpla, ca și cum totul este bine chiar dacă… poate nu este.

Și la ultimul RMN am aflat că nu este totul chiar roz, deși știam de problemă… Situația s-a agravat puțin și acum simt nevoia să vă cer ajutorul. Andrei are un chist arahnoidian la nivelul capului, un chist de 7 cm care a continuat să se dezvolte și trebuie să începem investigații mai amănunțite ca până acum. Știm sigur că totul o să fie bine, avem multă încredere în Dumnezeu și știm sigur că pentru orice problemă există o soluție. Întrebarea este… care va fi cea mai bună soluție?”, a scris Emily Burghelea pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Social media

Ce este chistul arahnoidian

Chistul arahnoidian este un sac plin cu lichid cefalorahidian care se formează între creier sau măduva spinării și arahnoidă, una dintre membrane care învelesc sistemul nervos central. Cele mai frecvente apariții sunt în apropierea lobului temporal, în fosa craniană mijlocie sau posterioară, iar cele care afectează măduva spinării sunt mai rare.

Simptomele depind de mărimea și localizarea chistului și pot include dureri de cap, greață, vărsături, convulsii, probleme de echilibru și coordonare, tulburări de vedere sau auz, dificultăți cognitive și întârzieri în dezvoltare. În cazuri severe, pot apărea hemipareză, ataxie și hidrocefalie.

