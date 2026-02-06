Naba Salem s-a dezlănțuit la Survivor 2026! S-a certat cu Cristian Boureanu și l-a făcut praf, în fața tuturor: „La vârsta ta, aveam pretenții”

La Survivor 2026 apar tensiuni tot mai mari între concurenți, iar conflictele ies din ce în ce mai des la suprafață. Presiunea competiției, oboseala și orgoliile puternice au dus la situații tensionate, iar unul dintre cele mai aprinse momente a fost cearta dintre Cristian Boureanu și Naba Salem, petrecută chiar înainte de intrarea pe traseu. Cei doi au avut un schimb dur de replici chiar înainte de a intra pe traseul de vineri, 6 februarie 2026, în fața tuturor colegilor. Discuția a pornit aparent de la o întrebare banală adresată de Adi Vasile legată de integrarea în echipă, însă a degenerat rapid într-un conflict deschis, unde și-au făcut acuzații directe. Naba Salem s-a certat cu Cristi Boureanu la Survivor Cristian Boureanu a lăsat să se înțeleagă că nu este afectat de atmosfera din grup și că se simte confortabil, în timp ce Naba Salem a ironizat prezența lui în competiție și l-a provocat pe tema vârstei.

Adi Vasile: Simți că ești bine primit sau doar tolerat?

Cristian Boureanu: Nu mi-am pus problema, am dormit liniștit. Ca de obicei!

Adi Vasile: Restul? Și voi ați dormit linistiți, Faimoși?

Cristian Boureanu: Mai ales eu.

Adi Vasile: Cristi, am văzut că mai devreme, atunci când vorbea Naba, ai pus acel semn de ghilimele.

Cristian Boureanu: Dacă aș putea să nu dorm ca Naba câte o lună de zile, eram departe.

Naba Salem: Cam unde? Cât de departe? Ești departe, ai ajuns la Survivor.

Cristian Boureanu: Asta este, să vedem unde o să fii și tu la 53 de ani.

Naba Salem: Sigur, dacă vreau vacanță, să fiu undeva într-o vacanță, nu la Survivor.

Cristian Boureanu: Cu vârsta poate să înveți să fii acolo unde ești cu toată ființa ta, că nu te-a adus nimeni cu forța. Și eu, în general, sunt un om care sunt prezent acolo unde sunt, cu toată ființa mea. Dacă vreau să plec mâine, pot să aleg, e alegerea mea personală. Nu mă plâng! Nu văd de ce aș face-o și dacă ea a ales să facă asta, iarăși nu este niciun fel de supărare, dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu și de acord să bat și din palme ca foca.

Conflictul a fost amplificat de diferențele evidente de mentalitate dintre cei doi, dar și faptul că fostul politician a aflat că Naba și Patricia l-au votat la ultimul consiliu pentru a intra la duel cu Marina Dina. Cristian Boureanu a insistat că își asumă prezența în competiție și că nu se plânge, în timp ce Naba l-a acuzat că se implică doar atunci când este pus la duel și că, în rest, evită efortul. Discuția a ajuns la un nivel jignitor, cu insulte directe și remarci extrem de dure.

Naba Salem: Păi așa este, în vacanță, doar când e trimis la duel își dă toată silința. În viața mea nu l-am văzut să alerge cum a alergat la duel. Niciodată! De asta îmi face plăcere să îl tot trimit la duel, că îl văd cum își dă interesul. Ține cu dinții de locul ăsta.

Cristian Boureanu: Am văzut că vii pe aici doar când e duelul, ca să votezi. După aceea te duci la spital, ca să te odihnești. Și acum vrei să-ți spun și de ce ai căzut de sus, de acolo? Hai să ne uităm pe filmare, să vedem tot.

Naba Salem: Că tu te duceai, în pana mea, în loc să aștepți să pun două picioare.

Cristian Boureanu: Mă ducea în continuu și dădeam… Nu, pentru că toți s-au urcat ținându-se ușor de ladă, doamna s-a urcat în picioare.

Naba Salem: Perdona? Ești un pr**t…

Cristian Boureanu: Asta e, am și de la cine să aud chestia asta.

Naba Salem: Da, ești, chiar ești. La vârsta ta aveam pretenții.

Cristian Boureanu: Vreau să zic așa, n-ai creier să mă măsuri.

Naba Salem: Mă p** pe creierul tău!



Gabi Tamaș, atac vehement la Cristian Boureanu

Gabi Tamaș a comentat situația tensionată apărută în tabără, după ce Cristian Boureanu a fost nominalizat, deși acesta nu se aștepta la un astfel de deznodământ. Potrivit fostului fotbalist, episodul petrecut cu o seară înainte a schimbat complet atmosfera din echipă și a generat nemulțumiri, mai ales din cauza fostului politician, care a avut un comportament considerat nepotrivit.

„Aseară s-a întâmplat un episod care nu prea mi-a convenit. Am crezut că s-a terminat totul în tabăra noastră, dar văd că domnul Cristian a luat-o pe arătură. Vorbe cam urâte pentru un domn și chiar m-am supărat pentru că decisesem cu toții să votăm pe cine vrem, fiecare votează după inima lui, pentru sport, pentru grup sau pentru caracter, și ce iese la sfârșit asta iese, frate”, a declarat Gabi Tamaș.

Cristian Boureanu a încercat să se apere și a considerat că ceilalți colegi încearcă să-l elimine din competiție pentru că ar avea șanse la premiul cel mare și îl consideră un rival.

„Mi-e foarte greu să spun ce s-a întâmplat între noi, pentru că nu e treaba mea să spun asta. Au vrut să o scoată pe Marina, am zis și cred că a fost soluția să rezolv problema. Sau pur și simplu nu mai vor un tip de 53 de ani care face față la chestiunile acestea”, a declarat Cristian Boureanu.

CITEȘTE ȘI: Boureanu și Donca se știau de dinainte de Survivor. Soția lui Călin i-a dat de gol: „A fost la o petrecere”

Ce ascundea Gabi Tamaș de la Survivor 2026 de soția lui, dar s-a dat singur de gol! „Nu știe”