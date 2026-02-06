Acasă » Știri » Sport » Decizie de ultimă oră a lui Mircea Lucescu, după toate problemele de sănătate: „Se va deplasa în afara țării”

Decizie de ultimă oră a lui Mircea Lucescu, după toate problemele de sănătate: „Se va deplasa în afara țării”

De: Andreea Stăncescu 06/02/2026 | 20:51
Sursă foto: Arhivă cancan

După ce Mircea Lucescu a fost internat în spital din cauza unor probleme medicale, au apărut noi detalii despre starea sa de sănătate. Selecționerul României rămâne sub supraveghere atentă, iar Federația Română de Fotbal monitorizează constant evoluția sa.

Răzvan Burleanu a oferit ultimele informații despre starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu, care se află în continuare internat. Potrivit președintelui Federației Române de Fotbal, starea tehnicianului s-a îmbunătățit iar tratamentul și monitorizarea medicală sunt asigurate la cel mai înalt nivel. Deși problemele nu sunt considerate grave, urmează ca Mircea Lucescu să efectueze investigații suplimentare în străinătate, pentru a obține o a doua opinie și a stabili pașii de recuperare, conform Prosport.ro.

Sursa foto: Arhivă Cancan.ro

Cum se simte Mircea Lucescu

Acesta a explicat că selecționerul și familia sa consideră importantă această evaluare externă pentru a fi siguri că toate deciziile medicale sunt corecte. În același timp, Mircea Lucescu beneficiază de cele mai bune condiții în spital și este în continuare sub supraveghere atentă. Data de 20 februarie va fi decisivă pentru viitorul său la conducerea naționalei, iar Federația este pregătită pentru orice scenariu.

„Urmărim cu foarte mare atenție evoluția stării medicale a domnului Lucescu. Am discutat constant, l-am vizitat în spital și pot să vă spun, așa cum ați văzut și în comunicatul oficial, că starea lui medicală s-a îmbunătățit. În continuare este internat în spital, nu pentru o problemă gravă, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni”, a povestit Răzvan Burleanu.

Și Dănuț Lupu a vorbit cu Mircea Lucescu și a aflat detalii despre starea lui de sănătate. Cu toate că medicii i-au spus să aibă mai multă grijă de el și să stea în casă, selcționerul României a luat alte decizii.

„(n.r. – Ai apucat să vorbești cu Mircea Lucescu?) Normal. (n.r. – Cum l-ai simțit?) Prima dată, doctorul a vrut să îl mai țină. El a vrut acasă. A și fost puțin răcit. Doctorul i-a zis să stea în casă, el a ieșit, se plimba. Pe cuvântul meu, e ca un copil. Nu poate să stea în casă. I-a spus să stea în casă, el a ieșit să se plimbe, pentru că nu poate să stea locului. Ceea ce e de apreciat la vârsta lui. Să nu stai liniștit? Și prin spital se plimbă prin camera aia, zici că e un leu în cușcă. Dar mă bucur că e bine. E ok acum. A fost două zile mai supărat, dar acum este ok. Nu are cum să stea în casă. Mai ales acum, că vine și meciul de baraj, nu are cum să stea în casă”, a declarat Dănuț Lupu.

În cazul în care starea lui Lucescu nu îi va permite să fie prezent pe bancă, se discută posibilitatea ca Gică Hagi să preia temporar echipa. Federația și staff-ul tehnic monitorizează atent evoluția stării sale, dorind ca selecționerul să fie pregătit pentru primul meci important din luna viitoare, programat în Turcia.

CITEȘTE ȘI: Soțul lui Emily Burghelea este bolnav! Diagnosticul pus de medici a panicat-o pe vedetă: „Simt nevoia să vă cer ajutorul”

Ceaiul care prelungește viața și reduce riscul de deces prematur. Este printre cele mai bogate în antioxidanți

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea modei! Fiica unui fotbalist arhicunoscut a murit la doar 21 de ani, în locuința sa
Showbiz internațional
Doliu în lumea modei! Fiica unui fotbalist arhicunoscut a murit la doar 21 de ani, în locuința sa
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano. Imagini istorice!
Știri
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano. Imagini istorice!
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor...
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
Gandul.ro
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita...
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați mai multe luni de camarazii lor
Adevarul
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați...
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
Digi24
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România...
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Parteneri
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Averea lui Cristi Chivu, afectată de investiții neinspirate. În ce situație se află acum antrenorul lui Inter
Click.ro
Averea lui Cristi Chivu, afectată de investiții neinspirate. În ce situație se află acum antrenorul...
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat împotriva generalului Alekseiev
Digi 24
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat...
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator. „Consumatorii nu știu asta”
Digi24
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator....
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
go4it.ro
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
Gandul.ro
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum prepari acasă coaste mai fragede ca la restaurant. Ce trebuie să faci înainte de a le băga la ...
Cum prepari acasă coaste mai fragede ca la restaurant. Ce trebuie să faci înainte de a le băga la cuptor
Suma uriașă cu care se vinde un pick-up din anii ’80 pe OLX, în 2026. Este perfect funcțional
Suma uriașă cu care se vinde un pick-up din anii ’80 pe OLX, în 2026. Este perfect funcțional
Vremea o ia razna în România. Ce se va întâmpla până pe 8 martie
Vremea o ia razna în România. Ce se va întâmpla până pe 8 martie
Zodiile care vor fi lovite de ghinion. În perioada următoare nimic nu le merge bine
Zodiile care vor fi lovite de ghinion. În perioada următoare nimic nu le merge bine
Soțul lui Emily Burghelea este bolnav! Diagnosticul pus de medici a panicat-o pe vedetă: „Simt nevoia ...
Soțul lui Emily Burghelea este bolnav! Diagnosticul pus de medici a panicat-o pe vedetă: „Simt nevoia să vă cer ajutorul”
Orașul din România în care o garsonieră confort 1 costă doar 10.000 de euro. Are 37 de metri pătrați
Orașul din România în care o garsonieră confort 1 costă doar 10.000 de euro. Are 37 de metri pătrați
Vezi toate știrile
×