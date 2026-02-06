Acasă » Știri » De la cowboy și ghiuluri până la tatuaje – misterul semnului dolarului care ne urmărește peste tot

De: Paul Hangerli 06/02/2026 | 08:10
Semn dolar

Semnul dolarului e, probabil, unul dintre cele mai recognoscibile simboluri din lume. L-am văzut în filmele cu cowboy, pe bancnote, în clipuri muzicale și chiar pe lanțuri aurii sau tatuaje. Dar, dincolo de imaginea lui legată de bani, putere și succes, puțini știu de unde provine cu adevărat acest simbol celebru și de ce arată exact așa.

Semnul pe care îl știm din copilărie

Hai să fim serioși: toți am crescut cu semnul dolarului în cap. Îl vedeam în filmele cu cowboy, unde băieții răi visau la saci cu bani, îl vedeam prin desene animate, iar mai târziu îl vedeam pe bancnotele pe care ni le aduceau rudele plecate „pă Anglea” sau prin America. Pentru unii, simbolul a devenit chiar accesoriu – îl vezi pe lanțuri, pe ghiuluri sau tatuat cu mândrie pe braț.

Dar întrebarea rămâne: de ce arată semnul dolarului ca un „S” cu linii prin el- $$$-  și ce înseamnă de fapt?

Povestea începe înainte să existe Statele Unite

Pe vremuri, când America era doar un grup de 13 colonii britanice, moneda folosită era inspirată din sistemul englezesc: lire, șilingi și pence. Situația a început să se schimbe în 1775, când a apărut moneda continentală, emisă în dolari, întâi pe hârtie și apoi sub formă de monedă metalică.

Momentul oficial a venit în 1785, când Congresul Continental a decis ca dolarul să devină moneda oficială a Statelor Unite. Tot atunci a fost adoptat și simbolul dolarului pe care îl folosim și azi.

Legătura neașteptată cu peso-ul spaniol

Surpriza vine abia acum. Înainte ca dolarul american să fie celebru, comerțul mondial era dominat de o monedă spaniolă din argint, numită „real”. Coloniile americane foloseau frecvent peso-ul spaniol, cunoscut și ca „peso de opt reale”.

Contabilii și negustorii aveau nevoie de o prescurtare rapidă pentru peso și au început să scrie litera „S”, peste care suprapuneau un „P” mic. În timp, simbolul s-a simplificat și a devenit ceea ce recunoaștem azi ca semnul dolarului. Din acest motiv, simbolul a fost numit inițial chiar „semnul peso”.

Alte teorii care sună bine, dar nu prea au dovezi

Istoria nu ar fi interesantă fără niște teorii alternative. Una spune că simbolul ar proveni din stema Spaniei, care include doi stâlpi înfășurați cu o panglică – Stâlpii lui Hercule. Alții susțin că semnul ar fi un „U” pus peste un „S”, adică United States.

Mai există și o teorie care spune că simbolul ar proveni din abrevierea latină „IHS”, folosită pe monumente funerare în secolul XIX. Problema e că niciuna dintre aceste teorii nu are dovezi istorice solide.

Cum a ajuns simbolul să fie tipărit oficial

Primul semn dolar tipărit a apărut la finalul anilor 1790, într-o tipografie din Philadelphia. Interesant e că simbolul nu apărea pe monede, ci doar în documente și registre contabile. Abia în 1869 a fost folosit pentru prima dată pe o bancnotă americană.

Cum a devenit semnul dolarului superstar global

Azi, simbolul dolarului nu mai aparține doar Americii. E folosit pentru mai multe monede din lume, inclusiv dolarul canadian, australian sau neozeelandez. În plus, simbolul a devenit un adevărat element cultural.

Industria muzicală l-a adoptat masiv. Artiști precum Ke$ha, Ty Dolla $ign sau A$AP Rocky folosesc simbolul pentru a sugera bogăție, succes sau chiar ironii legate de obsesia pentru bani.

În prezent, semnul dolarului nu mai înseamnă doar bani. ESTE asociat cu capitalismul, puterea, consumul și ideea de succes. De la filmele western până la cultura hip-hop, simbolul a devenit un limbaj universal care spune instant povestea prosperității sau a dorinței de a o atinge.

Așa că data viitoare când vezi semnul dolarului, fie pe o bancnotă, fie pe un colier sau într-un videoclip muzical, amintește-ți că povestea lui începe cu negustori, monede spaniole și multă imaginație economică. Hai să aveți parte de mulți $$$$ !

