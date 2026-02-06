Decizie de ultimă oră a lui Mircea Lucescu, după toate problemele de sănătate: „Se va deplasa în afara țării”

După ce Mircea Lucescu a fost internat în spital din cauza unor probleme medicale, au apărut noi detalii despre starea sa de sănătate. Selecționerul României rămâne sub supraveghere atentă, iar Federația Română de Fotbal monitorizează constant evoluția sa.

Răzvan Burleanu a oferit ultimele informații despre starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu, care se află în continuare internat. Potrivit președintelui Federației Române de Fotbal, starea tehnicianului s-a îmbunătățit iar tratamentul și monitorizarea medicală sunt asigurate la cel mai înalt nivel. Deși problemele nu sunt considerate grave, urmează ca Mircea Lucescu să efectueze investigații suplimentare în străinătate, pentru a obține o a doua opinie și a stabili pașii de recuperare, conform Prosport.ro.

Cum se simte Mircea Lucescu

Acesta a explicat că selecționerul și familia sa consideră importantă această evaluare externă pentru a fi siguri că toate deciziile medicale sunt corecte. În același timp, Mircea Lucescu beneficiază de cele mai bune condiții în spital și este în continuare sub supraveghere atentă. Data de 20 februarie va fi decisivă pentru viitorul său la conducerea naționalei, iar Federația este pregătită pentru orice scenariu.

„Urmărim cu foarte mare atenție evoluția stării medicale a domnului Lucescu. Am discutat constant, l-am vizitat în spital și pot să vă spun, așa cum ați văzut și în comunicatul oficial, că starea lui medicală s-a îmbunătățit. În continuare este internat în spital, nu pentru o problemă gravă, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni”, a povestit Răzvan Burleanu.

Și Dănuț Lupu a vorbit cu Mircea Lucescu și a aflat detalii despre starea lui de sănătate. Cu toate că medicii i-au spus să aibă mai multă grijă de el și să stea în casă, selcționerul României a luat alte decizii.

„(n.r. – Ai apucat să vorbești cu Mircea Lucescu?) Normal. (n.r. – Cum l-ai simțit?) Prima dată, doctorul a vrut să îl mai țină. El a vrut acasă. A și fost puțin răcit. Doctorul i-a zis să stea în casă, el a ieșit, se plimba. Pe cuvântul meu, e ca un copil. Nu poate să stea în casă. I-a spus să stea în casă, el a ieșit să se plimbe, pentru că nu poate să stea locului. Ceea ce e de apreciat la vârsta lui. Să nu stai liniștit? Și prin spital se plimbă prin camera aia, zici că e un leu în cușcă. Dar mă bucur că e bine. E ok acum. A fost două zile mai supărat, dar acum este ok. Nu are cum să stea în casă. Mai ales acum, că vine și meciul de baraj, nu are cum să stea în casă”, a declarat Dănuț Lupu.

În cazul în care starea lui Lucescu nu îi va permite să fie prezent pe bancă, se discută posibilitatea ca Gică Hagi să preia temporar echipa. Federația și staff-ul tehnic monitorizează atent evoluția stării sale, dorind ca selecționerul să fie pregătit pentru primul meci important din luna viitoare, programat în Turcia.

