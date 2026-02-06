Acasă » Știri » Cristina Pădurean, femeia care îi ține drumul drept lui Darius Olaru. Povestea notarului care a cucerit inima căpitanului FCSB

Cristina Pădurean, femeia care îi ține drumul drept lui Darius Olaru. Povestea notarului care a cucerit inima căpitanului FCSB

06/02/2026
Cristina Pădurean, femeia care îi ține drumul drept lui Darius Olaru. Povestea notarului care a cucerit inima căpitanului FCSB
Darius Olaru, sursa- captură social media Dariu Olaru
În spatele fiecărui mare fotbalist se află adesea o persoană care îl susține necondiționat, iar pentru Darius Olaru, căpitanul FCSB, această persoană e Cristina Pădurean. Discretă, inteligentă și mereu prezentă alături de el, Cristina a devenit nu doar soția fotbalistului, ci și pilonul său de susținere într-o carieră plină de provocări și presiune.

Cine este Darius Olaru

Darius Olaru e un fotbalist profesionist român născut pe 3 martie 1998 în Mediaș. Joacă ca mijlocaș și e căpitanul echipei FCSB din SuperLiga României. Olaru a început cariera la Gaz Metan Mediaș, unde a strâns peste 100 de apariții în prima ligă, iar apoi s-a transferat la FCSB în ianuarie 2020.

La FCSB, Olaru a devenit un jucător important și unul dintre liderii echipei, contribuind la rezultate solide pe plan intern și european. În 2023-2024 a cucerit titlul de campion al Ligii I, iar în sezoanele următoare a fost implicat în competiții europene precum UEFA Europa League.

Darius Olaru a fost convocat și pentru echipa națională a României, făcându-și debutul în iunie 2021 și fiind inclus în lotul pentru turnee importante, inclusiv EURO 2024. E cunoscut pentru versatilitatea sa în linia de mijloc, capacitatea de a crea faze periculoase și implicarea atât ofensivă, cât și defensivă în joc.

Conform estimărilor de piață, Darius Olaru are o cotă semnificativă, în jur de 7-7,5 milioane euro, fiind unul dintre cei mai bine cotați fotbaliști din SuperLiga României.

Cine e Cristina Pădurean

Cristina Pădurean e soția lui Darius Olaru și femeia care i-a fost alături în cele mai importante momente ale carierei sale. Cei doi s-au căsătorit în mai 2025, într-un eveniment mediatizat ca „nunta anului” în fotbalul românesc.

Cristina e absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Din 2024, ea e notar public, dovadă că și-a construit o carieră solidă, independentă de statutul de parteneră a unui fotbalist celebru.

Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Olaru juca pentru Gaz Metan Mediaș, iar relația lor a continuat și după transferul lui la FCSB. Cristina s-a mutat la București alături de jucător în 2020 și de atunci i-a fost alături pas cu pas.

Cererea în căsătorie ca-n filme

În 2023, Darius Olaru a trăit cele mai mari emoții atunci când s-a pregătit să își ceară iubita în căsătorie. A gândit totul până la cel mai mic detaliu. Cererea în căsătorie a avut loc la un hotel de 5 stele din Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Sportivul a aranjat balconul cu petale de trandafiri, a aprins lumânări și a surprins-o pe Cristina cu un mesaj luminat: „Will you marry me?”. Iubita sa nu i-a dat mari emoții și a spus „DA”, publicând imagini cu superbul inel oferit de „perla” lui Gigi Becali.

Nunta anului în fotbalul românesc

Darius Olaru și Cristina Pădurean erau logodiți deja de doi ani, iar în ultima zi a primăverii, pe 31 mai 2025, au decis să facă pasul cel mare și să se căsătorească. Nașul lor e Iulian Cristea, fotbalist la U Cluj și bun prieten cu Darius Olaru din perioada petrecută la Gaz Metan.

Starul de la FCSB a postat pe rețelele de socializare imagini de la cel mai important eveniment din viața sa. La evenimentul grandios au luat parte colegi de la FCSB, dar și apropiați ai celor doi tineri căsătoriți. Cei doi au fost vizibil emoționați în ziua marelui eveniment.

O fată simplă și discretă

Bruneta iubește vacanțele și a călătorit peste tot alături de Darius Olaru: Emiratele Arabe Unite, Roma, Milano, Londra. A sărbătorit pe gazon titlul alături de căpitanul FCSB, precum și ziua sa de naștere: „Atât de mândră de tine și de tot ceea ce ai realizat”, a scris ea într-o postare.

Cristina Pădurean are relații de prietenie în cercurile iubitelor fotbaliștilor de la FCSB. Este prietenă cu Alina Dragomir, iubita lui Alexandru Pantea, cu Loredana Țurcanu, partenera lui Ștefan Târnovanu, precum și cu Diana, soția lui Alex Băluță.

Iubește natura și are multe poze cu peisaje frumoase, atât din țară, cât și din lume. Nu putem spune că e o împătimită a modei, mai degrabă o fată simplă și discretă, dar mereu lângă Darius. E și o pasionată de fotbal – recent a postat pe pagina de Instagram o poză în care se vede biografia lui Ronaldo.

Sprijinul moral dar poate și legal

Cristina a fost mereu prezentă în momentele dificile ale carierei lui Darius. Fie că a fost vorba despre eliminarea din Europa League, despre arbitrajele controversate, despre operații după accidentări dure sau despre presiunea de la FCSB, ea a rămas pilonul de susținere al căpitanului roș-albaștrilor.

În concluzie, soția lui Darius Olaru e Cristina Pădurean, o notară public și absolventă de Drept, alături de care fotbalistul și-a construit o relație de lungă durată și care l-a sprijinit constant în carieră și viața personală. O poveste de dragoste care a început la Mediaș și continuă astăzi la București, cu farmecul discret al unei femei care este mereu acolo atunci  când contează. Iar în cariera de fotbalist, un notar public este întotdeauna bun la casa omului, un contract, o reziliere, nu știi când ai nevoie.

