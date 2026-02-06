Ultima apariție a Ruxandrei Luca la Neatza cu Răzvan și Dani. Ce s-a întâmplat la Antena 1

Dimineața de marți a început normal pentru telespectatorii emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, însă pentru Ruxandra Luca, expertă cunoscută în parenting, ziua avea să fie marcată de evenimente neașteptate. În studioul Antena 1, Ruxandra și-a prezentat, ca de obicei, rubrica săptămânală dedicată comunicării cu copiii în era digitală, abordând strategii prin care părinții își pot ghida micuții în folosirea responsabilă a rețelelor sociale. Zâmbitoare și energică, aceasta părea să se afle într-un moment profesional liniștit, exact ca în toate aparițiile sale publice recente. Însă, asta părea liniștea dinaintea furtunii.

Ceea ce nu știau telespectatorii era că acea dimineață avea să devină scena ultimei sale apariții televizate înainte ca viața personală să fie expusă în fața publicului larg. După terminarea rubricii de parenting, Ruxandra a părăsit studioul Neatza, îndreptându-se către o întâlnire care avea să fie ulterior intens mediatizată . În mai puțin de câteva ore, imagini surprinse de CANCAN au făcut înconjurul internetului, prezentând-o în compania unui bărbat căsătorit, într-un context public, la o benzinărie din București. (VEZI AICI IMAGINILE)

Ultima apariție a Ruxandrei Luca la Neatza cu Răzvan și Dani

Ceea ce face această situație cu atât mai remarcabilă este contrastul dintre apariția de la Antena 1 și incidentul surprins mai târziu în acea zi. Dimineața, Ruxandra părea să se afle în formă maximă, discutând subiecte legate de bunăstarea copiilor, subliniind importanța comunicării transparente între părinți și cei mici. Ore mai târziu, însă, atenția publicului s-a mutat de la expertiza sa profesională către viața sa personală, determinând o schimbare rapidă a percepției și punând sub semnul întrebării reputația construită în ani de apariții televizate.

În timpul emisiunii de dimineață de la Antena 1, Dani Oțil nu a ratat ocazia de a glumi pe seama formei fizice a Ruxandrei Luca, ironizând subtil aspectul ei și activitățile sportive recente.

Prezentată ca o femeie care se antrenează intens și își menține corpul tonifiat, Ruxandra a fost remarcată pentru eforturile sale de a-și dezvolta masa musculară și de a-și păstra vitalitatea, aspect care a atras atenția și comentariile ironice ale co-prezentatorului. Întreg schimbul de replici a creat un moment ușor amuzant în cadrul emisiunii, în care tonul glumeț și aluziv a punctat felul în care își gestionează imaginea publică, contrastând cu profesionalismul rubricii de parenting pe care o prezenta. (VEZI AICI)

Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: „A, deci sunteti concubina dânsului”

