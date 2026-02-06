Cum prepari acasă coaste mai fragede ca la restaurant. Ce trebuie să faci înainte de a le băga la cuptor

Coastele de porc (cunoscute drept scăriciă) se numără printre cele mai iubite preparate ale iubitorilor de carne. Fie că sunt preparate la grătar, la ceaun sau la cuptor, frăgezimea cărnii este un indicator al unei rețete reușite (și al unui bucătar iscusit). Îți dezăluim cum prepari acasă coaste mai fragede ca la restaurant, dar și ce trebuie să faci înainte de a le băga la cuptor.

Coastele sunt fără doar și poate adorate de majoritate gurmanzilor. Datorită combinației perfecte dintre carnea savuroasă, fragedă și grăsimea care se descompune în timpul gătirii lente, cu acest fel de mâncare nu ai cum să dai greș. Ele conțin o cantitate mare de grăsime intramusculară și țesut de susținere, care, atunci când sunt gătite la temperatură scăzută și lent, devin incredibil de fragede și aromate.

Secretul coastelor mai fragede ca la restaurant

Coastele se îmbină perfect cu anumite condimente și sosuri, permițând o personalizazre extinsă a rețetelor. Un alt motiv pentru care carnea este fragedă o reprezintă raportul dintre grăsime și carne – care le conferă textura suculentă. Mai mult de atât, cu cât sunt mai gustoase, cu atât mâncarea cu mâinile și mestecarea cărnii de pe os oferă o experiență culinară satisfăcătoare și profundă. Pentru a prepara acasă cele mai fragede coaste ai nevoie de un un „ingrdiente” secret. Este vorba despre bere.

Rețeta de coaste de porc fierte în bere

După ce sunt porționate, coastele se fierb în bere timp de două ore. Apoi, carnea de scoate din oală, se pune într-o tavă de cuptor împreună cu 300 ml de berea în care a fiert. Se lasă la odihnit la o temperatură de 160 de grade. Pentru un plus de gust, se poate unge carnea (la fiecare 20 de minute), cu un sos compus din sos de soia și miere. Când sunt rumenite pe o parte, se întorc și se repetă procedura.

INGREDIENTE

1,5 kg coaste de porc

3,5 l bere blondă

4 foi de dafin

piper boabe

200 ml sos sweet chilli

5 linguri sos de soia

1 lingură miere

