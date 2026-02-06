Acasă » Știri » Boureanu și Donca se știau de dinainte de Survivor. Soția lui Călin i-a dat de gol: „A fost la o petrecere”

De: Virgil Ionescu 06/02/2026 | 07:11
Cristian Boureanu versus Călin Donca la Survivor. Sursa foto: captură Antena 1

Survivor 2026 a început cu o ciocnire a caracterelor tari angrenate în competiția de la Antena 1. Deloc surprinzător, am putea spune, însă ce i-a uimit pe telespectatori a fost timingul, Călin Donca și Cristian Boureanu s-au contrat încă din prima zi a filmărilor din Republica Dominicană.

Controversele au continuat cu fiecare episod difuzat de Antena 1, iar concurenții din echipa Faimoșilor s-au împărțit în două tabere: cei care erau de partea lui Donca și cei care îl susțineau pe Boureanu. Așa a ajuns ca acest conflict să fie sarea și piperul actualului sezon din Survivor. Dar ce au de împărțit cei doi? Se știau dinainte oare?

Care era relația dintre Călin Donca și Cristian Boureanu, înainte să ajungă la Survivor?

Ei bine, da, totul a început încă dinainte ca echipele și producția să aterizeze în Republica Dominicană. Și nu ne referim la conflict, ci la relația lor, care era una bazată pe prietenie și respect, dar asta în trecut. Toată admirația a dispărut din momentul în care au ajuns să fie colegi la Survivor, nici măcar în echipe adverse, atunci poate am fi înțeles de ce această aversiune a unuia față de celălalt.

Călin Donca și soția
Călin Donca și soția

Orianda, soția lui Călin Donca, este cea care a făcut dezvăluiri despre relația dintre partenerul ei și Cristian Boureanu, cei doi participând în trecut la un eveniment organizat chiar acasă la fostul politician. Nici ea nu își poate explica ce se întâmplă, de fapt, între ei și cum a reușit să le schimbe relația participarea în show-ul de supraviețuire de la Antena 1.

„Ei nu au nicio problemă, au fost foarte ok unul cu altul în viața reală. Călin chiar a fost la o petrecere acasă la domnul Boureanu și totul a fost super-ok. Chiar au avut o relație frumoasă”, a spus Orianda Donca la „Survivor: Povești din junglă”.

În prezent, Călin Donca nu este angrenat în jocul Survivor, fiind în recuperare după accidentare serioasă. Rămâne de văzut dacă acesta se va întoarce în competiție ori dacă va abandona concursul.

